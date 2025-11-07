Добротный седан на смену Эмгранду — дешевле на 394 тысячи!
Какую память оставил о себе седан Geely Emgrand, который постепенно выводят с рынка? «Сбалансированное шасси и продуманная эргономика, но ценник очень высокий» – это вердикт нашего теста.
Последнее можно вычеркивать: вместо импортных Эмграндов в России теперь Belgee S50, собранные в Беларуси. Цена – минус 394 тысячи рублей.
Да, последнее время на Geely действовала безусловная скидка в 345 тысяч, но и «полтинник» чистого выигрыша – это приятно.
Geely Emgrand и Belgee S50: в чем разница?
S50 кое в чем превосходит Emgrand. Мы критиковали его за отсутствие ручки для закрывания багажника, центрального подлокотника сзади и подогрева спинок передних сидений. Всё это появилось, причем даже в базовой комплектации.
А то, что из топовой версии убрали светодиодную полосу через всю крышку багажника, так и ладно: раздельные фонари проще и дешевле в ремонте.
Локализация принесла дополнительные цвета кузова: было шесть – стало девять. Российского и белорусского производства – стекла, аккумуляторы, элементы шумоизоляции, колесные диски (почему-то без эмблемы Belgee, пустая заглушка). Понятно, что доля местных деталей будет расти.
И адаптация к нашим условиям – тоже. Представители Belgee обращают внимание на те вещи, о которых от других производителей я не слышал. Например, что шины на S50 применяются популярных размеров, а не какая-то китайская экзотика. Бачок омывателя лобового стекла – на 4,5 литра. Правда, обогревается стекло только в местах парковки дворников.
Как едет Belgee S50
На ходу Belgee S50 упруг, достаточно точен и среднестатистически шумен. Усесться за рулем можно удобно, и сам он хорош – с понятными клавишами.
Медиасистема бесхитростная, зато радио вне города ловит хорошо, и звук телефонной связи приемлемый – чем большинство «китайцев» похвастать не могут. Как и добротным ближним светом светодиодных фар, и кнопочной регулировкой климата.
А вот мотора не хватает: разгон до сотни почти за 13 секунд – это долго. Остается утешать себя потенциальной долговечностью атмосферника, разработанного совместно компаниями Volvo и Autobay.
Главный конкурент Belgee S50
Что есть у S50, но нет у Лады Весты? (Список не полный.)
- Гидромеханический автомат (держит до 180 Н·м, мотор развивает 152 Н·м).
- Три ездовых режима.
- Шесть подушек безопасности.
- Датчики давления в шинах.
- Система Auto-hold.
- Люк в крыше.
- Гарантия на 5 лет или 150 тысяч км.
Сколько стоит Belgee S50
Стартовая цена на S50 с механикой – 1,85 млн рублей. Совсем «голую» начальную комплектацию убрали, и здесь уже есть обогрев передних кресел и форсунок омывателя, задний парктроник, набор розеток, 8‑дюймовая медиасистема с шестью динамиками. Аналогичный набор с автоматом и электромеханическим ручником стоит 2 млн. На вершине – S50 Prestige за 2,27 млн.
|
|
|
|
Выводы
Веста – Вестой, но Belgee S50 на самом деле стоит сравнивать с Солярисом или Polo. В нем нет небрежностей или недоделок, свойственных иным китайским седанам, наводнившим наш рынок, но так и не взлетевшим. А у S50 шансы есть.
BELGEE S50
- Длина / ширина / высота / база 4638 / 1822 / 1460 / 2650 мм
- Снаряженная масса 1340 кг
- Объем багажника 500–1100 л
- Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1499 см³; 90 кВт / 122 л. с. при 5300 об/мин; 152 Н·м при 4000–5000 об/мин
- Время разгона 0–100 км/ч 12,6 с
- Максимальная скорость 175 км/ч
- Топливо / запас топлива АИ‑92…95 / 50 л
- Средний расход топлива 6,4 л / 100 км
- Трансмиссия передний привод; A6
Как выпускают Belgee в Беларуси
Построенный с нуля завод Belgee в белорусском Борисове начал выпуск машин в 2017 году. Сегодня на территории в 118 га трудятся более 2300 человек. В последние год-два предприятие интенсивно модернизировали, в том числе под выпуск седанов Belgee S50 (автомобилей под брендом Geely на конвейере не осталось).
В сварочном цехе доустановили пять роботов Kuka: теперь их 32, включая аппарат для лазерной сварки, применяющейся в S50 для крепления крыши. Технология позволяет получить жесткость кузова на кручение 20 000 Н·м/град.
Пока все детали, включая оцинкованные внешние панели (крыши – без цинка) приходят из Китая, но вскоре на Belgee появится своя штамповка, а цех сварки увеличат более чем в два раза.
Цех окраски переделали принципиально: теперь там всё делают роботы, включая нанесение герметиков, антикора и покраску проемов. Было 10 роботов – стало 43, а производительность цеха выросла вдвое, до 30 машин в час.
Установили линию крупногабаритного пластмассового литья – и она уже делает бамперы для модели X50.
Система управления производством и контроль качества – по лучшим западным стандартам. Например, после сварки в кузове допускается не более 10 грамм «остаточных загрязнений». Дефекты оцениваются по пятибалльной шкале (на многих автозаводах применяется трехбалльная).
Но особенно меня впечатлили работники конвейера: сплошь молодые, деятельные, мотивированные. На глаз – старше 30 лет на заводе Belgee разве что мастера и наставники.
