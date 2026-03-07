#
Снег и мороз: как пережил зиму недорогой седан белорусской сборки?

Опубликован отчет по эксплуатации седана Belgee S50 в парке «За рулем»

Снег и мороз – жесткие испытания для автомобиля. Нашему седану Belgee S50 уже довелось перенести морозы до –20 ºC.

При холодном пуске стартер легко вращал коленвал, будто на улице «плюс». Никаких чудес: свежий аккумулятор, рекомендованное моторное масло 0W‑20 и правильные настройки системы управления двигателем. Предположу, что S50 устойчиво запустится и в –30 ºC.

Мотор можно завести с пульта прямо из дома: об успешной попытке автомобиль просигнализирует включившимися фарами. Сессия длится 10 минут. Если на улице мороз, лучше повторить прогрев.

В третий раз дистанционно завести машину не удастся – но за это время салон успевает прогреться даже при внушительном «минусе».

При дистанционном пуске автоматически включается обогрев ветрового стекла (точнее, зоны покоя щеток) и подогрев форсунок. Правда, эти обогревы слабенькие – быстро растопить снег им не по силам. Обогрев заднего стекла с пуском двигателя не активируется. А жаль! Он тоже не мощный – в снежную и сырую погоду ему приходится работать постоянно.

Указанный в мануале заправочный объем омывающей жидкости – 2,2 л. На бачке написано – 4,5 л. Реально помещается всё содержимое 5‑литровой канистры.
К обогреву сидений претензий нет. На максимальном (третьем) режиме быстро становится тепло. Управление этой функцией спрятано в меню медиасистемы. Но основные кнопки климатической системы – физические. И это хорошо, ведь пользоваться ими приходится часто. В режиме Auto окна нередко потеют, и приходится включать обдув ветрового стекла.

Зимой на парковке лучше оставлять «дворники» в сервисном режиме (после выключения двигателя удерживаете подрулевой переключатель в нижнем положении). Так проще убрать снег со стекла, а главное – из ниши под ним. После пуска двигателя щетки останутся в такой же позиции.
С дорожным просветом 150 мм можно ездить без опаски по заснеженным улицам и трассам, однако на нечищеных проселках приходится быть аккуратным, чтобы постоянно не браться за лопату. К тому же фрикционные шины Yokohama iG60 быстро срываются в пробуксовку и плохо гребут.

Нити электрообогрева проложены по всему диаметру руля. Обод быстро становится теплым, но чтобы запустить обогрев, кнопку надо удерживать пару секунд.
Выбраться из глубокого снега с активированной системой курсовой устойчивости – практически невыполнимая задача. Отключить электронику можно только через меню медиасистемы.
В снегу и на бездорожье лучше использовать режим Eco: реакции на газ становятся плавнее, тягу дозировать проще. В целине обязательно отключайте противобуксовочную систему – она душит двигатель даже при небольшой пробуксовке колес, и автомобиль просто останавливается.

Наш тест Belgee S50 продолжается: дополняем впечатления, фиксируем ошибки и неисправности. Обязательно об этом расскажем.

Belgee S50, 1.5 (122 л. с.), A6

  • Изготовитель – СЗАО Белджи, Беларусь
  • Год выпуска – 2025
  • В эксплуатации «За рулем» – с ноября 2025
  • Пробег на момент отчета – 8500 км

Расходы на эксплуатацию и обслуживание (5000–8500 км)*

  • Бензин (АИ‑92, средний расход 8,9 л / 100 км) – 20 870 руб.
  • Общие расходы – 20 870 руб.
  • Стоимость 1 км пробега – 5,96 руб.

* Без учета транспортного налога, а также расходов на полисы ОСАГО и каско.


Belgee S50 из парка «За рулем»
