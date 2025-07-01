Достойный конкурент Toyota Highlander уже появился у российских дилеров

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Кроссоверы Hongqi HS7 2025 года появились в российских автосалонах до старта продаж

В продаже у дилера в городе Тамбов есть несколько кроссоверов Hongqi HS7 2025 г. в.

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Продавец сообщил, что все автомобили из официальной поставки и находятся на центральном складе. Отгрузка покупателю производится в течение недели с момента заключения предварительного договора купли-продажи и внесения предоплаты.

На все эти кроссоверы распространяется заводская гарантия сроком два года или 100 тысяч километров. Автомобиль доступен в черном, золотистом и белом цветах кузова с различными вариациями исполнения салона.

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Автомобиль оснащен 2-литровым мотором мощностью 252 л. с., 8-ступенчатой АКП. Привод полный. Стоит Hongqi HS7 4 790 000 рублей.

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До этого сообщалось, что кроссовер Hongqi HS7 официально выйдет на российский рынок в конце августа или сентябре текущего года.

Ранее «За рулем» сообщал, что новый автомобильный бренд iCaur начали регистрировать в России.

Источник: «Российская газета»

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Ушакова Ирина
Фото:Zuma\TASS
Количество просмотров 21818
01.07.2025 
Фото:Zuma\TASS
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