Еще одна новинка Geely уже в России: где делают? Как едет? Почем?

Опубликован отчет с тест-драйва кроссовера EX5 — первого электромобиля Geely в РФ

Четыре года назад компания Geely первой вывела на наш рынок китайский микрогибрид – кроссовер Atlas Pro. Однако с тех пор в ее гамме – сплошь машины с ДВС.

Выдержав мхатовскую паузу, в Geely решили-таки продолжить зеленую повестку – привезли к нам электрокроссовер EX5 (в Китае дебютировал год назад под именем Galaxy E5).

По габаритам он сопоставим с Атласом: длина 4615 мм.

Коэффициент аэродинамического сопротивления – 0,27, это один из лучших показателей в сегменте.

Geely EX5. Цена в России от 4 099 990 ₽

Про гарантию

В основе – новейшая модульная архитектура Geely для подключаемых гибридов и электромобилей GEEA 3.0 (Global Electronic and Electrical Architecture gen. 3.0). В Китае Galaxy E5 представлен и в качестве гибрида, но к нам EX5 поставляется только в ипостаси электромобиля.

Литий-железо-фосфатный аккумулятор емкостью 60,2 кВт∙ч снабжен системой терморегуляции и обеспечивает заявленный запас хода в 425 км. Он расположен по центру колесной базы и интегрирован в структуру кузова – верхняя крышка батареи является элементом пола.

Компоновка не слишком плотная – в расчете, что сюда должен поместиться еще и двигатель внутреннего сгорания.

Производитель заявляет, что ресурс аккумулятора составляет от 2000 до 7000 циклов зарядки. Для более распространенных литий-никель-марганец-кобальт-оксидных батарей (такие ставят, например, на Эволюты) нормой считается 1000 циклов. Так что в Geely установили на аккумулятор гарантию даже «длиннее», чем на сам автомобиль, – 8 лет.

Про разгон

Синхронный электромотор переменного тока развивает пиковые 218 л. с. Это всего на 14 «лошадей» больше, чем у электрокроссовера Evolute i‑Sky, однако преимущество в разгонной динамике куда весомее: ЕХ5 набирает сотню за 6,9 с против эволютовских 8,6 с. Показатель бензиновых хот-хэтчей – вы еще не забыли о таких машинах?

Geely хорош не только в стартах с места, но и при обгонах на трассе: чуть придавил акселератор, и машина уверенно летит вперед.

Багажник просторный. Особенно удивило глубокое подполье – по колено!

Про комфорт

Ставлю лайк и за ездовой комфорт. В салоне тихо, а до чего хороша плавность хода! Подвеска по-мерседесовски проглатывает неровности, и делает это тихо, без стуков. Из всех Geely этот – самый комфортный.

На прямиках EX5 летит стрелой, в поворотах цепок. И всё бы хорошо, но «короткий» руль (2,5 оборота от упора до упора) лишен внятной обратной связи.

Запас хода

Резвился я недолго – ровно до того момента, как заметил, что расход энергии вывалился за 20 кВт∙ч/100 км. При спокойном же вождении он варьируется в пределах 15–16 кВт∙ч/100 км. Как несложно подсчитать, при таком раскладе EX5 при полностью заряженном аккумуляторе способен преодолеть около 400 км. Я проехал 280 км, и в батарее оставалась еще четверть заряда.

Заряжаться можно как переменным током (мощность до 11 кВт), так и постоянным (до 100 кВт). Разъемы – Type 2 и CCS Combo 2.

Разъемы CCS Combo 2 и Type 2 – самые распространенные в России. С поиском зарядных станций проблем нет.

Кстати, EX5 может не только принимать энергию, но и отдавать ее. Питать внешние бытовые приборы могут многие электромобили, но вот с возможностью подзарядки других электромобилей в этом сегменте мне еще сталкиваться не доводилось. Тут важно учитывать требования к кабелю: если ток разрядки составляет 32 А, сопротивление кабеля должно быть 3700 Ом; если 16 А – 2700 Ом.

Интерьер

Оба передних сиденья трансформируются практически в кровать – а что еще делать во время зарядки где-нибудь между Казанью и Москвой? Помимо обогрева и вентиляции у них есть и функция массажа с шестью режимами и тремя уровнями интенсивности.

Щиток приборов очень мал – разглядеть что-либо сложно. При приближении к препятствию на экране автоматически всплывает окно с изображением с камер кругового обзора.

Салон оформлен в новом для Geely стиле с доминантой-экраном на передней панели. Светлая обивка предлагается только для богатой версии Max. Начальной Pro полагается темно-синий колер.

Руль почти квадратной формы смотрится смело, но не очень-то удобен. И зря отказались от привычных кнопок – почти все настройки (даже управление люком и шторкой) – через меню.

Проекционный дисплей – спасение при столь неинформативной приборке. Премиальная аудиосистема Flyme Sound с 16 динамиками – прерогатива топ-версии.

Хотелось бы больше электромобильной анимации: расход энергии в реальном времени, работу системы рекуперации. Но приходится довольствоваться только шкалой распределения энергопотребления: 84% – движение, 4% – климат-контроль, 12% – таинственное «прочее».

Левый подрулевой переключатель перегружен функциями: поворотники, фары, передний и задний дворники.

Из двух цветов обивки я бы избегал светло-серого – на самом деле почти белого. Смотрится классно, но уж больно непрактично. Даже после часовой поездки в джинсах на ней остаются синюшные следы.

Из-под заднего дивана выдвигается удобный ящик. Второй ряд просторнее, чем у сопоставимого по размерам Атласа.

Выводы

Привезти в Россию электрическую версию ЕХ5 – решение смелое, но неоднозначное. К электромобилям у нас всё еще относятся с недоверием, инфраструктура за пределами больших городов не слишком развита. Надеюсь, этот шаг сделан для того, чтобы привлечь внимание к самой модели ЕХ5, а затем будут поставлять более практичную гибридную версию.

Тяговая батарея упакована под днищем, и это самая нижняя точка подбрюшья. Дорожный просвет – 173 мм.

Энергоэффективность, плавность хода, просторные салон и багажник Настройки рулевого управления, нет гибрида

Geely EX5

Длина / ширина / высота / база 4615 / 1901 / 1670 / 2750 мм

4615 / 1901 / 1670 / 2750 мм Объем багажника 461/1877 л

461/1877 л Снаряженная масса 1840 кг

1840 кг Двигатель электрический, переменного тока, синхронный; 160 кВт / 218 л. с. (70 кВт/95 л. с.)*; 320 Н·м

электрический, переменного тока, синхронный; 160 кВт / 218 л. с. (70 кВт/95 л. с.)*; 320 Н·м Время разгона 0–100 км/ч 6,9 с

6,9 с Максимальная скорость 175 км/ч

175 км/ч Запас хода 425 км

425 км Емкость аккумулятора 60,2 кВт∙ч

60,2 кВт∙ч Трансмиссия передний привод

* В скобках – номинальная 30‑минутная мощность.

Больше информации о новом кроссовере EX5 от Джили – в этой публикации.