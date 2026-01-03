Экология
С этой Geely вы можете забыть о трудностях с парковкой в тесных дворах

Geely представила прототип EX5 с поворотными электромоторами в колесах

Китайская компания Geely продемонстрировала прототип электрического кроссовера EX5 с новой системой управления колесами.

Geely EX5
Geely EX5

В машине установлены четыре электромотора, встроенных напрямую в колёса. Каждый мотор может поворачиваться на угол до 90 градусов, что позволяет колесам вращаться независимо друг от друга.

Такое решение даёт автомобилю новые возможности маневрирования. Он может разворачиваться на месте, двигаться боком и парковаться в тесных пространствах. Передняя и задняя оси могут вращаться в разные стороны одновременно, что облегчает точное управление в условиях плотной городской застройки.

Прототип управлялся при помощи специальной перчатки, но в дальнейшем Geely планирует перевод управления на смартфоны и смарт-часы владельцев. Это позволит дистанционно перемещать машину с высокой точностью.

Для установки поворотных на 90 градусов колес пришлось расширить колесные арки, из-за чего внутреннее пространство автомобиля уменьшилось. По информации CarNewsChina, задние сиденья в прототипе были полностью убраны.

Кроссовер EX5 оснащен электромотором на передней оси мощностью 160 кВт (218 л.с.) и батареей на 60,2 кВт·ч, обеспечивающей около 430 км запаса хода по циклу WLTP. В автомобиле также установлены системы управления, энергосбережения и безопасности.

Источник:  Interesting Engineering
Лежнин Роман
Фото:Geely
Количество просмотров 23
03.01.2026 
Фото:Geely
