Просвет 210 мм, блокировка, 245 л.с. — на что способен Jetour T1 вне дорог

Поехали на новом кроссовере за грибами, и вот что из этого вышло

На среднеразмерном кроссовере повышенной проходимости Jetour T1 мы уже успели поездить. Наши маршруты пролегали по городу и пригородным магистралям. Теперь время съехать с асфальта.

Сборы

Мне хотелось навестить одно грибное местечко – прежде там регулярно собирал корзину-другую белых. Положил в багажник пару корзин и, немного подумав, – еще одну, на всякий пожарный. Тем более что места в багажнике навалом (574–1455 л). Одобряю и две точки подсветки на пятой двери – обычно обходятся одной.

Jetour T1

В ОТТС (документ, подтверждающий соответствие конструкции автомобиля требованиям безопасности) занесена возможность установки фаркопа. Это одно из преимуществ Т1, ведь у большинства кроссоверов-одноклассников такой опции не предлагается.

Дорога предстоит недальняя – 200 км в один конец. Бак вмещает 70 л – внушительный объем для кроссоверов этого класса. Запаса топлива хватит, чтобы дважды съездить туда и обратно.

Багажник просторен: объема 574-1455 л хватит не только для повседневных нужд, но и для путешествий. Есть петли для фиксации груза, розетка на 12 В, кармашки по бокам и органайзер.

Подкачка

На первых метрах пути Jetour меня смутил жестковатым ходом – трясло даже на мелочевке. Проверил давление: все четыре колеса оказались перекачаны. Стравил до полагающихся 2,4 атмосферы – машина поехала куда плавнее.

Т1 снабжается 2-литровым 245-сильным турбомотором и 8-ступенчатым гидромеханическим автоматом. Показатели серьезные, однако горячности в характере не ощущается. Jetour сдержанно стартует и, плавно перебирая передачи, достигает 100 км/ч за убедительные 8,6 секунды.

Салон красив, эргономичен и просторен – «чувство локтя» не возникает ни на передних, ни на задних сиденьях.

Мотор при разгоне «поет» очень звонко – брутальному кроссоверу больше подошел бы басок с хрипотцой. Удивило, что при квадратном кузове уровень аэродинамических шумов невысок – спасибо многослойным акустическим стеклам.

Визуально высокий и квадратный Т1 смахивает на серьезный внедорожник. Но конструктивно это не так – рамы нет. И шасси традиционное для кроссоверов: спереди подвеска типа МакФерсон, сзади – многорычажка.

У правого пассажирского сиденья есть выдвигаемая поддержка для ног – редкость даже для кроссоверов классом выше.

Поэтому и управляемость тут легковая. Т1 надежно держит прямую в пределах разрешенных 110-130 км/ч, да и в связках поворотов весьма покладистый. Реакции понятные и прогнозируемые. Настройки руля тоже удачны – к информативности привода вопросов нет. Так что многочасовые поездки на Т1 даются легко.

Укомплектован по полной

Интерьер хорошо подготовлен для дальнобоя. Подстаканники, бардачки, ниши – по салону рассредоточены 45 различных отсеков. Сиденья удобны по профилю, есть электроприводы с памятью и даже вентиляция. Высокая посадка и крупные боковые зеркала обеспечивают хороший обзор. В осенней хмари оценил мощные светодиодные фары, а также противотуманки с функцией подсветки поворотов.

Как и полагается современной машине, в оснащении есть голосовой помощник, индукционный зарядник для телефонов, беспроводной Android Auto и Apple CarPlay. Плюс полный зимний пакет: обогрев у форсунок стеклоомывателя, ветрового стекла, зеркал заднего вида, руля, передних и задних сидений.

Среди многочисленных вкладок есть и внедорожная. Наглядное пособие для начинающих джиперов.

Панель приборов уже в стандарте – цифровая. И хорошо, что одна из тем – с классическими круглыми шкалами. Когда засбоил навигатор, вписанный в правую шкалу, компас здорово помогал ориентироваться в хитросплетениях региональных дорог.

Смена обстановки

Асфальтовая трасса постепенно сменилась гравийкой, а затем – не самой ровной грунтовкой. Ямы были настолько серьезны, что правый пассажир поначалу даже машинально хватался за рукоятку над бардачком. Однако длинноходная и энергоемкая подвеска неплохо фильтрует неровности – в салоне трясет меньше, чем ожидаешь.

На буераках за Т1 не переживал, так как его геометрическая проходимость опасений не вызывала. Заявленный клиренс – 190 мм (по нашим измерениям – 210 мм), углы въезда и съезда – по 28 градусов, а также обвес из практичного некрашеного пластика по периметру кузова позволяли особо не миндальничать.

Сзади предусмотрена открытая буксирная петля – не надо заморачиваться с вкручивающимся анкером.

Полный привод c муфтой подключения задних колес BorgWarner входит в стандартное оснащение Т1. Топ-версия вдобавок снабжается блокировкой заднего межколесного дифференциала. Благодаря ему кроссовер уверенно преодолевает серьезное по кроссоверным меркам бездорожье и не пасует при диагональном вывешивании.

И насколько же классические автоматы выносливее роботов! Битый час гонял по бездорожью, штурмовал крутые холмы – и обошлось без перегрева. Никакой робот не выдержал бы подобных экзекуций.

Помимо сугубо гражданских режимов вождения, есть еще и внедорожные: снег, грязь, песок, камни, а также Х – электроника сама подстраивается под текущие условия (доступен в комплектации Luxury). И этот режим оказался самым эффективным и удобным – не надо заморачиваться, машина все сделает за тебя. Когда надо, заблокирует муфту и задний дифференциал, даст побуксовать колесам или, напротив, придержит их.

Т1 на лоне природы смотрится не менее гармонично, чем на городских улицах.

Кирпич – не преграда

Когда до конечной точки осталось километра три-четыре, дорогу преградил шлагбаум с прикрепленным на нем знаком «кирпич». Пришлось разворачиваться и отчаливать обратно.

Но я не отчаиваюсь. Во-первых, отлично провел время за рулем Т1. Во-вторых, у меня в загашнике есть еще одно грибное место. И, кажется, я знаю, на какой машине хочу туда поехать.

Jetour T1

Длина / ширина / высота / база 4705 / 1967 / 1843 / 2800 мм

4705 / 1967 / 1843 / 2800 мм Снаряженная / полная масса 1911 / 2211 кг

1911 / 2211 кг Объем багажника 574–1455 л

574–1455 л Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1998 см 3 ; 180 кВт / 245 л.с. при 5500 об/мин; 375 Н·м при 1750–4000 об/мин

бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1998 см ; 180 кВт / 245 л.с. при 5500 об/мин; 375 Н·м при 1750–4000 об/мин Время разгона 0–100 км/ч 8,6 c

8,6 c Максимальная скорость 190 км/ч

190 км/ч Топливо / запас топлива АИ-92, АИ-95 / 70 л

АИ-92, АИ-95 / 70 л Средний расход топлива 9,7 л / 100 км

9,7 л / 100 км Трансмиссия полный привод; 8АТ

Реклама |ООО «ДЖЕТУР МОТОР РУС», ИНН 9726036740|erid F7NfYUJCUneTTTBNGqJr