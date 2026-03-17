Большой китайский кроссовер (а по сути шведский): как едет? Сколько стоит?
Компания Geely в России уже пару лет как занимается почкованием: сначала появились бренды Belgee и Knewstar, а теперь – Nordcross.
Под ним будут продаваться недешевые машины производства компании Lynk & Co. В 2022 году она должна была появиться в России под своим именем, но не успела.
Но если Belgee добился успеха за счет выгодных цен (белорусская сборка!), то дорогие кроссоверы Knewstar (переоформленный Geely Tugella) популярными не стали.
А ведь машины Nordcross еще дороже! Пока предлагают только кроссовер 001 по цене 6,83 млн рублей.
Как едет Nordcross 001
Кроссовер 001 представляет собой переименованный Lynk & Co 09, а это по сути переоформленный Volvo XC90 второго поколения (марка тоже принадлежит Geely). У них общая платформа SPA, одинаковая колесная база, но длина у Нордкросса побольше – 5042 мм.
Схемы подвесок не банальные: двойные поперечные рычаги спереди и многорычажка сзади. Но если для Volvo доступна «пневма», то для «китайца» – нет.
Швы и стыки Nordcross глотает уверенно, однако на «лежачих» брыкается (правда, громко не стучит). И само собой «железная» подвеска не дает менять клиренс – он всегда 221 мм.
Муфта порадовала оперативным подключением задней оси при пробуксовке передних колес, зарыться не успеваешь. Хотя всё же соваться в дебри на дорогом паркетнике – так себе перспектива.\
Nordcross 001 – «мягкий» гибрид: двухлитровый, алюминиевый турбодвигатель Drive-E дополнен 48‑вольтовым мотор-генератором. Суммарная мощность на четыре силы превышает порог 250 сил – платить транспортный налог придется по полной: в Москве это будет 38 тысяч рублей в год.
На динамику жаловаться грех: сотня покоряется за 8,1 с. Да и за этой отметкой машина сохраняет прыть, главное – не стесняться задействовать спортрежим, избавляющий восьмиступенчатый автомат от нерешительности.
Управляемость понравилась: далеко не каждый «китаец» так крепко стоит на прямой при крейсерских 130 км/ч. В поворотах Nordcross живчик – понятный и цепкий. Подкупает и расход топлива: в пределах 10–10,5 л/100 км.
Комплектация Nordcross 001
В России Nordcross 001 предлагается только в одной комплектации, с тремя рядами сидений. Третий ряд – весьма условный. Сиденье снабжено автоматом складывания. Правда, один раз дело застопорилось на полпути – пришлось откатывать назад и запускать процесс заново. Вручную всё быстрее.
Второй ряд без электроприводов, но просторен и шикарен. Есть шторки на окнах и даже пульт управления микроклиматом – тут редчайший для сегмента четырехзонный климат-контроль!
Водительское место хорошо хотя бы тем, что обошлось без торчащего над консолью экрана медиасистемы. Жаль, меню на редкость замороченное.
По уровню отделки Nordcross не уступает Volvo: сиденья обтянуты полуанилиновой кожей, а пластик мягок даже в нижней части передней панели.
Только с обзорностью беда – боковые зеркала неудачной формы оставляют слепые зоны. А задняя камера стоит в таком месте, что моментально загрязняется – и омывателя нет.
В целом добротный автомобиль получился, с европейским характером. Но и цена – без малого 7 млн рублей. За такие деньги можно купить гибриды Li L6 и L7. А схожие по габаритам Soueast Х90 Plus или GAC GS8 на три и два миллиона дешевле.
Nordcross 001
- Длина / ширина / высота / база 5042 / 1977 / 1780 / 2984 мм
- Снаряженная / полная масса 2195 / 2735 кг
- Объем багажника 269 / 882–1455 л
- Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1969 см³; 187 кВт / 254 л. с. при 5500 об/мин; 350 Н·м при 1800–4800 об/мин
- Время разгона 0–100 км/ч 8,1 c
- Максимальная скорость 215 км/ч
- Топливо / запас топлива АИ-95 / 71 л
- Средний расход топлива 10,6 л / 100 км
- Трансмиссия полный привод; A8
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте