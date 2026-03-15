Mercedes-Benz отдал разработку новой платформы китайцам

Разработкой новой платформы Mercedes-Benz займется китайская компания Geely

Впервые в своей истории немецкий бренд Mercedes-Benz поручил разработку архитектуры новых моделей инженерному центру вне Германии.

Платформа будущих электромобилей легендарной немецкой марки будет создана на базе технологий китайской компании Geely, пишет источник со ссылкой на 36Kr. Фактически перспективные «электрички» с трехлучевой звездой разработает Китайский научно-исследовательский центр Geely. Сообщается, что китайцы сосредоточатся на создании компактных электрокаров, тогда как немецкие коллеги будут отвечать за средне- и крупноразмерные модели.

Основой линейки станет платформа с кодовым названием Phoenix. Ее планируют «подкатить» под все массовые электромобили Mercedes-Benz для мирового рынка. А базой для Phoenix станет архитектура Geely GEA (Global Electric Architecture). Нашим читателям она знакома, в частности, по электрокроссоверу Geely EX5 и гибриду EX5 EM-i.

Источник:  Китайские автомобили
Иннокентий Кишкурно
Фото:Pixnio
15.03.2026 
Фото:Pixnio
