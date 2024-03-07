Автомат – как у Lexus, на ходу – как Highlander: новые манеры китайского премиума

«За рулем» протестировал обновленный кроссовер Exeed VX

После первой встречи с большим кроссовером Exeed VX осталось много вопросов – особенно к настройкам подвески. Спустя два года передо мной обновленный VX, и главные изменения коснулись именно техники.

Автомат вместо робота

Двухлитровый турбомотор серии Acteco мощностью 249 л. с. теперь работает не с роботом, а с гидромеханическим восьмиступенчатым автоматом Aisin TG81SC, рассчитанным на 480 Н·м. Коробка эта ставится на Geely (Monjaro и Tugella), Volvo, Lexus и на другие машины. Так что к надежности вопросов быть не должно.

А вот динамика стала чуть хуже. Первые 100 км/ч Exeed набирает за 9,3 секунды – почти на секунду медленнее, чем с роботом. Но ускорение с места не так важно – главное, что пользоваться тягой несравнимо удобнее. Автомат быстро переходит на пониженную передачу и не страдает рывками при ползущем движении в трафике.

Благородную цельность VX обрел и в работе подвески. Поколдовали над настройками амортизаторов, поставили новые ступичные узлы и добавили гидровтулки переднему стабилизатору. Машина преобразилась!

Exeed VX. Цена в России от 6 500 000 ₽. Спереди обновленный VX легко узнать по иному бамперу с расширенными воздуховодами и новой решетке радиатора.

Даже на откровенно разбитой дороге с крупной поперечной волной шасси энергоемко и стабильно. Продольная раскачка несильная и не доводит машину до резонанса – потому и колеса всегда хорошо цепляются за дорогу. Кстати, теперь другая размерность шин – 245/50 R20 (раньше профиль был 45‑м).

Exeed VX уверенно стоит на дуге, демонстрируя хороший запас устойчивости. Только при резких маневрах ему недостает собранности. С лучшими европейскими образцами не сравнить, но с соразмерными кроссоверами Toyota Highlander или Hyundai Palisade – вполне.

Что изменилось в интерьере?

Передняя панель – это три огромных экрана, скрытых под единым стеклом, будто единый дисплей с торчащими из него дефлекторами вентиляции. А селектор коробки переехал с тоннеля на рулевую колонку. Выглядит красиво, но пользоваться не очень удобно.

Особенно панелью с «горячими» клавишами вокруг кнопки запуска двигателя. За пару дней, что я ездил на VX, так и не смог найти алгоритм, которым она активируется. Из спящего режима она выходила то после одного касания, то после двух.

Для интерьера доступно три варианта цвета. Передняя панель, по сути, состоит из трех больших экранов. В меню появились сервисы VK с бесплатной подпиской на первые три месяца.

Апофеоз дискомфорта – сенсорная кнопка аварийной сигнализации. На солнце она бликует, и я не сразу ее обнаружил. А ведь аварийка должна быть на самом видном месте! Затем несколько раз случайно нажимал на нее, когда клал руку на центральный подлокотник.

Теперь VX может быть не только семиместным, но и шестиместным – с двумя капитанскими креслами на втором ряду. В этом случае забираться на третий ряд даже удобнее. Появилась и оттоманка в кресле переднего пассажира.

Не лучше дела с логикой управления электроникой. Режимы движения упрятаны в подменю «Быстрое действие». Не сразу я нашел и отключение функции слежения за состоянием водителя. Она излишне дотошна и может истерично призвать смотреть на дорогу, даже если смотришь по сторонам на перекрестке. Такая логика, точнее ее отсутствие, выведет из себя даже Мистера Спока из «Звездного пути». Обидно, ведь интересные функции тоже есть – включая сервисы Яндекса и VK. И материалы хороши, и посадка удобна.

Восемь ступеней защиты

Восьмиступенчатый «поперечный» гидроавтомат Aisin TG‑81SC дебютировал 10 лет назад и ставится на огромное количество моделей. Среди них вся нынешняя линейка Volvo, Lexus RX, большое число моделей GM, Peugeot, Geely, Volkswagen. Эта модификация 81‑го семейства рассчитана на двигатели с объемом до 3,6 литра, с крутящим моментом до 480 Н·м.

Автомат получился довольно надежным, его расчетный ресурс составляет 300 тысяч км. Однако коробка очень чувствительна к чистоте рабочей жидкости. Для долгой жизни масло нужно менять каждые 60 тысяч км: понадобится 7,6 литра жидкости Aisin AW‑2 по 1850 рублей за литр. Также при замене рекомендуется менять сливную пробку и ее прокладку (700–800 руб­лей за комплект).

Итог

В общем, за автоматическую коробку – зачет. А вот «айтишникам» еще есть над чем поработать.

И с ценой надо бы поколдовать. Пока обновленный VX доступен в единственной версии President за 6,5 млн рублей. Семиместный – за 6,7 млн. Нельзя ли подешевле?

Теперь Exeed VX может ездить не один, а с прицепом: тягово‑сцепное устройство добавили в ОТТС!

Модернизация подвески и появление автомата пошли на пользу Мудреное меню мультимедиа

Exeed VX

Длина / ширина / высота / база 4970 / 1940 / 1792 / 3215 мм

4970 / 1940 / 1792 / 3215 мм Снаряженная / полная масса 1900 / 2445 кг

1900 / 2445 кг Объем багажника 784 л

784 л Максимальная скорость 195 км/ч

195 км/ч Разгон 0–100 км/ч 9,3 с

9,3 с Двигатель бензиновый, P4, 16 клапанов, 1998 см³; 183 кВт / 249 л.с. при 5500 об/мин; 385 Н·м при 1750–4000 об/мин

бензиновый, P4, 16 клапанов, 1998 см³; 183 кВт / 249 л.с. при 5500 об/мин; 385 Н·м при 1750–4000 об/мин Топливо / запас топлива АИ-95 / 65 л

АИ-95 / 65 л Трансмиссия полный привод; А8