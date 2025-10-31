#
Белорусский «китаец» по цене Весты — проверили, каков он на ходу!

Никита Гудков: У Belgee S50 есть то, чем многие «китайцы» похвастать не могут

В новом номере журнала «За рулем» заместитель главного редактора Никита Гудков разбирается в плюсах и минусах Belgee S50, который оказался существенно дешевле, чем Geely Emgrand, постепенно покидающий российский рынок.

Lada Iskra — на чем сэкономил АВТОВАЗ

Фактически, вместо импортных Эмграндов в России теперь Belgee S50, собранные в Беларуси. Цена – минус 394 тысячи рублей. Да, последнее время на Geely действовала безусловная скидка в 345 тысяч, но даже «полтинник» чистого выигрыша – это приятно.

Стартовая цена S50 с механикой – 1,85 млн рублей, а такая же комплектация, но с автоматом, электромеханическим ручником и светодиодными фарами стоит 2 млн рублей.

При этом адаптированный к нашему рынку Belgee S50 в некоторых нюансах смотрится даже лучше китайского двойника.

А каков в движении?

Никита Гудков, эксперт «За рулем»:

– На ходу Belgee S50 упруг, достаточно точен и среднестатистически шумен. Усесться за рулем можно удобно, и сам он хорош – с понятными клавишами.

Медиасистема бесхитростная, зато радио вне города ловит хорошо, и звук телефонной связи приемлемый – чем большинство «китайцев» похвастать не могут. Как и добротным ближним светом светодиодных фар, и кнопочной регулировкой климата.

А вот мотора не хватает: разгон до сотни почти за 13 секунд – это долго.

Остается утешать себя потенциальной долговечностью атмосферника, разработанного совместно компаниями Volvo и Autobay.

Belgee S50 на фоне китайских седанов и главного конкурента – Весты – в ноябрьском номере «За рулем»! Уже в продаже!

Заметка подготовлена по материалам статьи Никиты Гудкова «Минус 400 тысяч» из журнала «За рулем» № 11 за 2025 год.

Иннокентий Кишкурно
Фото:Belgee и «За рулем»
31.10.2025 
Фото:Belgee и «За рулем»
