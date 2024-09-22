Лучший китайский автомобиль ушел с российского рынка: почему это произошло?

Geely Tugella на российском рынке теперь предлагается под названием Knewstar 001

Российский автомобильный рынок переживает очередную трансформацию. На этот раз уходит Geely Tugella, трижды признанная «лучшим китайским автомобилем» по версии российских экспертов.

Geely Tugella

Вместо нее на рынке появляется Knewstar 001, обновленная версия, сохранившая все ключевые преимущества Tugella. Автомобиль построен на платформе Volvo CMA, оснащен шведским турбомотором 2.0 и японским автоматом Aisin. Knewstar 001 также остается полноприводным. Комплектации «единички» идентичны Tugella. Даже названия остались прежними.

Внешний вид обновлен, но изменения в основном косметические, сохранившие узнаваемый стиль Geely. В линейке Knewstar 001 цветов стало меньше, чем у Tugella.

Место производства Knewstar 001 не разглашается, но известно, что Geely переходит на новый завод. Knewstar 001 доступна на 154-264 тысячи рублей дешевле, чем её предшественница.

Интерьер Geely Tugella

Запуск новой марки – это не просто замена Tugella. В ближайшее время ожидается появление модели Knewstar 002, которая, по слухам, будет переименованным Atlas. Несмотря на запуск Knewstar, Geely не покидает российский рынок. В планах компании – выпуск кроссовера Cityray и бизнес-седана Preface.

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Источник: Китайские автомобили