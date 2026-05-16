147-сильный семейный кроссовер снова можно купить в России: называем цены

В РФ в продажу вышли семиместные Chevrolet Captiva по цене от 2,2 млн рублей

В Россию по параллельному импорту завезли ещё один доступный кроссовер для всей семьи – Chevrolet Captiva. Правда, нынешняя модель имеет мало общего с той, что когда-то продавалась у нас официально. На деле это переработанный китайский Baojun 530, разработанный совместным предприятием GM-SAIC. Стоимость такого авто стартует от 2 150 000 рублей.

Chevrolet Captiva
Как показал мониторинг объявлений, именно за эту сумму можно заказать семиместную Каптиву в версии Premium – предложение актуально для Перми. В оснащение входят подогрев передних и второго ряда сидений, мультифункциональный руль, цифровая приборная панель, камера кругового обзора, бесключевой доступ и кнопка запуска двигателя. Центральное место занимает планшет диагональю 10,4 дюйма, управляющий климатом, музыкой и другими функциями, – плюс поддержка Apple CarPlay и Android Auto.

В Новороссийске аналогичный автомобиль обойдётся на 50 тысяч дороже – продавец не уточняет, входят ли в цену документы и утильсбор. А вот в Ижевске компания предлагает привезти машину «под ключ» за 2 400 000 рублей: в этой версии – светлый тканевый салон, пластиковый мульти-руль и панорамная крыша.

Chevrolet Captiva
На Дальнем Востоке цены выше: во Владивостоке за такую же модель просят 2,5 млн рублей. В Новосибирске поставку оценили в 2 644 000 рублей. В Омске и Сыктывкаре – около 2,75 млн, а самый дорогой «заказной» вариант обнаружился в Тюмени с ценником 2 784 000 рублей.

Один из редких автомобилей в наличии продаётся в Иркутске – это чёрный экземпляр 2023 года выпуска за 2 855 000 рублей. В нём тёмный тканевый салон на три ряда, но медиасистема попроще: небольшой горизонтальный экран и аналоговая панель приборов. Из прочего оснащения – однозонный климат-контроль, электронный стояночный тормоз с автоудержанием, бесключевой доступ, люк, камера заднего вида, передние и задние парктроники, светодиодная оптика и кожаный руль.

Под капотом у всех вариантов Chevrolet Captiva стоит 1,5-литровый бензиновый турбомотор Daewoo S-TEC III LJO мощностью 147 лошадей. Работает он в паре с вариатором – и только на передние колёса.

Источник:  Автоновости дня
Ушакова Ирина
Фото:Chevrolet
16.05.2026 
Отзывы о Chevrolet Captiva

