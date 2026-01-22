Передний привод, атмосферник и электромотор: испытали новый Geely

«За рулем» назвал плюсы и минусы гибридного кроссовера Geely EX5 EM-i

Из массовых китайских брендов только Geely у нас проявляет реальную активность по продвижению «зеленых» автомобилей. Минувшей весной привезли электрокроссовер EX5, а теперь до нас добрался его гибридный собрат – EX5 EM-i.

EX5 и EX5 EM-i : что общего и в чем разница

Построен «новобранец» на современной модульной платформе GEA (Global Electric Architecture), донором которой выступил как раз EX5. Но если последний в Geely относят к С‑сегменту, то гибрид – к D. При том, что его колесная база больше всего на 5 мм, а увеличение габаритной длины (на 125 мм) произошло за счет иного оперения.

Дизайн заметно отличается. На «фасаде» EX5 EM-i нет глухой фальшрадиаторной решетки, а раздельную головную оптику заменила «монофара». А еще у него нормальные дверные ручки – а не выкидушки, пользоваться которыми неудобно.

Geely EX5 EM-i. Цена в России от 3 569 990 ₽

Конструктив EX5 EM-i

Тип силовой установки – параллельно-последовательный гибрид. Полуторалитровый бензиновый атмосферник 1.5 (99 л. с.) в большинстве случаев играет роль генератора, подзаряжающего тяговую батарею. Но при необходимости он способен подкручивать передние колеса напрямую.

Зарядка – через широко распространенный в России европейский разъем CCS Combo 2/ Type 2.

По объему мотор совпадает с двигателем седана Geely Emgrand, но это другой агрегат. Хотя бы потому, что впрыск не прямой, а распределенный.

Электромотор в пике развивает 218 л. с., 30‑минутная мощность – 68 «лошадок». Так что транспортный налог придется платить со 167 л. с. (99 + 68 л. с.).

Как едет EX5 EM-i

На электротяге EX5 EM-i способен проехать, по мнению Geely, до 111 км. В реальности получается около 80 км, если аккуратничать с акселератором: при резких ускорениях на подмогу приходит ДВС.

Но бензиновый движок экономичный – с рваной ездой в городе и прохватах по магистралям расход не превышал 6 л/100 км. При спокойном движении приблизиться к заявленной общей автономности с полным баком и заряженным аккумулятором в 943 км вполне реально. На 850-900 км рассчитывать можно.

Тяговая батарея расположена по центру колесной базы и интегрирована в структуру кузова – верхняя крышка аккумулятора является элементом пола.

Динамика спокойная. Разгон до сотни покоряется за 8,5 с, но это в суетливом режиме Power. С пресетом Hybrid ехать комфортнее, а просадка по динамике при этом не криминальная.

На ходу EX5 EM-i напоминает электрический ЕХ5. Столь же высокая плавность хода, бесшумная работа подвески и такой же неинформативный руль. Хотя держит дорогу крепко и не елозит в колеях или при разъезде с фурами.

Сиденья хороши по профилю, но функции массажа в них нет (а в электромобиле ЕХ5 есть).

Задний ряд просторен. Из удобств – центральный подлокотник. Lвухступенчатый обогрев, верхние дефлекторы, разъем Type-C.

И крены невысоки – «подпольная» литий-железо-фосфатная батарея понижает центр тяжести. Ее емкость – 18,4 кВт∙ч. Заряжать можно как переменным (до 6,6 кВт), так и постоянным током (до 30 кВт).

Объем багажника – достойные 528 л. В комплектации Max пятая дверь снабжена электроприводом. Зарядный кабель идет в подарок каждому покупателю EX5 EM-i.

Кстати, EX5 EM-i может не только принимать энергию, но и отдавать ее – для внешних электроприборов или другой батарейной машины. На аккумулятор установили гарантию на два года «длиннее», чем на сам автомобиль – 8 лет или 150 тысяч км.

Оснащение EX5 EM-i

Салон не удивил. Миниатюрный щиток приборов и огромный телевизор (15,4 дюйма) на центральной консоли, тоннель с ложементами для смартфонов – всё это мы видели на десятках других автомобилей.

Как водится, если свайпнуть вниз, на экране появляется вкладка с «горячими» кнопками. Вкладка с подробной статистикой энергоэффективности закопана далеко в глубинах меню.

Интерьер выглядит современно, но в нем совершенно нет индивидуальности. Предлагается два цветовых набора: нежно-коричневый и более практичный ­темно-синий.

Акустическая система Flyme Sound – одна из лучших, что встречаются в автомобилях до 4 млн рублей.

Акустическая система Flyme Sound с 16‑ю динамиками – это песня! Классика, рок, джаз – всегда льется чистый и мощный звук. Для меня это главный манок топ-версии Max, за которую просят 3,87 млн рублей. Базовое исполнение Pro дешевле на 300 тысяч, но в нем нет системы кругового обзора, беспроводного зарядника, вентиляции передних кресел, обогрева задних сидений, набора водительских ассистентов, автоматически складываемых зеркал, электропривода пятой двери, автомата дальнего света. Даже на подсветке бардачка сэкономили!

Конкуренты EX5 EM-i

В первую очередь, это липецкий Evolute i‑Space (от 3,42 млн рублей). Lixiang L6 и Aito M5 обойдутся более чем на миллион дороже.

Geely EX5 EM-i.

Ездовой комфорт, экономичность Цена от 3,6 млн рублей – это много

Geely EX5 EM-i

Длина / ширина / высота / база 4740×1905×1685×2755 мм

4740×1905×1685×2755 мм Снаряженная масса 2845 кг

2845 кг Объем багажника 528/2065 л

528/2065 л Бензиновый двигатель Р4, 16 клапанов, 1499 см³; 73 кВт / 99 л. с. при 6000 об/мин; 125 Н·м при 4250–4750 об/мин

Р4, 16 клапанов, 1499 см³; 73 кВт / 99 л. с. при 6000 об/мин; 125 Н·м при 4250–4750 об/мин Электрический двигатель синхронный, пиковая мощность – 160 кВт / 218 л. с.; 30‑минутная мощность – 50 кВт/68 л. с.; 262 Н·м

синхронный, пиковая мощность – 160 кВт / 218 л. с.; 30‑минутная мощность – 50 кВт/68 л. с.; 262 Н·м Тяговая батарея 18,4 кВт∙ч

18,4 кВт∙ч Время разгона 0–100 км/ч 8,1 с

8,1 с Максимальная скорость 170 км/ч

170 км/ч Топливо / запас топлива АИ‑92 / 51 л

АИ‑92 / 51 л Запас хода 943 км*

943 км* Средний расход топлива 6,2 л / 100 км

6,2 л / 100 км Трансмиссия передний привод

* По циклу WLTP.