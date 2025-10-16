#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиАКБЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Надписи на боковине – с эффектом бархата, сделанные по технологии High Contrast Design.
24 октября
Лед тронулся — как Pirelli переписывает правила зимней езды
На что способна новая фрикционная шина Pirelli...
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
24 октября
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
Эксперты: многолетний стаж за рулем притупляет...
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
24 октября
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
Эксперты назвали способы уменьшить расходы на...

Первый подключаемый гибрид от Geely – кроссовер EX5 EM-i. Скоро в продаже

Geely EX5 EM-i сочетает запас хода в 943 км, экономичность и умные технологии

В России дебютирует первый подключаемый гибрид от Geely – кроссовер EX5 EM-i.

Модель создана для тех, кто ищет умную альтернативу электромобилям и традиционным авто с ДВС, объединяя их лучшие черты.

Рекомендуем
Где и когда чаще всего проверяют водителей инспекторы ГАИ

Элегантный облик EX5 EM-i – это еще и продуманная аэродинамика. Благодаря 20 инженерным решениям, включая обтекаемый кузов и специальные диски, кроссовер обладает низким коэффициентом сопротивления воздуха – 0,288. Это напрямую влияет на его экономичность и запас хода.

Гибридная система EM-i предлагает несколько сценариев движения. Для ежедневных поездок по городу доступен полностью электрический режим с запасом хода 111 км. В длительных путешествиях в работу вступает бензиновый двигатель, который не только приводит колеса в движение, но и подзаряжает батарею, избавляя от зависимости от зарядных станций. В смешанном режиме кроссовер способен преодолеть до 943 км. Мощность в 218 л.с. обеспечивает разгон до 100 км/ч за 8,1 секунды.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ
Geely X5 EM-i
Geely X5 EM-i

Салон кроссовера встречает 10,2-дюймовой приборной панелью и 15,4-дюймовым дисплеем мультимедиа. Управляет цифровыми сервисами операционная система Flyme Auto, а за качество звука отвечает аудиосистема Flyme Sound с 16 динамиками.

Geely X5 EM-i
Geely X5 EM-i

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Автомобиль хорошо подготовлен для дальних поездок: багажник объемом 528 литров легко превращается в 2065 литров, а на крыше есть рейлинги для перевозки багажа.

Новый Geely EX5 EM-i будет доступен в шести различных расцветках.

Geely X5 EM-i
Geely X5 EM-i
  • «За рулем» можно читать и в MAX
Источник:  Geely
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Алексеева Елена
Фото:Geely
Количество просмотров 409
16.10.2025 
Фото:Geely
Поделиться:
Оцените материал:
0