#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиАКБЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Надписи на боковине – с эффектом бархата, сделанные по технологии High Contrast Design.
24 октября
Лед тронулся — как Pirelli переписывает правила зимней езды
На что способна новая фрикционная шина Pirelli...
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
24 октября
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
Эксперты: многолетний стаж за рулем притупляет...
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
24 октября
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
Эксперты назвали способы уменьшить расходы на...

Китайский премиум-кроссовер сменил поколение: что изменилось?

Трехрядный флагманский кроссовер Hongqi HS7 стал гибридом с турбомотором 2.0

Кроссовер Hongqi HS7 первого поколения в России толком и не продавался – «серый» ввоз исчислялся буквально десятками машин.

Рекомендуем
Куда сходить с детьми в Москве

Второе поколение зашло по всем правилам: получен ОТТС, а дилеры продают по единой цене – от 4,79 млн рублей. Главный конкурент (Exeed VX) почти на миллион дороже, поэтому в московском офисе Hongqi рассчитывают на хороший спрос.

Техника Hongqi HS7

При том, что HS7 остался в прежних габаритах, технически он кардинально изменился.

Платформа теперь переднеприводная – фрикционная муфта BorgWarner с электрогидравлическим управлением подключает заднюю ось. У нее есть принудительная блокировка (работает до 40 км/ч).

Премия потребительского доверия Проголосуйте за лучшего производителя АКБ. Ваш опыт и мнение помогут другим автомобилистам сделать правильный выбор.
БРЕНД ГОДА
«ЗА РУЛЕМ»
Hongqi HS7. Цена в России от 4 790 000 ₽
Hongqi HS7. Цена в России от 4 790 000 ₽

Двигатель V6 3.0 остался в прошлом – теперь только четыре цилиндра плюс 48‑вольтовый электрический довесок. При рабочем объеме два литра мощность составляет 245 л. с. Для нашего климата важно, что предусмотрен дистанционный запуск с ключа. В тандеме с мотором – восьмиступенчатый автомат Aisin.

Вертикальный экран давно стал привычен в автомобилях Hongqi. В отделке используется кожа наппа.
Вертикальный экран давно стал привычен в автомобилях Hongqi. В отделке используется кожа наппа.
Передние сиденья с экстендером – редкость для китайских машин.

Что внутри у Hongqi HS7

Салон шикарен. Просторен, красив, комфортен. Климат-контроль трехзонный – у пассажиров второго ряда есть свой пульт.

Только странно, что на второй ряд не ставят два раздельных кресла с индивидуальными регулировками.

В Китае версия 2+2+2 есть, но она доступна лишь с передним приводом, а в России трансмиссия 4×4 идет в стандарте. Представительство уже бомбардирует китайский офис просьбой совместить шестиместное исполнение салона с полным приводом.

Второй ряд приютит даже Гулливера.
Второй ряд приютит даже Гулливера.
Есть продольная регулировка и возможность менять наклон спинок.
Столики на спинках передних сидений – неизменный атрибут бизнес-класса.
Третий ряд не для проформы – места достаточно.
Третий ряд не для проформы – места достаточно.

А также – добавить медиасистеме поддержку Android Auto и CarPlay. В этот список еще надо приплюсовать обогрев ветрового стекла – без него с претензиями на премиальность в наших условиях негоже.

Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Недорогие и добротные «шиповки»: лучшие варианты для зимы 2025-2026
В России появилась новая схема обмана с покупкой авто
Розыгрыш мотоцикла Honda – для участия достаточно подписаться в ТГ!

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Hongqi HS7

  • Длина / ширина / высота / база 4995 / 1960 / 1760 / 2920 мм
  • Снаряженная масса 2165 кг
  • Объем багажника 210–3117 л
  • Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1989 см³; 180 кВт / 245 л. с. при 5500 об/мин; 380 Н·м при 4000 об/мин
  • Время разгона 0–100 км/ч 8,8 c
  • Максимальная скорость 210 км/ч
  • Топливо / запас топлива АИ‑95 / 69 л
  • Средний расход топлива 8,2 л / 100 км*
  • Трансмиссия полный привод; А8

* По китайскому циклу WLTC.

Одноклассники

Модель

Длина, мм

Двигатели, л.с.

Цена, руб.

Exeed VX

4970

249

от 5840000

GAC GS8

5015

231

от 4599000

Hongqi HS7. Цена в России от 4 790 000 ₽
Вертикальный экран давно стал привычен в автомобилях Hongqi. В отделке используется кожа наппа.
Есть продольная регулировка и возможность менять наклон спинок.
Второй ряд приютит даже Гулливера.
Третий ряд не для проформы – места достаточно.
Столики на спинках передних сидений – неизменный атрибут бизнес-класса.
Передние сиденья с экстендером – редкость для китайских машин.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Подпишитесь на «За рулем» в Telegram
Тимкин Юрий
Фото:
Тимкин Юрий
Количество просмотров 210
24.10.2025 
Фото:
Тимкин Юрий
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Hongqi HS7

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв