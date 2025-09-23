#
Новая мощная версия популярного Skoda Kodiaq выйдет на рынок в этом году

Skoda Kodiaq RS нового поколения дебютирует в Австралии в ноябре 2025 года

Флагманский кроссовер Skoda Kodiaq RS нового поколения будет представлен в Австралии в ноябре текущего года.

Автомобиль оснастили 2,0-литровым бензиновым двигателем с турбонаддувом, который развивает 265 л.с. и 400 Нм крутящего момента. Эта мощность сопоставима с Volkswagen Golf GTI, однако крутящий момент у Kodiaq RS на 30 Нм выше.

Кроссовер представлен с полным приводом и 7-ступенчатой коробкой DSG, что позволило уменьшить время разгона до 100 км/ч на 0,3 секунды по сравнению с предыдущей моделью – теперь оно составляет 6,3 секунды.

Skoda Kodiaq RS
Skoda Kodiaq RS
К внешнему облику нового Kodiaq RS применен более агрессивный дизайн, включая 20-дюймовые диски, красные тормозные суппорты, двойные выхлопные патрубки и черные отделочные элементы. Также в число доступных опций входят матричные LED-фары, система безключевого доступа и электропривод задней двери.

Источник:  32cars
Лежнин Роман
Фото:Skoda
23.09.2025 
Фото:Skoda
Отзывы о Skoda Kodiaq (2)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Skoda Kodiaq  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Вместительный
Недостатки:
1,4 явно не для загородной езды даже на дачу. Хоть и на трассе приемистый.
Комментарий:
Выбор в пользу 2.0 , дизель слишком уж дорог (((
-8