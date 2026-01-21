Эти авто стали лидерами по продажам в сегменте SUV на новых источниках энергии
Кроссоверы Geely EX5 и его гибридная версия EX5 EM-i сохранили первое место по продажам в сегменте SUV на новых источниках энергии в Китае за 2025 год. Общий объем реализации этих моделей достиг 240 192 автомобилей.
По информации Китайской ассоциации легковых автомобилей (CPCA), продажи электрокроссовера Geely EX5, известного на внутреннем рынке как Geely Galaxy E5, выросли на 56,6% и составили 120 978 автомобилей в год.
Подключаемый гибрид Geely EX5 EM-i, или Geely Galaxy Starship 7 EM-i, продан в количестве 119 214 машин, что в 5,8 раза превышает показатель 2024 года. Эти результаты подтверждают высокий спрос и доверие клиентов к новым технологиям бренда.
Группа Geely Auto, включающая также бренды Zeekr и Lynk & Co, за 2025 год достигла рекордных глобальных продаж – более 3 миллионов автомобилей. Общий объем реализации составил 3 024 567 единиц, что на 39% выше прошлогоднего результата.
Основной рост продаж обеспечили автомобили на новых источниках энергии. В 2025 году Группа продала 1 687 767 гибридов и электромобилей, увеличив поставки на 90%. Одним из лидеров стал электрический хетчбэк Geely EX2 (Xingyuan) с объемом продаж 465 775 машин.
При этом Geely продолжают доминировать и в сегменте автомобилей с традиционными двигателями. Компания реализовала 1 336 800 машин с ДВС, причем модели Geely Monjaro и Geely Atlas заняли первое и второе место в продаже бензиновых кроссоверов в Китае.
