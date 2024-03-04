Сенсорный экран вместо клавиш – насколько это безопасно?

Эксперт «За рулем»: некоторые функции управления машиной должны дублироваться

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Сегодня салоны автомобилей превращаются в набор экранов. Но всегда ли это удобно и безопасно?

Ответ эксперта

Александр Виноградов, редактор:

– Деваться некуда: к сенсорным экранам надо привыкать, число физических клавиш будет сокращаться.

В случаях, когда экран отличается хорошим быстродействием, а все функции легко найти, сложностей нет. Но иногда логика построения меню страдает, а скорость реакции дисплея на касания оставляет желать лучшего – особенно на холоде. Приходится отвлекаться от дороги, что плохо влияет на безопасность.

К сожалению, второй вариант встречается чаще. И я считаю, что основные функции управления медиасистемой и климат-контролем должны быть продублированы физическими кнопками.

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