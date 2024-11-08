Знакомый кроссовер сменил имя и подешевел: смотрим, что еще изменилось
Полноприводный купе-кроссовер Geely Tugella стал дешевле, сменил имя и место производства. Нет, о локализации в Беларуси речи не идет.
Теперь появившийся в 2019 году еще как Geely Xingyue кроссовер выпускают на заводе в Харбине, всего в 500 км по прямой от Владивостока. Новый бренд Knewstar, под которым бывшая Tugella отныне только и продается у нас, пока ориентирован именно на Россию.
Купе-кроссовер – это Knewstar 001. Дальше обещаны модели 002 (скорее всего, Geely Atlas) и 003 (седан D‑сегмента, это Preface). О полном уходе марки Geely с нашего рынка, или просто в тень, речи пока нет – суперхит Monjaro продолжает продаваться под своим именем.
Knewstar 001 приобрел оригинальный передний бампер и решетку радиатора: смотрятся попроще, чем было. В остальном, включая наборы комплектаций и качественную отделку, это плоть от плоти Tugella. С одним исключением: набор цветов сократился с четырех до трех – белого, черного и серого.
Самое вкусное в 001 топ-версии Flagship Sport – дуэт фактически вольвовского мотора 2.0 турбо на 238 сил и 8‑ступенчатого автомата Aisin. Великолепная динамика и точное ею управление!
Даже жаль, что шасси с 20‑дюймовыми «катками» и задней многорычажкой настрой поддерживать старается, но это выходит не до конца: руль пустоват. При этом шума в салоне не так много, как могло бы быть при 245‑х шинах. А вот тряски – изрядно, пусть и довольно «благородной».
Зато при всех асфальтовых талантах – 204 мм клиренса, выносливая муфта привода задних колес, а также эффективные режимы езды по бездорожью.
Но главное – версии Luxury и Flagship подешевели на 164 тысячи рублей, правда, Flagship теперь доступен только с 200‑сильным мотором. А максимальная комплектация сбросила 264 тысячи рублей и обойдется в 4,12 млн. Как бы там Tugella теперь ни называлась, это радует.
Knewstar 001
- Длина / ширина / высота / база 4590 / 1878 / 1643 / 2700 мм
- Объем багажника 446 л
- Снаряженная масса 1815 кг
- Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1969 см³; 147 кВт / 200 л. с. при 4500 об/мин (175 кВт / 238 л. с. при 5500 об/мин)*; 325 Н·м при 1800–4000 об/мин (350 Н·м при 1800–4500 об/мин)
- Время разгона 0–100 км/ч 7,4 (6,9) с
- Максимальная скорость 210 км/ч
- Топливо / запас топлива АИ‑95 / 54 л
- Средний расход топлива: 8,1 л / 100 км
- Трансмиссия полный привод; А8
*В скобках – данные для 238‑сильной версии.
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