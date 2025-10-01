#
До 2 млн рублей: новый доступный седан с автоматом начали продавать в РФ

В России стартовали продажи седана Belgee S50 по цене от 1,85 млн рублей

На российский рынок вышел новый седан Belgee S50, который, как ожидается, в скором времени сменит своего предшественника Geely Emgrand. Автомобиль комплектуется атмосферным двигателем объемом 1.5 литра, который можно сочетать как с механической, так и с автоматической коробкой передач. Стоимость модели начинается от 1,85 миллиона рублей.

Габариты Belgee S50 составляют 4638×1822×1460 миллиметров, а колесная база – 2650 миллиметров. Объем багажника достигает 500 литров. Двигатель выдает 122 л.с. и допускает использование бензина АИ-92.

Базовая версия Active стоит 1,85 миллиона рублей с механикой и 2 миллиона с автоматом. В комплектацию входят системы безопасности, кондиционер, обогрев сидений, 15-дюймовые стальные диски, мультимедиа с 8-дюймовым экраном и задний парктроник.

Комплектация Style доступна только с автоматической коробкой. Она включает колесные диски на 16 дюймов, LED-фары и камеру заднего вида, цена – 2,09 миллиона рублей.

Максимальная версия Prestige оснащена 17-дюймовыми колесами, электроприводом люка, экокожей, шестью подушками безопасности и 12,3-дюймовым сенсорным экраном, стоимость ее составляет 2,27 миллиона рублей.

Belgee S50
Belgee S50
Belgee S50
Belgee S50
Ранее «За рулем» сообщал, какие премиальные авто не подорожают из-за нового утильсбора.

Источник:  Пресс-служба Belgee
