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Сенсорный экран вместо клавиш – насколько это безопасно?

Эксперт «За рулем»: некоторые функции управления машиной должны дублироваться

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Сегодня салоны автомобилей превращаются в набор экранов. Но всегда ли это удобно и безопасно?

Ответ эксперта

Александр Виноградов, редактор:

– Деваться некуда: к сенсорным экранам надо привыкать, число физических клавиш будет сокращаться.

В случаях, когда экран отличается хорошим быстродействием, а все функции легко найти, сложностей нет. Но иногда логика построения меню страдает, а скорость реакции дисплея на касания оставляет желать лучшего – особенно на холоде. Приходится отвлекаться от дороги, что плохо влияет на безопасность.

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500 л.с. и 1000 км запас хода – что под капотом у этого «китайца»?

К сожалению, второй вариант встречается чаще. И я считаю, что основные функции управления медиасистемой и климат-контролем должны быть продублированы физическими кнопками.

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За РулемВиноградов Александр
Фото:Unsplash и «За рулем»
Количество просмотров 4
04.03.2024
Фото:Unsplash и «За рулем»
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