Достойный конкурент Toyota Highlander уже появился у российских дилеров

Кроссоверы Hongqi HS7 2025 года появились в российских автосалонах до старта продаж

В продаже у дилера в городе Тамбов есть несколько кроссоверов Hongqi HS7 2025 г. в.

Продавец сообщил, что все автомобили из официальной поставки и находятся на центральном складе. Отгрузка покупателю производится в течение недели с момента заключения предварительного договора купли-продажи и внесения предоплаты.

На все эти кроссоверы распространяется заводская гарантия сроком два года или 100 тысяч километров. Автомобиль доступен в черном, золотистом и белом цветах кузова с различными вариациями исполнения салона.

Автомобиль оснащен 2-литровым мотором мощностью 252 л. с., 8-ступенчатой АКП. Привод полный. Стоит Hongqi HS7 4 790 000 рублей.

До этого сообщалось, что кроссовер Hongqi HS7 официально выйдет на российский рынок в конце августа или сентябре текущего года.

Ранее «За рулем» сообщал, что новый автомобильный бренд iCaur начали регистрировать в России.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: «Российская газета»