Три модели популярной марки не представили в РФ авто 2025 года: ответ компании

Ранее «Китайские автомобили» выяснили, что в разделе «Автомобили в наличии» на официальном сайте Geely отсутствуют машины 2025 модельного года сразу трёх популярных моделей – седанов Emgrand и Preface, а также кроссовера Coolray. Предлагаются только автомобили прошлых лет.

В представительстве марки подтвердили данную информацию и пояснили, что на складах «Джили Моторс» и у дилеров было достаточно машин Emgrand, Preface и Coolray 2024 года для удовлетворения текущего спроса.

Причиной дефицита седана Emgrand может быть появление аналогичного автомобиля белорусской сборки – Belgee S50, который уже доступен в продаже в России.

Кроссовер Coolray, который прошел обновление в 2023 году, также исчез из актуального ассортимента Geely, хотя его по-прежнему можно найти у некоторых дилеров. Его место занял новый SUV Cityray, предлагаемый как более экономичный вариант Atlas.

Седан Preface, который поступает в Россию из Китая, доступен с августа 2024 года. В основном, у дилеров находятся автомобили в более дорогой комплектации Luxury, начиная с 3 357 990 рублей без скидок. По мнению «РГ», это стоимость компактного кроссовера, поэтому россияне выбирают не седан, а SUV.

