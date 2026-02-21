Экология
Mercedes-Benz готовит мощный электрический кроссовер со звуком знакомого V8

Серийный электрический кроссовер Mercedes-AMG GT 2027 года показали на фото

В Сети появились первые живые снимки будущего электрического AMG GT, который должен выйти в 2027 году. Под плотным камуфляжем уже угадываются очертания мощного внедорожника с покатой крышей и длинным капотом, а задняя часть с круглыми фонарями напоминает Ferrari Purosangue.

Mercedes-AMG GT 2027
Mercedes-AMG GT 2027

По сути, это будет один из самых мощных электромобилей в своём классе. Заявленная отдача трёхмоторной установки достигает фантастических 1360 лошадиных сил, или 1000 кВт. Достичь таких цифр помогли компактные двигатели британской компании YASA, которую несколько лет назад купил Mercedes-Benz. Каждый из них весит всего 12,7 килограмма, но при этом выдаёт до 59 кВт мощности на килограмм собственного веса.

Ожидается, что общий запас хода на одном заряде составит около 460 километров по циклу WLTC. Правда, куда интереснее выглядит заявленная скорость пополнения батареи. Инженеры обещают, что всего за пять минут на сверхбыстрой зарядке можно будет добавить до 400 километров пробега. Это должно кардинально изменить опыт длительных поездок на электромобиле.

Несмотря на полный отказ от бензиновых двигателей, в салоне сохранится фирменный дух AMG. Чтобы компенсировать отсутствие рёва турбированного V8, для модели готовят специальную аудиосистему, которая будет искусственно создавать характерное звуковое сопровождение. Впрочем, наверняка эту опцию можно будет и отключить.

Конкурировать новинке предстоит с другими высокопроизводительными гибридами и электрокарами, такими как Porsche Cayenne Electric и BMW XM. Выход серийной версии намечен на 2027 год.

Источник:  My Drivers
Лежнин Роман
Фото:Carscoops | Unsplash
Фото:Carscoops | Unsplash
