Особенная батарея и другие фишки доступного китайского электромобиля

Эксперт Тимкин перечислил сильные и слабые стороны кроссовера Geely EX5

Четыре года назад компания Geely первой официально вывела на наш рынок китайский микрогибрид – кроссовер Atlas Pro. Однако с тех пор в ее модельном ряду появлялись только машины с двигателями внутреннего сгорания.

Выдержав мхатовскую паузу, в Geely продолжили зеленую повестку – привезли в Россию электрокроссовер EX5. По габаритам он сопоставим с Атласом: длина 4615 мм. Цена заметно выше, но не заоблачная – от 4,1 млн рублей. Чем хорош EX5? «За рулем» разобрался в вопросе.

Geely EX5

Платформа и батарея Geely EX5

Построен ЕХ5 с использованием новейшей модульной архитектуры Geely для подключаемых гибридов и электромобилей GEEA 3.0 (Global Electronic and Electrical Architecture gen. 3.0).

Литий-железо-фосфатный аккумулятор емкостью 60,2 кВт∙ч снабжен системой терморегуляции и обеспечивает заявленный запас хода в 425 км. Он расположен по центру колесной базы и интегрирован в структуру кузова – верхняя крышка батареи является элементом пола.

Производитель заявляет, что ресурс аккумулятора составляет от 2000 до 7000 циклов зарядки. Для более распространенных литий-никель-марганец-кобальт-оксидных батарей (такие ставят, например, на Эволюты) нормой считается 1000 циклов. Так что в Geely установили на аккумулятор гарантию даже «длиннее», чем на сам автомобиль, – 8 лет.

Багажник Geely EX5 объемом 461 л удивил глубоким «подполом» –не припомню ничего подобного в других автомобилях.

Мощность Geely EX5

Синхронный электромотор переменного тока развивает пиковые 218 л.с. Это, казалось бы, всего на 14 «лошадей» больше, чем у электрокроссовера Evolute i-Sky, однако преимущество в разгонной динамике заметно: ЕХ5 разгоняется до 100 км/ч за 6,9 секунды против эволютовских 8,6 секунды. Это показатель бензиновых хот-хэтчей, которые были популярны лет 15 назад.

Geely хорош не только в стартах с места, но и при обгонах на трассе: чуть придавил акселератор, и машина уверенно летит вперед. Максимальная скорость – 175 км/ч.

Geely EX5 на ходу

За ездовой комфорт кроссовер можно только похвалить. В салоне тихо, а плавность хода на высоком уровне. Подвеска проглатывает неровности, как это делали немецкие автомобили премиум-класса, и делает это тихо. Из множества протестированных мною Geely этот – самый комфортный.

На прямых участках дороги EX5 летит стрелой, в поворотах цепко держится на покрытии. И все бы хорошо, но «короткому» рулю (2,5 оборота от упора до упора) недостает обратной связи.

EX5 выглядит, как автомобиль с хорошей проходимостью, но на бездорожье на нем лучше не выезжать – полного привода нет. С одной ведущей осью шансы засесть в грязи возрастают. К слову, у пустой машины клиренс составляет 173 мм, а при полной загрузке он сокращается до 145 мм.

Кузов Geely EX5 имеет обтекаемую форму: коэффициент аэродинамического сопротивления составляет 0,27 – один из лучших показателей в сегменте.

Зарядка Geely EX5

Лихачить на ЕХ5 накладно – расход энергии заметно увеличивается. При активной езде он расходует 20 кВт∙ч на 100 км. При спокойном же вождении расход энергии укладывается в 15-16 кВт∙ч на 100 км. Как несложно подсчитать, при полностью заряженном аккумуляторе EX5 способен преодолеть около 400 км. Во время тест-драйва я проехал 280 км, и в батарее оставалась еще примерно четверть заряда.

Во время зарядки панель приборов Geely EX5 обретает такой вид.

Кстати, Geely может не только принимать энергию, но и отдавать ее. Питать внешние бытовые приборы способны многие электромобили, но с возможностью подзарядки других электромобилей в этом сегменте мне еще сталкиваться не доводилось. Тут важно учитывать требования к кабелю: если ток разрядки составляет 32А, сопротивление кабеля должно быть 3700 Ом, а если 16А – то 2700 Ом.

Заряжать можно как переменным током (мощность до 11 кВт), так и постоянным (до 100 кВт). Разъемы – Type 2 и CCS Combo 2 соответственно.

Интерьер Geely EX5

Салон кроссовера способен удивить. Оба передних сиденья трансформируются практически в кровать – а что еще делать во время зарядки где-нибудь между Казанью и Москвой, если не вздремнуть? Помимо обогрева и вентиляции у сидений есть и функция массажа с шестью режимами и тремя уровнями интенсивности.

Выбирая из двух цветов обивки салона Geely EX5, я бы избегал светло-серого (на самом деле – почти белого). Смотрится эффектно, но оказывается непрактично. Даже после часовой поездки в джинсах на ней остаются голубоватые отпечатки.

Руль почти квадратной формы смотрится смело, но не очень удобен. И разработчикам не стоило, пожалуй, отказываться от привычных кнопок – почти все настройки (даже управление люком и шторкой) – через меню на экране мультимедийной системы.

На бензиновых Geely с недавних пор появилась поддержка Apple CarPlay, но в Geely EX5 ее пока не внедрили – хочется верить, что временно. Без интеграции смартфонов сейчас никак нельзя.

Выдвижная подколенная секция удобна во время дальних поездок.

Версии Geely EX5

EX5 пока не может предложить привычной для Geely вариативности. Например, пока еще нет версии с двумя электромоторами и приводом на обе оси.

Комплектаций всего две. Базовая называется Pro и предлагается за 4,1 млн рублей. В ее оснащение входят шесть подушек безопасности, обивка салона экокожей, климат-контроль, подогрев руля и всех сидений, электропривод водительского кресла, система кругового обзора, круиз-контроль, датчики света и дождя, 18-дюймовые колеса.

Версия Max за 4,4 млн рублей дополнена вентиляцией и массажем передних сидений, панорамной крышей, проекционным дисплеем, контурной подсветкой салона, адаптивным круиз-контролем, продвинутой аудиосистемой Flyme Sound (16 динамиков вместо шести в Pro), электроприводом пятой двери и 19-дюймовыми колесами.

Гибридный Geely EX5

В Китае эту модель (там она называется Galaxy E5) представлена и в качестве гибрида, но к нам везут только полностью электрическую версию.

Решение смелое, но неоднозначное. К электромобилям у нас всё еще относятся с недоверием, да и инфраструктура за пределами больших городов не слишком развита.

Надеюсь, этот шаг сделан для того, чтобы привлечь внимание к самой модели ЕХ5, а затем начать поставки более практичной гибридной версии.

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