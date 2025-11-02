#
Учись, Китай! Вот как нужно делать семейные кроссоверы

«За рулем» объяснил, почему салон Skoda Kodiaq лучше большинства китайских

В новом номере журнала «За рулем» на тест-драйве у эксперта Александра Виноградова оказался новый Skoda Kodiaq.

Для российского покупателя Кодиак второго поколения, созданный на модернизированной платформе MQB Evo, – не просто представитель параллельного импорта, а кроссовер с двойным гражданством. Почти собранные автомобили из Чехии привозят в казахстанский Усть-Каменогорск, где «прикручивают колеса» и ставят местный VIN. И если в Европе полный привод сочетается только с дизелем, то «таможенносоюзные» полноприводные Кодиаки – бензиновые.

У нас на тест-драйве – именно такая машина. Но с ходовыми качествами разберемся позже, а поначалу — освоимся в салоне.

Александр Виноградов, эксперт «За рулем»:

– Интерьер стал иным. Тут все еще тепло и уютно, но теперь еще и стильно. Каждую детальку хочется не только трогать, но и разглядывать.

Практичностью не жертвовали. Где бы вы ни сели, возникает ощущение, что именно с этого места начали проектировать салон. Все под рукой, сидеть удобно. Не дует и не жарко. Только средний пассажир второго ряда будет смущаться высокого тоннеля с подстаканниками.

Штучки в шкодовском духе Simply Clever – всякие держатели смартфонов в подголовниках или мусорный бак в кармане двери – на месте.

Мы потихоньку начинаем забывать, как нужно делать семейные кроссоверы. Со многими «китайцами» уже наличие шторки в багажнике – радость. Какие там крюки, сетки и несколько источников света... В Шкоде все это само собой разумеющееся.

А вместительность! Под потолком – кубометр. Сюда даже можно поставить третий ряд – такие Кодиаки в версиях Essence и Selection к нам тоже везут.

Какова эта машина на ходу и в чем ее главный минус? Об этом — в ноябрьском номере журнала «За рулем». Уже в продаже!

Заметка подготовлена по материалам статьи Александра Виноградова «Двойное гражданство» из журнала «За рулем» № 11 за 2025 год.

Иннокентий Кишкурно
Фото:
«За рулем»
02.11.2025 
Фото:
«За рулем»
Отзывы о Skoda Kodiaq (2)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Skoda Kodiaq  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Вместительный
Недостатки:
1,4 явно не для загородной езды даже на дачу. Хоть и на трассе приемистый.
Комментарий:
Выбор в пользу 2.0 , дизель слишком уж дорог (((
-10