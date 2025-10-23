Просвет 210 мм, блокировка, 245 л.с. — на что способен Jetour T1 вне дорог
На среднеразмерном кроссовере повышенной проходимости Jetour T1 мы уже успели поездить. Наши маршруты пролегали по городу и пригородным магистралям. Теперь время съехать с асфальта.
Сборы
Мне хотелось навестить одно грибное местечко – прежде там регулярно собирал корзину-другую белых. Положил в багажник пару корзин и, немного подумав, – еще одну, на всякий пожарный. Тем более что места в багажнике навалом (574–1455 л). Одобряю и две точки подсветки на пятой двери – обычно обходятся одной.
В ОТТС (документ, подтверждающий соответствие конструкции автомобиля требованиям безопасности) занесена возможность установки фаркопа. Это одно из преимуществ Т1, ведь у большинства кроссоверов-одноклассников такой опции не предлагается.
Дорога предстоит недальняя – 200 км в один конец. Бак вмещает 70 л – внушительный объем для кроссоверов этого класса. Запаса топлива хватит, чтобы дважды съездить туда и обратно.
Подкачка
На первых метрах пути Jetour меня смутил жестковатым ходом – трясло даже на мелочевке. Проверил давление: все четыре колеса оказались перекачаны. Стравил до полагающихся 2,4 атмосферы – машина поехала куда плавнее.
Т1 снабжается 2-литровым 245-сильным турбомотором и 8-ступенчатым гидромеханическим автоматом. Показатели серьезные, однако горячности в характере не ощущается. Jetour сдержанно стартует и, плавно перебирая передачи, достигает 100 км/ч за убедительные 8,6 секунды.
Мотор при разгоне «поет» очень звонко – брутальному кроссоверу больше подошел бы басок с хрипотцой. Удивило, что при квадратном кузове уровень аэродинамических шумов невысок – спасибо многослойным акустическим стеклам.
Визуально высокий и квадратный Т1 смахивает на серьезный внедорожник. Но конструктивно это не так – рамы нет. И шасси традиционное для кроссоверов: спереди подвеска типа МакФерсон, сзади – многорычажка.
Поэтому и управляемость тут легковая. Т1 надежно держит прямую в пределах разрешенных 110-130 км/ч, да и в связках поворотов весьма покладистый. Реакции понятные и прогнозируемые. Настройки руля тоже удачны – к информативности привода вопросов нет. Так что многочасовые поездки на Т1 даются легко.
Укомплектован по полной
Интерьер хорошо подготовлен для дальнобоя. Подстаканники, бардачки, ниши – по салону рассредоточены 45 различных отсеков. Сиденья удобны по профилю, есть электроприводы с памятью и даже вентиляция. Высокая посадка и крупные боковые зеркала обеспечивают хороший обзор. В осенней хмари оценил мощные светодиодные фары, а также противотуманки с функцией подсветки поворотов.
Как и полагается современной машине, в оснащении есть голосовой помощник, индукционный зарядник для телефонов, беспроводной Android Auto и Apple CarPlay. Плюс полный зимний пакет: обогрев у форсунок стеклоомывателя, ветрового стекла, зеркал заднего вида, руля, передних и задних сидений.
Панель приборов уже в стандарте – цифровая. И хорошо, что одна из тем – с классическими круглыми шкалами. Когда засбоил навигатор, вписанный в правую шкалу, компас здорово помогал ориентироваться в хитросплетениях региональных дорог.
Смена обстановки
Асфальтовая трасса постепенно сменилась гравийкой, а затем – не самой ровной грунтовкой. Ямы были настолько серьезны, что правый пассажир поначалу даже машинально хватался за рукоятку над бардачком. Однако длинноходная и энергоемкая подвеска неплохо фильтрует неровности – в салоне трясет меньше, чем ожидаешь.
На буераках за Т1 не переживал, так как его геометрическая проходимость опасений не вызывала. Заявленный клиренс – 190 мм (по нашим измерениям – 210 мм), углы въезда и съезда – по 28 градусов, а также обвес из практичного некрашеного пластика по периметру кузова позволяли особо не миндальничать.
Полный привод c муфтой подключения задних колес BorgWarner входит в стандартное оснащение Т1. Топ-версия вдобавок снабжается блокировкой заднего межколесного дифференциала. Благодаря ему кроссовер уверенно преодолевает серьезное по кроссоверным меркам бездорожье и не пасует при диагональном вывешивании.
И насколько же классические автоматы выносливее роботов! Битый час гонял по бездорожью, штурмовал крутые холмы – и обошлось без перегрева. Никакой робот не выдержал бы подобных экзекуций.
Помимо сугубо гражданских режимов вождения, есть еще и внедорожные: снег, грязь, песок, камни, а также Х – электроника сама подстраивается под текущие условия (доступен в комплектации Luxury). И этот режим оказался самым эффективным и удобным – не надо заморачиваться, машина все сделает за тебя. Когда надо, заблокирует муфту и задний дифференциал, даст побуксовать колесам или, напротив, придержит их.
Кирпич – не преграда
Когда до конечной точки осталось километра три-четыре, дорогу преградил шлагбаум с прикрепленным на нем знаком «кирпич». Пришлось разворачиваться и отчаливать обратно.
Но я не отчаиваюсь. Во-первых, отлично провел время за рулем Т1. Во-вторых, у меня в загашнике есть еще одно грибное место. И, кажется, я знаю, на какой машине хочу туда поехать.
Jetour T1
- Длина / ширина / высота / база 4705 / 1967 / 1843 / 2800 мм
- Снаряженная / полная масса 1911 / 2211 кг
- Объем багажника 574–1455 л
- Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1998 см3; 180 кВт / 245 л.с. при 5500 об/мин; 375 Н·м при 1750–4000 об/мин
- Время разгона 0–100 км/ч 8,6 c
- Максимальная скорость 190 км/ч
- Топливо / запас топлива АИ-92, АИ-95 / 70 л
- Средний расход топлива 9,7 л / 100 км
- Трансмиссия полный привод; 8АТ
