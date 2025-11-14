Полный привод, 7 мест, автомат как у Лексуса: чем удивил недорогой, но комфортный премиум

Экология
«Газпромнефть» признана сетью АЗС года
Что залить на зиму? Есть вариант!
Прохожие смотрели с недоумением. Я то стоял у багажника с ключом в кармане, то вытаскивал его и махал в разные стороны. Подходил и отходил. Закрывал и открывал машину. Оставалось только вызвать шамана и сесть в круг, когда система наконец сработала: на землю спроецировался символ, на который надо наступить на пару секунд – и тогда багажник открывается. Вот только работает это у HS7 через раз.

Чем еще удивит пятиметровый семиместный кроссовер «Красного знамени»?

Мягкий гибрид Hongqi HS7

Багажник впечатляет. От двухсот литров в семиместном варианте он разрастается до трех кубометров по мере складывания сидений. Однако места для запасного колеса или дорожного инструмента в таком пространстве не нашлось: часть заднего свеса отдана 48‑вольтовой батарее. Вот и думаю, что в наших условиях важнее: объем, гибридность или запаска?

Hongqi HS7 – это мягкий гибрид. Стартер-генератор подкручивает двигатель на старте, а дальше двигатель внутреннего сгорания трудится один.

Hongqi HS7. Цена в России от 4 790 000 ₽
Hongqi HS7. Цена в России от 4 790 000 ₽

Двухлитровый турбомотор мощностью 245 л. с. знаком по другим моделям концерна FAW и марки Hongqi – как и восьмиступенчатый автомат Aisin 8G45. С этим дуэтом большой и тяжелый HS7 набирает первые 100 км/ч быстрее девяти секунд.

Комфорт Hongqi HS7

Адаптивные амортизаторы уверенно справляются с фильтрацией неровностей, и HS7 отлично чувствует себя даже на потрепанных жизнью дорогах – несмотря на 20‑дюймовые шины.

Архитектура передней панели с вертикальным экраном уже стала фирменной чертой Hongqi. Вскоре в медиасистему добавят Apple CarPlay и Android Auto.
Архитектура передней панели с вертикальным экраном уже стала фирменной чертой Hongqi. Вскоре в медиасистему добавят Apple CarPlay и Android Auto.
Управление трехзонным климат-контролем – через центральный экран. Как и обогревом сидений и руля. Обогрева лобового стекла нет.

Шумоизоляция приятно удивила: двойные стекла в передних и задних дверях (опция) вкупе с явно толстым слоем «шумки» на арках добавляют комфорта. И шины не шумят.

Когда дорога перестает быть прямой, попытки пробудить в HS7 спортивное настроение выводят его из зоны комфорта. Резкое отклонение руля напоминает и о габаритах, и о массе. Извилистые участки HS7 проходит надежно, но пресно. Эта машина – для спокойного путешествия. А полный привод добавит уверенности зимой.

Интерьер Hongqi HS7

На отделку денег явно не жалели. Удобство посадки и запас места на втором ряду вполне позволяют рассматривать HS7 на роль персонального автомобиля. У всех крышек и столиков есть благородные микролифты. А на третьем ряду могут сидеть не только подростки.

В топовой комплектации подушка будет ­регулироваться по длине – для китайских автомобилей это всё еще редкость.
В топовой комплектации подушка будет ­регулироваться по длине – для китайских автомобилей это всё еще редкость.
Сиденья второго ряда перемещаются по двум направлениям. В спинках передних сидений есть откидные столики.
Пробираться на галерку можно как слева, так и справа. Выдержать относительно долгую поездку там можно.

Эргономика водительского места проработана неплохо, но возможностей медиасистемы – кот наплакал. У передних сидений нет массажера: при таких ценах это кажется странным.

При всех сложенных сиденьях вместимость багажника достигает трех кубометров.
При всех сложенных сиденьях вместимость багажника достигает трех кубометров.

АКП и полный привод Hongqi HS7

В передаче момента от двигателя к колесам в HS7 активно участвует гидравлика. Автоматическая коробка 8G45 из 81‑го семейства Aisin ставится на многие модели марок Lexus, Volkswagen, Volvo и не только.

Автомат рассчитан на 480 Н·м и зарекомендовал себя как надежный – если не забывать менять жидкость каждые 60 тысяч км. Для полной замены нужно семь литров масла Aisin AW‑2 (5500–6000 рублей за литр).

Автоматическая коробка 8G45
Многодисковая муфта Haldex

В качестве межосевой – многодисковая муфта BorgWarner, более известная как Haldex шестого поколения. Как бы ни совершенствовались муфты с электромагнитным управлением, пока гидравлика работает лучше. Но чтобы муфта работала долго, масло в ней нужно менять как минимум раз в 60 тысяч км. Фирменная жидкость с допуском G065175A2 от BorgWarner стоит от 5000 до 6000 рублей. Для замены нужно 0,85 литра.

Hongqi HS7 и конкуренты

Hongqi HS7 в топовом исполнении Executive стоит 5 млн рублей. Это немного дороже, чем GAC GS8 или Chery Tiggo 9, при этом почти на миллион дешевле семиместного кроссовера Exeed VX. Хотя вопросы к HS7 есть, соотношение цена-качество видится адекватным – с учетом нынешних ­высоких цен на все автомобили.

Стихия HS7 – скоростные автострады.
Стихия HS7 – скоростные автострады.
Действительно большой и комфортный кроссовер для семерых Для премиума многовато вопросов

Hongqi HS7

  • Длина / ширина / высота / база 4995 / 1960 / 1760 / 2920 мм
  • Снаряженная масса 2165 кг
  • Объем багажника 210 / 955 / 3117 л
  • Максимальная скорость 210 км/ч
  • Разгон 0–100 км/ч 8,8 с
  • Двигатель бензиновый, P4, 16 клапанов, 1989 см³; 180 кВт / 245 л. с. при 5500 об/мин; 380 Н·м при 1800 об/мин
  • Топливо / запас топлива АИ-95 / 69 л
  • Трансмиссия полный привод; А8

Мощнейшие автомобили из Поднебесной, представленные в России, перечислены тут.

