Первый подключаемый гибрид от Geely – кроссовер EX5 EM-i. Скоро в продаже

Geely EX5 EM-i сочетает запас хода в 943 км, экономичность и умные технологии

В России дебютирует первый подключаемый гибрид от Geely – кроссовер EX5 EM-i.

Модель создана для тех, кто ищет умную альтернативу электромобилям и традиционным авто с ДВС, объединяя их лучшие черты.

Элегантный облик EX5 EM-i – это еще и продуманная аэродинамика. Благодаря 20 инженерным решениям, включая обтекаемый кузов и специальные диски, кроссовер обладает низким коэффициентом сопротивления воздуха – 0,288. Это напрямую влияет на его экономичность и запас хода.

Гибридная система EM-i предлагает несколько сценариев движения. Для ежедневных поездок по городу доступен полностью электрический режим с запасом хода 111 км. В длительных путешествиях в работу вступает бензиновый двигатель, который не только приводит колеса в движение, но и подзаряжает батарею, избавляя от зависимости от зарядных станций. В смешанном режиме кроссовер способен преодолеть до 943 км. Мощность в 218 л.с. обеспечивает разгон до 100 км/ч за 8,1 секунды.

Салон кроссовера встречает 10,2-дюймовой приборной панелью и 15,4-дюймовым дисплеем мультимедиа. Управляет цифровыми сервисами операционная система Flyme Auto, а за качество звука отвечает аудиосистема Flyme Sound с 16 динамиками.

Автомобиль хорошо подготовлен для дальних поездок: багажник объемом 528 литров легко превращается в 2065 литров, а на крыше есть рейлинги для перевозки багажа.

Новый Geely EX5 EM-i будет доступен в шести различных расцветках.

