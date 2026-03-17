Большой китайский кроссовер (а по сути шведский): как едет? Сколько стоит?

Опубликован отчет с тест-драйва кроссовера Nordcross 001 из семейства Geely

Компания Geely в России уже пару лет как занимается почкованием: сначала появились бренды Belgee и Knewstar, а теперь – Nordcross.

Под ним будут продаваться недешевые машины производства компании Lynk & Co. В 2022 году она должна была появиться в России под своим именем, но не успела.

Но если Belgee добился успеха за счет выгодных цен (белорусская сборка!), то дорогие кроссоверы Knewstar (переоформленный Geely Tugella) популярными не стали.

А ведь машины Nordcross еще дороже! Пока предлагают только кроссовер 001 по цене 6,83 млн рублей.

Nordcross 001. Цена в России от 6 830 000 ₽

Как едет Nordcross 001

Кроссовер 001 представляет собой переименованный Lynk & Co 09, а это по сути переоформленный Volvo XC90 второго поколения (марка тоже принадлежит Geely). У них общая платформа SPA, одинаковая колесная база, но длина у Нордкросса побольше – 5042 мм.

Бензиновый турбомотор серии Drive-E – тот же, что ставят на автомобили Volvo. У него алюминиевый блок цилиндров и головка, непосредственный впрыск, ­фазорегуляторы на впуске и выпуске. Привод ГРМ – ременный.

Схемы подвесок не банальные: двойные поперечные рычаги спереди и многорычажка сзади. Но если для Volvo доступна «пневма», то для «китайца» – нет.

Доступ к горловине бачка стеклоомывателя затруднен.

Швы и стыки Nordcross глотает уверенно, однако на «лежачих» брыкается (правда, громко не стучит). И само собой «железная» подвеска не дает менять клиренс – он всегда 221 мм.

Выдвижные дверные ручки в условиях зимы работают неидеально – закрываются с заметными перекосами.

Муфта порадовала оперативным подключением задней оси при пробуксовке передних колес, зарыться не успеваешь. Хотя всё же соваться в дебри на дорогом паркетнике – так себе перспектива.\

Nordcross 001 – «мягкий» гибрид: двухлитровый, алюминиевый турбодвигатель Drive-E дополнен 48‑вольтовым мотор-генератором. Суммарная мощность на четыре силы превышает порог 250 сил – платить транспортный налог придется по полной: в Москве это будет 38 тысяч рублей в год.

Приборы – с хорошей прорисовкой и удачной подачей информации. Но глянцевый экран сильно бликует: водитель отчетливо видит свое отражение.

Салон – с классической архитектурой, без парящих экранов. Физических кнопок на центральной консоли нет.

Интерфейс медиасистемы замороченный – надо найти на виртуальной машине интересующую точку, тапнуть на нее, и только потом «вывалится» необходимая командная строка. Все переключатели – с покрытием из настоящего хрома.

На динамику жаловаться грех: сотня покоряется за 8,1 с. Да и за этой отметкой машина сохраняет прыть, главное – не стесняться задействовать спортрежим, избавляющий восьмиступенчатый автомат от нерешительности.

Шторки на окнах – примета продуманного автомобиля.

Управляемость понравилась: далеко не каждый «китаец» так крепко стоит на прямой при крейсерских 130 км/ч. В поворотах Nordcross живчик – понятный и цепкий. Подкупает и расход топлива: в пределах 10–10,5 л/100 км.

Комплектация Nordcross 001

В России Nordcross 001 предлагается только в одной комплектации, с тремя рядами сидений. Третий ряд – весьма условный. Сиденье снабжено автоматом складывания. Правда, один раз дело застопорилось на полпути – пришлось откатывать назад и запускать процесс заново. Вручную всё быстрее.

Чуть жестковатые сиденья похвально удобны: удачный профиль, большие диапазоны регулировок. Есть не только обогрев с вентиляцией, но и массаж.

Второй ряд без электроприводов, но просторен и шикарен. Есть шторки на окнах и даже пульт управления микроклиматом – тут редчайший для сегмента четырехзонный климат-контроль!

Разделенный в соотношении 60/40 второй ряд перемещается в продольном направлении и позволяет регулировать угол наклона спинок. Третий ряд – двухместный. Тут не тесно, но и особого простора нет. К услугам пассажиров – дефлекторы на стойках и подстаканники.

Водительское место хорошо хотя бы тем, что обошлось без торчащего над консолью экрана медиасистемы. Жаль, меню на редкость замороченное.

По уровню отделки Nordcross не уступает Volvo: сиденья обтянуты полуанилиновой кожей, а пластик мягок даже в нижней части передней панели.

Спинки сидений складываются вровень с полом багажника – большая редкость для китайских машин.

Только с обзорностью беда – боковые зеркала неудачной формы оставляют слепые зоны. А задняя камера стоит в таком месте, что моментально загрязняется – и омывателя нет.

В целом добротный автомобиль получился, с европейским характером. Но и цена – без малого 7 млн рублей. За такие деньги можно купить гибриды Li L6 и L7. А схожие по габаритам Soueast Х90 Plus или GAC GS8 на три и два миллиона дешевле.

Nordcross 001

Длина / ширина / высота / база 5042 / 1977 / 1780 / 2984 мм

Снаряженная / полная масса 2195 / 2735 кг

Объем багажника 269 / 882–1455 л

Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1969 см³; 187 кВт / 254 л. с. при 5500 об/мин; 350 Н·м при 1800–4800 об/мин

Время разгона 0–100 км/ч 8,1 c

Максимальная скорость 215 км/ч

Топливо / запас топлива АИ-95 / 71 л

Средний расход топлива 10,6 л / 100 км

Трансмиссия полный привод; A8