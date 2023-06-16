Еще один кроссовер из Липецка: 204 л.с., 500 км на одной зарядке
На конвейере завода «Моторинвест» к седану i‑Pro и компактному кроссоверу i‑Joy присоединилась третья модель – более крупный паркетник i‑Sky. Он тоже из линейки концерна Dongfeng – в оригинале называется Forthing Thunder. Хотя в России i‑Pro и i‑Joy стоят неподъемные для многих деньги, по своей сути это достаточно простые и бюджетные электромобили. «Скай» выше не только по классу, но и по всему остальному.
Что с зарядкой?
Мы познакомились с ним еще в предсерийном обличье – во время зимних тестов в Мурманской области, где машину проверяли на запас хода. Возможности самим проверить его у нас, увы, не было – встреча была короткой.
По паспорту i‑Sky проезжает на одной зарядке до 511 км. Это на четверть больше, чем заявлено для i‑Joy (407 км).
На деле разница должна быть еще больше. Дело в том, что в Китае для машины обещана автономность 630 км по циклу CLTC. Он близок к устаревшему европейскому циклу NEDC и излишне оптимистичен.
У нас для i‑Sky заявлено 511 км – скорее всего, по более честной методике WLTP. А вот i‑Joy еще просчитан по циклу CLTC.
Ларчик большего запаса хода открывается просто. Под полом Ская стоит тяговая батарея емкостью 85,9 кВт·ч, тогда как «Джой» довольствуется 53‑киловаттной. Sky на четверть тонны тяжелее, но превосходство по аккумулятору – более чем на 60%. Даже по теоретическим выкладкам очевидно, что i‑Sky должен проезжать на одной зарядке намного больше своего младшего брата.
К России готов?
Яркая машина косит под модные кросс-купе. При желании можно углядеть мотивы спорткроссовера Lamborghini Urus. Такой образ было бы классно подкрепить яркой палитрой для кузова. Но нашу машину лишь слегка развеселили оранжевыми акцентами по нижнему периметру.
По ездовым характеристикам i‑Sky далеко не Urus, зато мощнее собратьев по бренду. Электромотор выдает 204 л. с. В остальном конфигурация не отличается от i‑Pro и i‑Joy: двигатель спереди, привод тоже только передний.
Как принято у «электричек», на городских скоростях динамики более чем достаточно. Ездить довелось по снегу и льду, и i-Sky охотно пускал колеса в пробуксовку даже на 50–60 км/ч. Подвеска пожестче, чем у i‑Joy. С одной стороны, такая больше подходит под характер машины. С другой, пока не совсем понятно, есть ли от этого улучшения в управляемости. Хотелось бы верить, что жесткости добавили не просто так. Поездим по асфальту – расскажем.
Сколько стоит?
Evolute i‑Sky не поступил в продажу, хотя обещали еще в апреле.
Цена? Я бы предположил 4–4,2 млн рублей – если судить по ценам других моделей на нашем рынке. Родственник i‑Joy стоит 3,5 млн. Skywell ET5 крупнее (4,7 м), лучше оснащен, и его отдают за 4,5 млн.
Эх, нам бы что подешевле!
Evolute i-Sky
- Длина / ширина / высота / база 4565 / 1860 / 1680 / 2715 мм
- Объем багажника 480 л
- Снаряженная / полная масса 2025 / 2345 кг
- Двигатель электрический, синхронный, с постоянными магнитами; 150 кВт / 204 л.с.; 340 Н·м
- Время разгона 0–100 км/ч 8,6 с
- Максимальная скорость 180 км/ч
- Запас хода 511 км
- Емкость аккумулятора 85,9 кВт·ч
- Трансмиссия передний привод
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