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Приборка – цифровая. При остатке батареи 56% дисплей обещает 231 км запаса хода. Это 413 км на полной зарядке. С учетом мороза на улице и неэкономичного съемочного ­режима езды – нормально.Еще один кроссовер из Липецка: 204 л.с., 500 км на одной зарядке
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Еще один кроссовер из Липецка: 204 л.с., 500 км на одной зарядке

Эксперты «За рулем» первыми поездили на третьей модели марки Evolute – стильном кроссовере i-Sky.

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На конвейере завода «Моторинвест» к седану i‑Pro и компактному кроссоверу i‑Joy присоединилась третья модель – более крупный паркетник i‑Sky. Он тоже из линейки концерна Dongfeng – в оригинале называется Forthing Thunder. Хотя в России i‑Pro и i‑Joy стоят неподъемные для многих деньги, по своей сути это достаточно простые и бюджетные электромобили. «Скай» выше не только по классу, но и по всему остальному.

Передняя оптика i‑Sky навевает ассоциации с Кретой. Но здесь всё выглядит гораздо гармоничнее.
Передняя оптика i‑Sky навевает ассоциации с Кретой. Но здесь всё выглядит гораздо гармоничнее.
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Что с зарядкой?

Приборка – цифровая. При остатке батареи 56% дисплей обещает 231 км запаса хода. Это 413 км на полной зарядке. С учетом мороза на улице и неэкономичного съемочного ­режима езды – нормально.
Приборка – цифровая. При остатке батареи 56% дисплей обещает 231 км запаса хода. Это 413 км на полной зарядке. С учетом мороза на улице и неэкономичного съемочного ­режима езды – нормально.

Мы познакомились с ним еще в предсерийном обличье – во время зимних тестов в Мурманской области, где машину проверяли на запас хода. Возможности самим проверить его у нас, увы, не было – встреча была короткой.

По паспорту i‑Sky проезжает на одной зарядке до 511 км. Это на четверть больше, чем заявлено для i‑Joy (407 км).

На деле разница должна быть еще больше. Дело в том, что в Китае для машины обещана автономность 630 км по циклу CLTC. Он близок к устаревшему европейскому циклу NEDC и излишне оптимистичен.

У нас для i‑Sky заявлено 511 км – скорее всего, по более честной методике WLTP. А вот i‑Joy еще просчитан по циклу CLTC.

Дизайн – ничего особенного. Но как же играет интерьер с лимонными вставками! Нередко встречающиеся в «китайцах» кресла с интегрированными подголовниками снабжены внятной боковой поддержкой и регулировкой поясничного упора.
Дизайн – ничего особенного. Но как же играет интерьер с лимонными вставками! Нередко встречающиеся в «китайцах» кресла с интегрированными подголовниками снабжены внятной боковой поддержкой и регулировкой поясничного упора.
Из необычного – «хрустальный» набалдашник джойстика трансмиссии и микроскопический тайничок с крышкой между центральными дефлекторами, в который даже коробок ­спичек не влезет.
Из необычного – «хрустальный» набалдашник джойстика трансмиссии и микроскопический тайничок с крышкой между центральными дефлекторами, в который даже коробок ­спичек не влезет.

Ларчик большего запаса хода открывается просто. Под полом Ская стоит тяговая батарея емкостью 85,9 кВт·ч, тогда как «Джой» довольствуется 53‑киловаттной. Sky на четверть тонны тяжелее, но превосходство по аккумулятору – более чем на 60%. Даже по теоретическим выкладкам очевидно, что i‑Sky должен проезжать на одной зарядке намного больше своего младшего брата.

Сзади просторно – i‑Sky полностью соответствует стандартам сегмента С. Закос под кросс-купе в реальности не обернулся низкой крышей. Из удобств есть USB-порт и розетка на 220 В. В спинках передних сидений и в ногах переднего пассажира имеются откидные крючки для сумок и пакетов.
Сзади просторно – i‑Sky полностью соответствует стандартам сегмента С. Закос под кросс-купе в реальности не обернулся низкой крышей. Из удобств есть USB-порт и розетка на 220 В. В спинках передних сидений и в ногах переднего пассажира имеются откидные крючки для сумок и пакетов.

К России готов?

