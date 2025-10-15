#
Каким Geely грозит отказ мотора и что делать: официальный ответ бренда

Компания Geely прокомментировала случаи выхода из строя моделей марки в России

В интернете появилась информация о неисправностях некоторых моделей Geely, связанных с заводским браком двигателя.

У автомобилей фиксируются следующие симптомы: дергание, дым под капотом и сильное дымление из выхлопной системы. «Российская газета» обратилась к пресс-службе компании за разъяснениями. В Geely Motors отметили, что они в курсе обращений владельцев, касающихся работы двигателя на ряде транспортных средств.

«Эти обращения единичны и не носят массовый характер. В настоящее время Geely Motors проводит ряд сервисных кампаний, направленных на обновление программного обеспечения блока управления двигателем», – прокомментировали в компании.
Сервисные мероприятия проводятся для улучшения потребительских свойств автомобилей и повышения адаптивности моторов к различиям в составе и качестве топлива, используемого в России. Также в Geely Motors напомнили, что гарантии не предоставляются на автомобили, ввезенные в страну через каналы параллельного импорта. В соцсетях сообщается, что Geely Cityray, который вышел из строя, был куплен именно по таким каналам.

Ранее «За рулем» сообщал, какие автомобили не подорожают из-за нового утильсбора.

Источник:  «Российская газета»
Ушакова Ирина
Фото:
«За рулем»
15.10.2025 
