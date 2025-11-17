Solaris или Belgee — какой из конкурентов Лады Весты выгоднее

Эксперт Милешкин сравнил популярные седаны Solaris HS и Belgee S50

У поклонников седанов на рынке есть выбор. Бывший бестселлер Hyundai Solaris переродился под именем Solaris HS и выпускается все там же, недалеко от Санкт-Петербурга. Geely Emgrand в топ продаж пробиться не сумел. Теперь вместо него предлагается Belgee S50, прописавшийся на заводе под Минском.

Особенности Solaris HS и Belgee S50

Solaris HS сохранил разнообразие версий своего предшественника. Четыре моторно-трансмиссионных сочетания, пять комплектаций, 16 пакетов опций и девять цветов кузова. Китайские конкуренты и близко такого не предлагают. Правда, есть нюанс. Машины собирают партиями, чередуя на конвейере седаны HS и KRS (бывший Kia Rio), хэтчбек KRX (Kia Rio X) и кроссовер HC (Hyundai Creta). Поэтому не надейтесь, что приглянувшаяся модель будет у дилеров во всех заявленных версиях.

Solaris HS уже примелькался на российских дорогах. Машина под новым брендом отличается только эмблемами.

Основные комплектующие все еще берутся из старых корейских запасов. С одной стороны, это проверенное качество, отсутствие проблем с обслуживанием и ремонтом. С другой стороны, этим комплектующим минимум 3-3,5 года. Столь длительное хранение могло отнять часть ресурса. Однако есть и новые детали. Официально их происхождение не объявляют, хотя догадаться несложно.

Belgee S50 можно отнести к тем редким китайским машинам, в облике которых нет азиатской стилистики. Без эмблем его вполне можно принять, например, за Volvo. По габаритам этот седан заметно крупнее Соляриса: длина – 4638 мм против 4405 мм, база – 2650 мм против 2600 мм. У S50 чуть вместительнее багажник (500 л против 480 л), заметно просторнее на втором ряду сидений.

Belgee S50 выглядит стильно и сдержанно.

Обе модели комплектуются исключительно атмосферными двигателями, поэтому рекомендованный бензин АИ-92 не выглядит неуместным. Кстати, топливные баки у соперников тоже одинаковые – на 50 л.

Смена «прописки» с китайской на белорусскую сократило набор комплектаций Эмгранда/S50 с пяти до четырех. Зато палитра окраски кузова расширилась с шести до девяти оттенков.

Важный для многих российских автомобилистов момент. В отличие от почти всех земляков из недорогого сегмента, Belgee S50 оснащается классическим гидромеханическим автоматом вместо вариатора или преселективного робота. Исторически у нас такой коробке доверяют больше. Solaris с прежних времен свои агрегаты не менял: с обоими моторами тоже ставится традиционная автоматическая коробка на шесть ступеней.

Варианты и цены Solaris HS и Belgee S50

Стартовая версия Belgee S50 Active оценена в 1,85 млн рублей. За эти деньги покупатель получает седан со 122-сильным атмосферным мотором 1.5, 5-ступенчатой механикой, стальными 15-дюймовыми колесами, кондиционером, тканевым салоном, галогеновыми фарами, двумя подушками безопасности. Обогреваются передние сиденья и форсунки стеклоомывателя. Есть датчик света и задний парктроник. В мультимедийной системе с 8-дюймовым экраном есть функция отзеркаливания экрана смартфона.

Передняя панель Belgee S50 оформлена в модном минималистичном стиле. Понравится не всем.

С автоматом комплектация называется так же – Active, но в дополнение к коробке передач появится однозонный климат-контроль, авторежим всех стеклоподъемников, бесключевой доступ и запуск двигателя с кнопки, ручник с клавишным управлением вместо олдскульной «кочерги». Цена такой машины – 2 млн рублей.

Solaris HS Active Plus дороже. За 1,93 млн рублей предлагают машину с двигателем 1.4 мощностью 100 л.с. и 6-скоростной механической коробкой. Повысить оснащение до мотора 1.6 мощностью 123 л.с. стоит всего 20 тысяч рублей. А вот автомат стоит весомые 190 тысяч рублей. Таким образом, седан со старшим двигателем в двухпедальном исполнении стоит 2,14 млн рублей.

Оснащение Соляриса беднее, чем Belgee: нет регулировки руля по вылету, ДХО на лампах накаливания вместо светодиодов, обычная магнитола вместо медиасистемы, обогревом оснащены только сиденья, но не спинки.

Вариант Style седана Belgee стоит 2,09 млн рублей. Механическая коробка для него недоступна. В перечень оснащения добавляются LED-фары, легкосплавные диски, кожаная отделка руля, обогрев руля и лобового стекла в зоне покоя дворников, камера заднего вида и круиз-контроль.

Переход на второй уровень оснащения Comfort для Соляриса подразумевает только мотор 1.6. На «ручке» машина стоит 1,97 млн рублей, с автоматом – 2,19 млн. Тут кожаная «баранка» регулируется в двух плоскостях и имеет обогрев, стоит круиз-контроль и ограничитель скорости, а также медиасистема с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay. Предусмотрены три пакета опций, с которыми цена увеличивается до 2,3 млн рублей.

Solaris HS – это обилие кнопок и аналоговые приборы даже в самой дорогой комплектации.

Топовый Belgee S50 Prestige – это шесть подушек безопасности, люк, «семнадцатые» колеса, отделка сидений экокожей, электроприводы кресла водителя, цифровая приборная панель, увеличенный до 12,3 дюйма экран мультимедийной системы, багажник с функцией бесконтактного открывания (но без электропривода). Такой седан обойдется в 2,27 млн рублей.

Solaris HS Elegance, в зависимости от типа коробки, стоит 2,17-2,37 млн рублей. В нем будут LED-фары с подсветкой поворотов, противотуманки, комбинированная отделка салона, однозонный «климат», обогрев форсунок и всей площади лобового стекла, датчик света и парктроники «по кругу». Только в этом исполнении седан переходит на легкосплавные диски, причем всего лишь 15-дюймовые. Повысить оснащение до уровня Belgee можно, доплатив за опциональные пакеты. Цена повысится до 2,57 млн рублей. В качестве превосходства над S50 будет разве что обогрев задних сидений.

Выводы по Solaris HS и Belgee S50

Solaris HS дороже конкурента, не превосходя его по оснащению. Зато на его стороне проверенная репутация и подтвержденное качество. Belgee все это только предстоит обрести, и умеренный ценник этому способствует.

Просвет 210 мм, блокировка, 245 л.с. — на что способен Jetour T1 вне дорог. Поехали на новом кроссовере за грибами, и вот что из этого вышло.