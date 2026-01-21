Эти авто стали лидерами по продажам в сегменте SUV на новых источниках энергии

В 2025 году Geely EX5 и EX5 EM-i возглавили продажи SUV в Китае

Кроссоверы Geely EX5 и его гибридная версия EX5 EM-i сохранили первое место по продажам в сегменте SUV на новых источниках энергии в Китае за 2025 год. Общий объем реализации этих моделей достиг 240 192 автомобилей.

Geely EX5 и его гибридная версия EX5 EM-i

По информации Китайской ассоциации легковых автомобилей (CPCA), продажи электрокроссовера Geely EX5, известного на внутреннем рынке как Geely Galaxy E5, выросли на 56,6% и составили 120 978 автомобилей в год.

Подключаемый гибрид Geely EX5 EM-i, или Geely Galaxy Starship 7 EM-i, продан в количестве 119 214 машин, что в 5,8 раза превышает показатель 2024 года. Эти результаты подтверждают высокий спрос и доверие клиентов к новым технологиям бренда.

Группа Geely Auto, включающая также бренды Zeekr и Lynk & Co, за 2025 год достигла рекордных глобальных продаж – более 3 миллионов автомобилей. Общий объем реализации составил 3 024 567 единиц, что на 39% выше прошлогоднего результата.

Основной рост продаж обеспечили автомобили на новых источниках энергии. В 2025 году Группа продала 1 687 767 гибридов и электромобилей, увеличив поставки на 90%. Одним из лидеров стал электрический хетчбэк Geely EX2 (Xingyuan) с объемом продаж 465 775 машин.

При этом Geely продолжают доминировать и в сегменте автомобилей с традиционными двигателями. Компания реализовала 1 336 800 машин с ДВС, причем модели Geely Monjaro и Geely Atlas заняли первое и второе место в продаже бензиновых кроссоверов в Китае.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России подорожала стоимость поездки в такси.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Рекомендуем РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ! Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!



ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»