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Яркая машина косит под модные кросс-купе. При желании можно углядеть мотивы спорткроссовера Lamborghini Urus. Такой образ было бы классно подкрепить яркой палитрой для кузова. Но нашу машину лишь слегка развеселили оранжевыми акцентами по нижнему периметру.

По ездовым характеристикам i‑Sky далеко не Urus, зато мощнее собратьев по бренду. Электромотор выдает 204 л. с. В остальном конфигурация не отличается от i‑Pro и i‑Joy: двигатель спереди, привод тоже только передний.

У машины три контура систем обогрева: для электромотора, тяговой батареи и салона. Этот i‑Sky предсерийный, поэтому дизельной «автономки» для отопления салона нет. На серийных – будет.
У машины три контура систем обогрева: для электромотора, тяговой батареи и салона. Этот i‑Sky предсерийный, поэтому дизельной «автономки» для отопления салона нет. На серийных – будет.

Как принято у «электричек», на городских скоростях динамики более чем достаточно. Ездить довелось по снегу и льду, и i-Sky охотно пускал колеса в пробуксовку даже на 50–60 км/ч. Подвеска пожестче, чем у i‑Joy. С одной стороны, такая больше подходит под характер машины. С другой, пока не совсем понятно, есть ли от этого улучшения в управляемости. Хотелось бы верить, что жесткости добавили не просто так. Поездим по асфальту – расскажем.

Сколько стоит?

Evolute i‑Sky не поступил в продажу, хотя обещали еще в апреле.

Цена? Я бы предположил 4–4,2 млн рублей – если судить по ценам других моделей на нашем рынке. Родственник i‑Joy стоит 3,5 млн. Skywell ET5 крупнее (4,7 м), лучше оснащен, и его отдают за 4,5 млн.

Эх, нам бы что подешевле!

У машины два зарядных разъема в разных крыльях: китайский GB/T (он теперь обязателен для всех вновь устанавливаемых станций в России) и европейский, через который уже сегодня можно закачать электричество хоть от медленной, хоть от быстрой ЭЗС.
У машины два зарядных разъема в разных крыльях: китайский GB/T (он теперь обязателен для всех вновь устанавливаемых станций в России) и европейский, через который уже сегодня можно закачать электричество хоть от медленной, хоть от быстрой ЭЗС.

Evolute i-Sky

  • Длина / ширина / высота / база 4565 / 1860 / 1680 / 2715 мм
  • Объем багажника 480 л
  • Снаряженная / полная масса 2025 / 2345 кг
  • Двигатель электрический, синхронный, с постоянными магнитами; 150 кВт / 204 л.с.; 340 Н·м
  • Время разгона 0–100 км/ч 8,6 с
  • Максимальная скорость 180 км/ч
  • Запас хода 511 км
  • Емкость аккумулятора 85,9 кВт·ч
  • Трансмиссия передний привод
  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Передняя оптика i‑Sky навевает ассоциации с Кретой. Но здесь всё выглядит гораздо гармоничнее.
Приборка – цифровая. При остатке батареи 56% дисплей обещает 231 км запаса хода. Это 413 км на полной зарядке. С учетом мороза на улице и неэкономичного съемочного ­режима езды – нормально.
Дизайн – ничего особенного. Но как же играет интерьер с лимонными вставками! Нередко встречающиеся в «китайцах» кресла с интегрированными подголовниками снабжены внятной боковой поддержкой и регулировкой поясничного упора.
Из необычного – «хрустальный» набалдашник джойстика трансмиссии и микроскопический тайничок с крышкой между центральными дефлекторами, в который даже коробок ­спичек не влезет.
Сзади просторно – i‑Sky полностью соответствует стандартам сегмента С. Закос под кросс-купе в реальности не обернулся низкой крышей. Из удобств есть USB-порт и розетка на 220 В. В спинках передних сидений и в ногах переднего пассажира имеются откидные крючки для сумок и пакетов.
У машины три контура систем обогрева: для электромотора, тяговой батареи и салона. Этот i‑Sky предсерийный, поэтому дизельной «автономки» для отопления салона нет. На серийных – будет.
У машины два зарядных разъема в разных крыльях: китайский GB/T (он теперь обязателен для всех вновь устанавливаемых станций в России) и европейский, через который уже сегодня можно закачать электричество хоть от медленной, хоть от быстрой ЭЗС.

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За РулемМилешкин Кирилл
Фото:За РулемСадков Георгий
Фото:За РулемСадков Георгий
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