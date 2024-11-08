Знакомый кроссовер сменил имя и подешевел: смотрим, что еще изменилось

«За рулем» изучил купе-кроссовер Knewstar 001 – наследника Geely Tugella

Полноприводный купе-кроссовер Geely Tugella стал дешевле, сменил имя и место производства. Нет, о локализации в Беларуси речи не идет.

Теперь появившийся в 2019 году еще как Geely Xingyue кроссовер выпускают на заводе в Харбине, всего в 500 км по прямой от Владивостока. Новый бренд Knewstar, под которым бывшая Tugella отныне только и продается у нас, пока ориентирован именно на Россию.

Knewstar 001. Цена в России от 3 795 990 ₽. Не изменившиеся фары – со слабым ближним светом, рвано освещающим небольшой участок дороги.

Купе-кроссовер – это Knewstar 001. Дальше обещаны модели 002 (скорее всего, Geely Atlas) и 003 (седан D‑сегмента, это Preface). О полном уходе марки Geely с нашего рынка, или просто в тень, речи пока нет – суперхит Monjaro продолжает продаваться под своим именем.

Knewstar 001 приобрел оригинальный передний бампер и решетку радиатора: смотрятся попроще, чем было. В остальном, включая наборы комплектаций и качественную отделку, это плоть от плоти Tugella. С одним исключением: набор цветов сократился с четырех до трех – белого, черного и серого.

Эргономика лучше, чем в более современных Geely: удобнее руль и щиток приборов, есть классный блок управления климат-контролем. Правда, подушки передних кресел ­тесноваты.

Самое вкусное в 001 топ-версии Flagship Sport – дуэт фактически вольвовского мотора 2.0 турбо на 238 сил и 8‑ступенчатого автомата Aisin. Великолепная динамика и точное ею управление!

Человек ростом 185 см и выше сидит «враспор», но детям будет комфортно. Есть подогрев подушек.

Даже жаль, что шасси с 20‑дюймовыми «катками» и задней многорычажкой настрой поддерживать старается, но это выходит не до конца: руль пустоват. При этом шума в салоне не так много, как могло бы быть при 245‑х шинах. А вот тряски – изрядно, пусть и довольно «благородной».

Зато при всех асфальтовых талантах – 204 мм клиренса, выносливая муфта привода задних колес, а также эффективные режимы езды по бездорожью.

Багажник с высоким полом, но отличной отделкой и оснащением. Одна жесткая полка чего стоит!

Но главное – версии Luxury и Flagship подешевели на 164 тысячи рублей, правда, Flagship теперь доступен только с 200‑сильным мотором. А максимальная комплектация сбросила 264 тысячи рублей и обойдется в 4,12 млн. Как бы там Tugella теперь ни называлась, это радует.

Щели в бампере – функциональные, подают воздух в область передних колес (и тормозов).

Динамика, оснащение, корни Volvo Невнятный бренд, неидеальный комфорт

Knewstar 001

Длина / ширина / высота / база 4590 / 1878 / 1643 / 2700 мм

4590 / 1878 / 1643 / 2700 мм Объем багажника 446 л

446 л Снаряженная масса 1815 кг

1815 кг Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1969 см³; 147 кВт / 200 л. с. при 4500 об/мин (175 кВт / 238 л. с. при 5500 об/мин)*; 325 Н·м при 1800–4000 об/мин (350 Н·м при 1800–4500 об/мин)

бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1969 см³; 147 кВт / 200 л. с. при 4500 об/мин (175 кВт / 238 л. с. при 5500 об/мин)*; 325 Н·м при 1800–4000 об/мин (350 Н·м при 1800–4500 об/мин) Время разгона 0–100 км/ч 7,4 (6,9) с

7,4 (6,9) с Максимальная скорость 210 км/ч

210 км/ч Топливо / запас топлива АИ‑95 / 54 л

АИ‑95 / 54 л Средний расход топлива: 8,1 л / 100 км

8,1 л / 100 км Трансмиссия полный привод; А8

*В скобках – данные для 238‑сильной версии.

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