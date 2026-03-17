Представлен новый Geely: полный привод, расход 2 л на 100 км, доступная цена

Компания Geely презентовала в Китае новый гибридный седан Galaxy Starshine 7

Китайская компания Geely провела презентацию новой модели – гибридного седана Galaxy Starshine 7. Новинка займет место в линейке между моделями Starshine 6 и Starshine 8. Ожидаемая стоимость автомобиля составит от 100 до 150 тысяч юаней, что в пересчете на рубли эквивалентно 1,2-1,8 миллиона.

Geely Galaxy Starshine 7

По габаритам седан превосходит актуальную Toyota Camry : длина – 4958 мм, ширина – 1915 мм, высота – 1505 мм. Автомобиль оснащается гибридной силовой установкой, позволяющей разгоняться до 100 км/ч за 5,4 секунды при заявленном расходе топлива около 2 л на 100 километров.

В основе гибридной системы лежит 1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 110 л. с., работающий в роли генератора. Характеристики электромоторов пока не раскрываются. Автомобиль будет доступен с литий-железо-фосфатными батареями емкостью 19 или 28 кВт·ч, обеспечивающими запас хода на чистой электронике от 115 до 165 км по циклу CLTC.

Geely Galaxy Starshine 7

Топовые версии получат передовую систему помощи водителю G-Pilot H3, включающую 11 камер, три радара миллиметрового диапазона и мощный процессор.

