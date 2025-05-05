Особенная батарея и другие фишки доступного китайского электромобиля
Четыре года назад компания Geely первой официально вывела на наш рынок китайский микрогибрид – кроссовер Atlas Pro. Однако с тех пор в ее модельном ряду появлялись только машины с двигателями внутреннего сгорания.
Выдержав мхатовскую паузу, в Geely продолжили зеленую повестку – привезли в Россию электрокроссовер EX5. По габаритам он сопоставим с Атласом: длина 4615 мм. Цена заметно выше, но не заоблачная – от 4,1 млн рублей. Чем хорош EX5? «За рулем» разобрался в вопросе.
Платформа и батарея Geely EX5
Построен ЕХ5 с использованием новейшей модульной архитектуры Geely для подключаемых гибридов и электромобилей GEEA 3.0 (Global Electronic and Electrical Architecture gen. 3.0).
Литий-железо-фосфатный аккумулятор емкостью 60,2 кВт∙ч снабжен системой терморегуляции и обеспечивает заявленный запас хода в 425 км. Он расположен по центру колесной базы и интегрирован в структуру кузова – верхняя крышка батареи является элементом пола.
Производитель заявляет, что ресурс аккумулятора составляет от 2000 до 7000 циклов зарядки. Для более распространенных литий-никель-марганец-кобальт-оксидных батарей (такие ставят, например, на Эволюты) нормой считается 1000 циклов. Так что в Geely установили на аккумулятор гарантию даже «длиннее», чем на сам автомобиль, – 8 лет.
Мощность Geely EX5
Синхронный электромотор переменного тока развивает пиковые 218 л.с. Это, казалось бы, всего на 14 «лошадей» больше, чем у электрокроссовера Evolute i-Sky, однако преимущество в разгонной динамике заметно: ЕХ5 разгоняется до 100 км/ч за 6,9 секунды против эволютовских 8,6 секунды. Это показатель бензиновых хот-хэтчей, которые были популярны лет 15 назад.
Geely хорош не только в стартах с места, но и при обгонах на трассе: чуть придавил акселератор, и машина уверенно летит вперед. Максимальная скорость – 175 км/ч.
Geely EX5 на ходу
За ездовой комфорт кроссовер можно только похвалить. В салоне тихо, а плавность хода на высоком уровне. Подвеска проглатывает неровности, как это делали немецкие автомобили премиум-класса, и делает это тихо. Из множества протестированных мною Geely этот – самый комфортный.
На прямых участках дороги EX5 летит стрелой, в поворотах цепко держится на покрытии. И все бы хорошо, но «короткому» рулю (2,5 оборота от упора до упора) недостает обратной связи.
EX5 выглядит, как автомобиль с хорошей проходимостью, но на бездорожье на нем лучше не выезжать – полного привода нет. С одной ведущей осью шансы засесть в грязи возрастают. К слову, у пустой машины клиренс составляет 173 мм, а при полной загрузке он сокращается до 145 мм.
Зарядка Geely EX5
Лихачить на ЕХ5 накладно – расход энергии заметно увеличивается. При активной езде он расходует 20 кВт∙ч на 100 км. При спокойном же вождении расход энергии укладывается в 15-16 кВт∙ч на 100 км. Как несложно подсчитать, при полностью заряженном аккумуляторе EX5 способен преодолеть около 400 км. Во время тест-драйва я проехал 280 км, и в батарее оставалась еще примерно четверть заряда.
Кстати, Geely может не только принимать энергию, но и отдавать ее. Питать внешние бытовые приборы способны многие электромобили, но с возможностью подзарядки других электромобилей в этом сегменте мне еще сталкиваться не доводилось. Тут важно учитывать требования к кабелю: если ток разрядки составляет 32А, сопротивление кабеля должно быть 3700 Ом, а если 16А – то 2700 Ом.
Интерьер Geely EX5
Салон кроссовера способен удивить. Оба передних сиденья трансформируются практически в кровать – а что еще делать во время зарядки где-нибудь между Казанью и Москвой, если не вздремнуть? Помимо обогрева и вентиляции у сидений есть и функция массажа с шестью режимами и тремя уровнями интенсивности.
Руль почти квадратной формы смотрится смело, но не очень удобен. И разработчикам не стоило, пожалуй, отказываться от привычных кнопок – почти все настройки (даже управление люком и шторкой) – через меню на экране мультимедийной системы.
На бензиновых Geely с недавних пор появилась поддержка Apple CarPlay, но в Geely EX5 ее пока не внедрили – хочется верить, что временно. Без интеграции смартфонов сейчас никак нельзя.
Версии Geely EX5
EX5 пока не может предложить привычной для Geely вариативности. Например, пока еще нет версии с двумя электромоторами и приводом на обе оси.
Комплектаций всего две. Базовая называется Pro и предлагается за 4,1 млн рублей. В ее оснащение входят шесть подушек безопасности, обивка салона экокожей, климат-контроль, подогрев руля и всех сидений, электропривод водительского кресла, система кругового обзора, круиз-контроль, датчики света и дождя, 18-дюймовые колеса.
Версия Max за 4,4 млн рублей дополнена вентиляцией и массажем передних сидений, панорамной крышей, проекционным дисплеем, контурной подсветкой салона, адаптивным круиз-контролем, продвинутой аудиосистемой Flyme Sound (16 динамиков вместо шести в Pro), электроприводом пятой двери и 19-дюймовыми колесами.
Гибридный Geely EX5
В Китае эту модель (там она называется Galaxy E5) представлена и в качестве гибрида, но к нам везут только полностью электрическую версию.
Решение смелое, но неоднозначное. К электромобилям у нас всё еще относятся с недоверием, да и инфраструктура за пределами больших городов не слишком развита.
Надеюсь, этот шаг сделан для того, чтобы привлечь внимание к самой модели ЕХ5, а затем начать поставки более практичной гибридной версии.
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