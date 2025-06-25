Еще одна новинка Geely уже в России: где делают? Как едет? Почем?
Четыре года назад компания Geely первой вывела на наш рынок китайский микрогибрид – кроссовер Atlas Pro. Однако с тех пор в ее гамме – сплошь машины с ДВС.
Выдержав мхатовскую паузу, в Geely решили-таки продолжить зеленую повестку – привезли к нам электрокроссовер EX5 (в Китае дебютировал год назад под именем Galaxy E5).
По габаритам он сопоставим с Атласом: длина 4615 мм.
Коэффициент аэродинамического сопротивления – 0,27, это один из лучших показателей в сегменте.
Про гарантию
В основе – новейшая модульная архитектура Geely для подключаемых гибридов и электромобилей GEEA 3.0 (Global Electronic and Electrical Architecture gen. 3.0). В Китае Galaxy E5 представлен и в качестве гибрида, но к нам EX5 поставляется только в ипостаси электромобиля.
Литий-железо-фосфатный аккумулятор емкостью 60,2 кВт∙ч снабжен системой терморегуляции и обеспечивает заявленный запас хода в 425 км. Он расположен по центру колесной базы и интегрирован в структуру кузова – верхняя крышка батареи является элементом пола.
Производитель заявляет, что ресурс аккумулятора составляет от 2000 до 7000 циклов зарядки. Для более распространенных литий-никель-марганец-кобальт-оксидных батарей (такие ставят, например, на Эволюты) нормой считается 1000 циклов. Так что в Geely установили на аккумулятор гарантию даже «длиннее», чем на сам автомобиль, – 8 лет.
Про разгон
Синхронный электромотор переменного тока развивает пиковые 218 л. с. Это всего на 14 «лошадей» больше, чем у электрокроссовера Evolute i‑Sky, однако преимущество в разгонной динамике куда весомее: ЕХ5 набирает сотню за 6,9 с против эволютовских 8,6 с. Показатель бензиновых хот-хэтчей – вы еще не забыли о таких машинах?
Geely хорош не только в стартах с места, но и при обгонах на трассе: чуть придавил акселератор, и машина уверенно летит вперед.
Про комфорт
Ставлю лайк и за ездовой комфорт. В салоне тихо, а до чего хороша плавность хода! Подвеска по-мерседесовски проглатывает неровности, и делает это тихо, без стуков. Из всех Geely этот – самый комфортный.
На прямиках EX5 летит стрелой, в поворотах цепок. И всё бы хорошо, но «короткий» руль (2,5 оборота от упора до упора) лишен внятной обратной связи.
Запас хода
Резвился я недолго – ровно до того момента, как заметил, что расход энергии вывалился за 20 кВт∙ч/100 км. При спокойном же вождении он варьируется в пределах 15–16 кВт∙ч/100 км. Как несложно подсчитать, при таком раскладе EX5 при полностью заряженном аккумуляторе способен преодолеть около 400 км. Я проехал 280 км, и в батарее оставалась еще четверть заряда.
Заряжаться можно как переменным током (мощность до 11 кВт), так и постоянным (до 100 кВт). Разъемы – Type 2 и CCS Combo 2.
Кстати, EX5 может не только принимать энергию, но и отдавать ее. Питать внешние бытовые приборы могут многие электромобили, но вот с возможностью подзарядки других электромобилей в этом сегменте мне еще сталкиваться не доводилось. Тут важно учитывать требования к кабелю: если ток разрядки составляет 32 А, сопротивление кабеля должно быть 3700 Ом; если 16 А – 2700 Ом.
Интерьер
Оба передних сиденья трансформируются практически в кровать – а что еще делать во время зарядки где-нибудь между Казанью и Москвой? Помимо обогрева и вентиляции у них есть и функция массажа с шестью режимами и тремя уровнями интенсивности.
Руль почти квадратной формы смотрится смело, но не очень-то удобен. И зря отказались от привычных кнопок – почти все настройки (даже управление люком и шторкой) – через меню.
Хотелось бы больше электромобильной анимации: расход энергии в реальном времени, работу системы рекуперации. Но приходится довольствоваться только шкалой распределения энергопотребления: 84% – движение, 4% – климат-контроль, 12% – таинственное «прочее».
Из двух цветов обивки я бы избегал светло-серого – на самом деле почти белого. Смотрится классно, но уж больно непрактично. Даже после часовой поездки в джинсах на ней остаются синюшные следы.
Выводы
Привезти в Россию электрическую версию ЕХ5 – решение смелое, но неоднозначное. К электромобилям у нас всё еще относятся с недоверием, инфраструктура за пределами больших городов не слишком развита. Надеюсь, этот шаг сделан для того, чтобы привлечь внимание к самой модели ЕХ5, а затем будут поставлять более практичную гибридную версию.
Geely EX5
- Длина / ширина / высота / база 4615 / 1901 / 1670 / 2750 мм
- Объем багажника 461/1877 л
- Снаряженная масса 1840 кг
- Двигатель электрический, переменного тока, синхронный; 160 кВт / 218 л. с. (70 кВт/95 л. с.)*; 320 Н·м
- Время разгона 0–100 км/ч 6,9 с
- Максимальная скорость 175 км/ч
- Запас хода 425 км
- Емкость аккумулятора 60,2 кВт∙ч
- Трансмиссия передний привод
* В скобках – номинальная 30‑минутная мощность.
- Больше информации о новом кроссовере EX5 от Джили – в этой публикации.
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