Китайский премиум-кроссовер сменил поколение: что изменилось?
Кроссовер Hongqi HS7 первого поколения в России толком и не продавался – «серый» ввоз исчислялся буквально десятками машин.
Второе поколение зашло по всем правилам: получен ОТТС, а дилеры продают по единой цене – от 4,79 млн рублей. Главный конкурент (Exeed VX) почти на миллион дороже, поэтому в московском офисе Hongqi рассчитывают на хороший спрос.
Техника Hongqi HS7
При том, что HS7 остался в прежних габаритах, технически он кардинально изменился.
Платформа теперь переднеприводная – фрикционная муфта BorgWarner с электрогидравлическим управлением подключает заднюю ось. У нее есть принудительная блокировка (работает до 40 км/ч).
Двигатель V6 3.0 остался в прошлом – теперь только четыре цилиндра плюс 48‑вольтовый электрический довесок. При рабочем объеме два литра мощность составляет 245 л. с. Для нашего климата важно, что предусмотрен дистанционный запуск с ключа. В тандеме с мотором – восьмиступенчатый автомат Aisin.
Что внутри у Hongqi HS7
Салон шикарен. Просторен, красив, комфортен. Климат-контроль трехзонный – у пассажиров второго ряда есть свой пульт.
Только странно, что на второй ряд не ставят два раздельных кресла с индивидуальными регулировками.
В Китае версия 2+2+2 есть, но она доступна лишь с передним приводом, а в России трансмиссия 4×4 идет в стандарте. Представительство уже бомбардирует китайский офис просьбой совместить шестиместное исполнение салона с полным приводом.
А также – добавить медиасистеме поддержку Android Auto и CarPlay. В этот список еще надо приплюсовать обогрев ветрового стекла – без него с претензиями на премиальность в наших условиях негоже.
Hongqi HS7
- Длина / ширина / высота / база 4995 / 1960 / 1760 / 2920 мм
- Снаряженная масса 2165 кг
- Объем багажника 210–3117 л
- Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1989 см³; 180 кВт / 245 л. с. при 5500 об/мин; 380 Н·м при 4000 об/мин
- Время разгона 0–100 км/ч 8,8 c
- Максимальная скорость 210 км/ч
- Топливо / запас топлива АИ‑95 / 69 л
- Средний расход топлива 8,2 л / 100 км*
- Трансмиссия полный привод; А8
* По китайскому циклу WLTC.
Одноклассники
|
Модель
|
Длина, мм
|
Двигатели, л. с.
|
Цена, руб.
|
Exeed VX
|
4970
|
249
|
от 5 840 000
|
GAC GS8
|
5015
|
231
|
от 4 599 000
