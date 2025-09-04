«Живые» кроссоверы Hongqi HS7 уже в России: первые впечатления корреспондента «За рулем»

Цены на премиальный кроссовер Hongqi HS7 начинаются от 4 790 000 рублей

В России официально стартовали продажи нового флагманского кроссовера Hongqi HS7.

Габаритный и статусный автомобиль, длина которого составляет почти 5 метров, сейчас можно приобрести по специальному ценовому предложению – от 4 790 000 рублей.

Модель HS7 воплощает современную эстетику бренда с его фирменной решеткой радиатора, элегантными линиями кузова и узнаваемой световой сигнатурой. В основе кроссовера мощная техническая начинка: 2,0-литровый бензиновый турбодвигатель мощностью 245 л.с. в паре с 8-ступенчатым автоматом и полным приводом. Мягкая гибридная система 48В обеспечивает уверенный старт и повышенную топливную экономичность.

Его размеры (4995/1960/1760 мм) и длинная колесная база (2920 мм) говорят о просторном салоне. С клиренсом 200 мм и углами въезда/съезда 20° и 18° он преодолевает городские препятствия и не боится легкого бездорожья.

Hongqi HS7

Hongqi HS7 предлагается в двух насыщенных комплектациях – Deluxe и Executive. Базовая Deluxe уже включает панорамную крышу, премиальную аудиосистему, трехзонный климат-контроль с очисткой воздуха, а также полный пакет активной безопасности: адаптивный круиз-контроль, систему удержания в полосе, ассистенты экстренного торможения и мониторинга слепых зон. Для комфортной парковки предусмотрена круговая камера на 360°.

Hongqi HS7

Версия Executive за 4 990 000 рублей расширяет список оснащения проекционным дисплеем на лобовое стекло (HUD), системой автоматической парковки, адаптивной подвеской с регулируемыми амортизаторами, бесконтактным открыванием багажника и еще более продвинутой аудиосистемой. Особое внимание уделено комфорту: сиденья с электрorулировками и памятью настроек, декоративные вставки из натурального дерева и выдвижные столики для пассажиров второго ряда.

Hongqi HS7

Hongqi HS7 позиционируется как практичный семейный автомобиль премиум-класса. Семиместный салон с тремя рядами сидений и огромным багажным отделением, объемом до 3117 литров, подходит для длительных путешествий.

Мнение эксперта

Юрий Тимкин, редактор журнала «За рулем»:

– Первое поколение Hongqi HS7 в России толком и не продавалось. Машина была не сертифицирована, и продажи исчислялись буквально десятками. На улицах их встретить было почти невозможно.

Второе поколение модели уже зашло на российский рынок по всем правилам: тут и ОТТС, и официальные дилеры, и заводская гарантия. Поэтому и продажи ожидаются на другом уровне.

Что касается конкурентов, это Exeed VX – но он чуть подороже и чуть статуснее. Ниже по статусу – GAC GS8. Но по габаритам, мощности и цене –тоже близкая модель. Других явных конкурентов не просматривается.

По качеству отделки салона Hongqi лучше, чем GAC. По оснащению «хай-теком» немного недотягивает до того же Exeed VX с его огромным экраном перед пассажиром, но тем не менее машина производит солидное впечатление. Здесь классная отделка: сиденья обшиты кожей Nappa, они очень мягкие и приятные; много регулировок, включая выдвижную секцию подколенника – что редко встречается в китайских машинах.

Hongqi HS7

Из минусов в оснащении – нет Apple CarPlay и Android Auto. Всего 6 подушек безопасности – для премиального авто это маловато. Зато есть откидные столики на спинках передних сидений – достаточно благородная штука.

Не хватило возможности заказа за доплату раздельных задних сидений в компоновке 2+2+2. На втором ряду может быть только сплошной диван.

Зато третий ряд отнюдь не для проформы – он достаточно просторный. Человек ростом 180 см (как у меня) сидит там с неплохим запасом.

В целом, объявленная цена – от 4,79 млн рублей – кажется достаточно разумной по нынешним временам.