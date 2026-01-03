5500 км с седаном белорусской сборки: к холодам готов?

Названы важные преимущества Belgee S50 для эксплуатации в РФ

Belgee S50, 1.5 (122 л. с.), А6, 2025 г. в.

Изготовитель – «Белджи»

Год выпуска – 2025

В эксплуатации «За рулем» – с октября 2025 года

Пробег на момент отчета – 5500 км

Зима в центральной полосе России началась с аномально высоких температур. Но и околонулевых показателей на градуснике достаточно, чтобы оценить подготовку Belgee S50 к холодам.

Удобно, что большая часть функций климат-контроля заведена на обычные клавиши. К работе климатической установки у меня замечаний тоже нет.

Эффективно работают подогревы руля, ветрового стекла (зоны покоя щеток) и передних сидений (увы, ими приходится управлять через дисплей медиасистемы). Зато есть дистанционный запуск двигателя: буквально за 10 минут (столько длится одна сессия прогрева) в салоне становится комфортно.

Большая часть функций климат-контроля заведена на обычные клавиши — удобно!

Посмотрим, как Belgee поведет себя при более низких температурах – впереди самые холодные месяцы.

Номинант Гран-при «За рулем» – 2026

По традиции к участию в конкурсе мы допускали только новые модели, без учета рестайлингов. Автомобиль в этой публикации включен в число номинантов. Насколько он хорош в своем классе? Это мы и хотим узнать с вашей помощью: ПРОГОЛОСОВАТЬ. Кстати, среди тех, кто заполнит анкету голосования, мы разыграем автомобиль Лада Искра.

