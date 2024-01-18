Представлен «дальнобойный» кроссовер: запас хода – до 1500 км

В Китае стартовали продажи кроссовера Lynk&Co 09 EM-P

Автомобильный бренд Lynk&Co презентовал обновленный гибридный кроссовер 09 EM-P, способный проехать без дозаправки до 1500 км. Китайские СМИ пишут, что цены на него стартуют от 307,8 тысячи юаней (примерно 3,8 млн рублей по курсу, актуальному на момент публикации).

Габаритами кроссовер сопоставим с Volvo XC90 и Mercedes-Benz GL: 5042х1977х1780 мм, колесная база составляет 2984 мм, клиренс – 180 мм. В зависимости от версии салон рассчитан на шесть или семь человек.

Lynk&Co 09 EM-P

В салоне обновленной модели есть мультимедийная система, диагональ центрального экрана которой достигает теперь 15,4 дюйма, вместо физических кнопок под системой установлен сдвоенный дефлектор климат-контроля.

Автомобиль оснащается плагин-гибридной силовой установкой EM-P, она состоит из бензинового турбомотора объемом 2,0 л и трех электродвигателей мощностью 555 л.с., запаса хода хватает на 1430 км.

В списке оснащения: кожаные сиденья, вентиляция передних кресел, подогрев руля, ароматизатор воздуха, аудиосистема Bose с 14 динамиками, адаптивный круиз-контроль с функцией удержания в полосе, а также система распознавания дорожных знаков.

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Источник: carnewschina.com