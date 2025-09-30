Оцинкованный кузов, 245 л.с., классический автомат — среднеразмерный кроссовер по адекватной цене

«За рулем» рассказал, чем привлекает новый Jetour T1

Появившийся в прошлом году харизматичный «квадратный» кроссовер Jetour T2 моментально приобрел популярность. Тогда стало понятно, что удачно найденный форм-фактор должен получить продолжение. И получил – в виде более компактного кроссовера Jetour T1.

Впрочем, компактный он условно: по габаритам (4705х1967х1843 мм) Т1 лишь немного меньше старшей модели. Колесная база у них и вовсе одинаковая – 2800 мм.

Jetour T1

Квадратиш, практиш…

Дизайн выполнен в схожей манере: прямоугольные фары с квартетом сдвоенных зрачков (напоминают четырехлистный клевер), в верхней части расширителей колесных арок – повторители указателей поворотов. Не забыли про противотуманки – на них китайские производители часто экономят. Вдобавок они снабжены функцией подсветки поворотов.

Импонирует, что производитель удержался от использования утапливаемых дверных ручек – они тут традиционные, под естественный хват. Кузов – оцинкованный. При его изготовлении используется лазерная сварка, что позволило добавить ему 10% жесткости.

Поскольку машины марки Jetour позиционируются в рамках концепции Travel+, логичным шагом стало занесение в ОТТС возможности установки фаркопа. Максимальная масса прицепа без тормозной системы – 750 кг, с ней – 1600 кг.

А что внутри?

Машина высокая, поэтому в салон не садишься, а забираешься. Зато высокая посадка облегчает считывание дорожной обстановки. Хорошей обзорности способствуют крупные боковые зеркала и камеры по периметру кузова. К слову, при включении поворотника на экране возникает картинка с соответствующей камеры. В городской тесноте – полезная штука.

Салон выполнен в заданной Т2 стилистике: компактная электронная приборка и крупный (15,6 дюйма) экран медиасистемы. Предлагается три цветовых решения отделки: серо-черная, черно-оранжевая и черно-зеленая.

Водительское сиденье подкупает удобным профилем, электрорегулировками с памятью, обогревом и вентиляцией. У кресла переднего пассажира в придачу есть выдвижная подколенная секция – поможет расслабиться в дальней дороге.

Относительно Т2 по качеству отделочных материалов просадки нет. Пластик упруг и податлив на ощупь. Даже поверхности лотков, бардачка, бокса в подлокотнике – с мягким покрытием. Из примет времени – приплюснутый сверху и снизу руль. И отсутствие блока регулировки зеркал.

Подрулевые лепестки нечасто встретишь на китайских машинах. Здесь они входят в серийное оснащение.

Не обошлось и без изюминки. Перед передним пассажиром – ухватистая рукоятка и удобная полочка. Над ними – пиксельный рисунок, стилизованный под карту мира. В банальности создателей Т1 не обвинишь.

Движущая сила

На российском рынке Т1 доступен с 2-литровым турбомотором отдачей 245 л.с. С ним состыкован 8-ступенчатый гидромеханический автомат. Эта связка проявила себя отлично – машина шустрая, динамичная. Особенно если не стесняться перед обгоном скинуть подрулевым лепестком передачу-другую. В заявленных 8,6 с разгона до «сотни» сомневаться не приходится.

Второй ряд просторен, и сидеть удобно: профиль удачный. Есть возможность менять угол наклона спинки. Предусмотрены обогрев, центральный подлокотник, два USB-разъема (включая Type-C), верхние дефлекторы.

Полный привод c муфтой подключения задних колес BorgWarner шестого поколения – стандарт. Если большинству кроссоверов по плечу только легкое бездорожье, то Т1 способен на большее. Ведь у него есть не только блокировка межосевой муфты, но и заднего межколесного дифференциала (только в комплектации Luxury).

Союзником на бездорожье послужит и обвес кузова из практичного некрашеного пластика. Высокие и короткие бамперы обеспечивают отличную геометрическую проходимость – угол въезда и съезда 28 градусов. Заявленный клиренс – 190 мм.

Комфорт превыше всего

Конструкция шасси традиционна для кроссоверов такого класса. Спереди – подвеска типа McPherson, сзади – многорычажка.

Баланс настроек сдвинут в сторону комфорта. На удивление длинноходная подвеска будто утюгом выравнивает попадающиеся под колеса неровности. Тряска в салоне ощущается только на совсем уж крупных буераках.

Багажник вмещает 574-1455 л. Из удобств – розетка 12 В, кармашки по бокам, петли для фиксации груза, органайзер. Под полом – докатка.

Управляемость – ближе к нейтральной. К лихачеству машина не располагает. Передвигаться в спокойных гражданских режимах приятнее всего. Особенно безмятежен на прямых загородных участках. Включил адаптивный круиз-контроль и любуйся окружающими пейзажами. Для многочасовых поездок Т1 подходит как нельзя лучше.

Полна коробочка

Скромных комплектаций для Т1 не предлагается. Даже начальная Comfort упакована достойно: шесть подушек безопасности, круиз-контроль, система кругового обзора, электрорегулировки передних кресел, беспроводная зарядка для телефона, раздельный климат-контроль, а также полноценный зимний пакет (обогревы форсунок стеклоомывателя, ветрового стекла, руля, передних и задних сидений). Цена – 3,77 млн рублей.

Рейлинги на крыше в динамике держат нагрузку до 150 кг, а в статике – в два раза больше.

За исполнение Luxury просят 3,95 млн рублей. Здесь приплюсованы автоматическая блокировка заднего дифференциала, интеллектуальный привод ХWD, адаптивный круиз-контроль, датчики брода и передней парковки, панорамная крыша, вентиляция передних сидений (а для водительского вдобавок и «память»), набор водительских ассистентов и девять динамиков аудиосистемы Sony вместо восьми.

С учетом спецпредложений по кредиту (300 000 рублей) и трейд-ин (100 000 рублей) цену можно сбавить на обе версии до 3,37 и 3,55 млн рублей.

Цены не низкие, ну так ведь и Т1 по своим свойствам и характеристикам отнюдь не бюджетник. Высококачественная отделка и оснащение, просторный салон и багажник, достойная плавность хода и шумоизоляция, проходимость и харизма, мощный двигатель и гидроавтомат – все как мы любим. А если любишь, то и заплатить не грех.

Каждый из нашей тестовой группы подметил: Т1 на фотографиях смотрится компактнее, чем есть на самом деле.

Jetour T1

Длина / ширина / высота / база 4705 / 1967 / 1843 / 2800 мм

4705 / 1967 / 1843 / 2800 мм Снаряженная / полная масса 1911 / 2211 кг

1911 / 2211 кг Объем багажника 574–1455 л

574–1455 л Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1998 см 3 ; 180 кВт / 245 л.с. при 5500 об/мин; 375 Н·м при 1750–4000 об/мин

бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1998 см ; 180 кВт / 245 л.с. при 5500 об/мин; 375 Н·м при 1750–4000 об/мин Время разгона 0–100 км/ч 8,6 c

8,6 c Максимальная скорость 190 км/ч

190 км/ч Топливо / запас топлива АИ-92, АИ-95 / 70 л

АИ-92, АИ-95 / 70 л Средний расход топлива 9,7 л / 100 км

9,7 л / 100 км Трансмиссия полный привод; 8AT

Реклама |ООО «ДЖЕТУР МОТОР РУС», ИНН 9726036740|erid F7NfYUJCUneTSxdeQabq