Китайский премиум-кроссовер сменил поколение: что изменилось?

Трехрядный флагманский кроссовер Hongqi HS7 стал гибридом с турбомотором 2.0

Кроссовер Hongqi HS7 первого поколения в России толком и не продавался – «серый» ввоз исчислялся буквально десятками машин.

Рекомендуем Куда сходить с детьми в Москве

Второе поколение зашло по всем правилам: получен ОТТС, а дилеры продают по единой цене – от 4,79 млн рублей. Главный конкурент (Exeed VX) почти на миллион дороже, поэтому в московском офисе Hongqi рассчитывают на хороший спрос.

Техника Hongqi HS7

При том, что HS7 остался в прежних габаритах, технически он кардинально изменился.

Платформа теперь переднеприводная – фрикционная муфта BorgWarner с электрогидравлическим управлением подключает заднюю ось. У нее есть принудительная блокировка (работает до 40 км/ч).

Hongqi HS7. Цена в России от 4 790 000 ₽

Двигатель V6 3.0 остался в прошлом – теперь только четыре цилиндра плюс 48‑вольтовый электрический довесок. При рабочем объеме два литра мощность составляет 245 л. с. Для нашего климата важно, что предусмотрен дистанционный запуск с ключа. В тандеме с мотором – восьмиступенчатый автомат Aisin.

Вертикальный экран давно стал привычен в автомобилях Hongqi. В отделке используется кожа наппа.

Передние сиденья с экстендером – редкость для китайских машин.

Что внутри у Hongqi HS7

Салон шикарен. Просторен, красив, комфортен. Климат-контроль трехзонный – у пассажиров второго ряда есть свой пульт.

Только странно, что на второй ряд не ставят два раздельных кресла с индивидуальными регулировками.

В Китае версия 2+2+2 есть, но она доступна лишь с передним приводом, а в России трансмиссия 4×4 идет в стандарте. Представительство уже бомбардирует китайский офис просьбой совместить шестиместное исполнение салона с полным приводом.

Второй ряд приютит даже Гулливера.

Есть продольная регулировка и возможность менять наклон спинок. Столики на спинках передних сидений – неизменный атрибут бизнес-класса.

Третий ряд не для проформы – места достаточно.

А также – добавить медиасистеме поддержку Android Auto и CarPlay. В этот список еще надо приплюсовать обогрев ветрового стекла – без него с претензиями на премиальность в наших условиях негоже.

Hongqi HS7

Длина / ширина / высота / база 4995 / 1960 / 1760 / 2920 мм

4995 / 1960 / 1760 / 2920 мм Снаряженная масса 2165 кг

2165 кг Объем багажника 210–3117 л

210–3117 л Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1989 см³; 180 кВт / 245 л. с. при 5500 об/мин; 380 Н·м при 4000 об/мин

бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1989 см³; 180 кВт / 245 л. с. при 5500 об/мин; 380 Н·м при 4000 об/мин Время разгона 0–100 км/ч 8,8 c

8,8 c Максимальная скорость 210 км/ч

210 км/ч Топливо / запас топлива АИ‑95 / 69 л

АИ‑95 / 69 л Средний расход топлива 8,2 л / 100 км*

8,2 л / 100 км* Трансмиссия полный привод; А8

* По китайскому циклу WLTC.

Одноклассники

Модель Длина, мм Двигатели, л. с. Цена, руб. Exeed VX 4970 249 от 5 840 000 GAC GS8 5015 231 от 4 599 000