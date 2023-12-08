Обновленный кроссовер Exeed: подробности

Exeed: продажи флагманского кроссовера VX в России стартуют 14 декабря

Обновленный кроссовер VX представлен китайским брендом Exeed в ходе презентации в Москве. Представители компании рассказали корреспонденту «Известий», что продажи флагманской модели стартуют на российском рынке 14 декабря.

Внешне Exeed VX не сильно изменился, но у него теперь новый интерьер, при отделке которого использовались улучшенные материалы. На передней панели расположены три больших цветных дисплея: два диагональю 12,3 дюйма и один — 15,6 дюйма, все они соединены общим стеклом. Мультимедийная система имеет доступ к российским сервисам «VK Музыка» и «Яндекс Навигатор». Выход в Сеть обеспечивает модем с российской сим-картой, бонус — некоторое время владельцу не придется оплачивать трафик.

Exeed VX

Exeed VX Exeed VX

В кроссовере установлен мотор объемом 2,0 л, мощностью 249 л.с., теперь вместо робота — 8-ступенчатый автомат, таким образом производитель пошел навстречу пожеланиям клиентов. Новая трансмиссия совсем незначительно снизила динамику машины. У кроссовера немного доработана подвеска, а у новой системы полного привода теперь семь режимов движения, включая несколько внедорожных.

На выбор покупателей — два варианта, с шести- или семиместным салоном. Цена кроссовера стартует от 6,5 млн рублей, это дороже стоимости дорестайлинговой версии VX.

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Источник: iz.ru