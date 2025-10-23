#
Просвет 210 мм, блокировка, 245 л.с. — на что способен Jetour T1 вне дорог

Поехали на новом кроссовере за грибами, и вот что из этого вышло

На среднеразмерном кроссовере повышенной проходимости Jetour T1 мы уже успели поездить. Наши маршруты пролегали по городу и пригородным магистралям. Теперь время съехать с асфальта.

Сборы

Мне хотелось навестить одно грибное местечко – прежде там регулярно собирал корзину-другую белых. Положил в багажник пару корзин и, немного подумав, – еще одну, на всякий пожарный. Тем более что места в багажнике навалом (574–1455 л). Одобряю и две точки подсветки на пятой двери – обычно обходятся одной.

Jetour T1
Jetour T1

В ОТТС (документ, подтверждающий соответствие конструкции автомобиля требованиям безопасности) занесена возможность установки фаркопа. Это одно из преимуществ Т1, ведь у большинства кроссоверов-одноклассников такой опции не предлагается.

Дорога предстоит недальняя – 200 км в один конец. Бак вмещает 70 л – внушительный объем для кроссоверов этого класса. Запаса топлива хватит, чтобы дважды съездить туда и обратно.

Багажник просторен: объема 574-1455 л хватит не только для повседневных нужд, но и для путешествий. Есть петли для фиксации груза, розетка на 12 В, кармашки по бокам и органайзер.
Багажник просторен: объема 574-1455 л хватит не только для повседневных нужд, но и для путешествий. Есть петли для фиксации груза, розетка на 12 В, кармашки по бокам и органайзер.

Подкачка

На первых метрах пути Jetour меня смутил жестковатым ходом – трясло даже на мелочевке. Проверил давление: все четыре колеса оказались перекачаны. Стравил до полагающихся 2,4 атмосферы – машина поехала куда плавнее.

Т1 снабжается 2-литровым 245-сильным турбомотором и 8-ступенчатым гидромеханическим автоматом. Показатели серьезные, однако горячности в характере не ощущается. Jetour сдержанно стартует и, плавно перебирая передачи, достигает 100 км/ч за убедительные 8,6 секунды.

Салон красив, эргономичен и просторен – «чувство локтя» не возникает ни на передних, ни на задних сиденьях.
Салон красив, эргономичен и просторен – «чувство локтя» не возникает ни на передних, ни на задних сиденьях.

Мотор при разгоне «поет» очень звонко – брутальному кроссоверу больше подошел бы басок с хрипотцой. Удивило, что при квадратном кузове уровень аэродинамических шумов невысок – спасибо многослойным акустическим стеклам.

Визуально высокий и квадратный Т1 смахивает на серьезный внедорожник. Но конструктивно это не так – рамы нет. И шасси традиционное для кроссоверов: спереди подвеска типа МакФерсон, сзади – многорычажка.

У правого пассажирского сиденья есть выдвигаемая поддержка для ног – редкость даже для кроссоверов классом выше.
У правого пассажирского сиденья есть выдвигаемая поддержка для ног – редкость даже для кроссоверов классом выше.

Поэтому и управляемость тут легковая. Т1 надежно держит прямую в пределах разрешенных 110-130 км/ч, да и в связках поворотов весьма покладистый. Реакции понятные и прогнозируемые. Настройки руля тоже удачны – к информативности привода вопросов нет. Так что многочасовые поездки на Т1 даются легко.

Укомплектован по полной

Интерьер хорошо подготовлен для дальнобоя. Подстаканники, бардачки, ниши – по салону рассредоточены 45 различных отсеков. Сиденья удобны по профилю, есть электроприводы с памятью и даже вентиляция. Высокая посадка и крупные боковые зеркала обеспечивают хороший обзор. В осенней хмари оценил мощные светодиодные фары, а также противотуманки с функцией подсветки поворотов.

Как и полагается современной машине, в оснащении есть голосовой помощник, индукционный зарядник для телефонов, беспроводной Android Auto и Apple CarPlay. Плюс полный зимний пакет: обогрев у форсунок стеклоомывателя, ветрового стекла, зеркал заднего вида, руля, передних и задних сидений.

Среди многочисленных вкладок есть и внедорожная. Наглядное пособие для начинающих джиперов.
Среди многочисленных вкладок есть и внедорожная. Наглядное пособие для начинающих джиперов.

Панель приборов уже в стандарте – цифровая. И хорошо, что одна из тем – с классическими круглыми шкалами. Когда засбоил навигатор, вписанный в правую шкалу, компас здорово помогал ориентироваться в хитросплетениях региональных дорог.

Смена обстановки

Асфальтовая трасса постепенно сменилась гравийкой, а затем – не самой ровной грунтовкой. Ямы были настолько серьезны, что правый пассажир поначалу даже машинально хватался за рукоятку над бардачком. Однако длинноходная и энергоемкая подвеска неплохо фильтрует неровности – в салоне трясет меньше, чем ожидаешь.

На буераках за Т1 не переживал, так как его геометрическая проходимость опасений не вызывала. Заявленный клиренс – 190 мм (по нашим измерениям – 210 мм), углы въезда и съезда – по 28 градусов, а также обвес из практичного некрашеного пластика по периметру кузова позволяли особо не миндальничать.

Сзади предусмотрена открытая буксирная петля – не надо заморачиваться с вкручивающимся анкером.
Сзади предусмотрена открытая буксирная петля – не надо заморачиваться с вкручивающимся анкером.

Полный привод c муфтой подключения задних колес BorgWarner входит в стандартное оснащение Т1. Топ-версия вдобавок снабжается блокировкой заднего межколесного дифференциала. Благодаря ему кроссовер уверенно преодолевает серьезное по кроссоверным меркам бездорожье и не пасует при диагональном вывешивании.

И насколько же классические автоматы выносливее роботов! Битый час гонял по бездорожью, штурмовал крутые холмы – и обошлось без перегрева. Никакой робот не выдержал бы подобных экзекуций.

Помимо сугубо гражданских режимов вождения, есть еще и внедорожные: снег, грязь, песок, камни, а также Х – электроника сама подстраивается под текущие условия (доступен в комплектации Luxury). И этот режим оказался самым эффективным и удобным – не надо заморачиваться, машина все сделает за тебя. Когда надо, заблокирует муфту и задний дифференциал, даст побуксовать колесам или, напротив, придержит их.

Т1 на лоне природы смотрится не менее гармонично, чем на городских улицах.
Т1 на лоне природы смотрится не менее гармонично, чем на городских улицах.

Кирпич – не преграда

Когда до конечной точки осталось километра три-четыре, дорогу преградил шлагбаум с прикрепленным на нем знаком «кирпич». Пришлось разворачиваться и отчаливать обратно.

Но я не отчаиваюсь. Во-первых, отлично провел время за рулем Т1. Во-вторых, у меня в загашнике есть еще одно грибное место. И, кажется, я знаю, на какой машине хочу туда поехать.

Jetour T1

  • Длина / ширина / высота / база 4705 / 1967 / 1843 / 2800 мм
  • Снаряженная / полная масса 1911 / 2211 кг
  • Объем багажника 574–1455 л
  • Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1998 см3; 180 кВт / 245 л.с. при 5500 об/мин; 375 Н·м при 1750–4000 об/мин
  • Время разгона 0–100 км/ч 8,6 c
  • Максимальная скорость 190 км/ч
  • Топливо / запас топлива АИ-92, АИ-95 / 70 л
  • Средний расход топлива 9,7 л / 100 км
  • Трансмиссия полный привод; 8АТ

