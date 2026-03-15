Популярный кроссовер Geely Monjaro обновился в России: все изменения

Кроссовер Geely Monjaro в комплектации «Люкс» для РФ получил ADAS и три экрана

Geely Monjaro в самой дорогой версии для нашего рынка теперь предлагается с расширенным списком оборудования. Речь о комплектации «Люкс», которая серьезно обновилась.

Geely Monjaro

Главным, пожалуй, стал полноценный комплекс ADAS – то есть продвинутые ассистенты водителя. Машина научилась самостоятельно поддерживать дистанцию и скорость в потоке, не выезжать из своей полосы и даже считывать дорожные знаки. По сути, это уровень, который раньше можно было ждать только от премиальных марок.

Но на этом список новшеств не заканчивается. В салоне появился трёхзонный климат-контроль, чтобы и задним пассажирам было комфортно, а также аудиосистема на восемь динамиков. Водительское кресло теперь с вентиляцией, что очень кстати в жару. Визуально автомобиль выделяют новые 19-дюймовые диски, а внутри внимание притягивает целая панель из трёх экранов по 12,3 дюйма каждый. Дополняют картину панорамная крыша, разноцветная ambient-подсветка и так называемый зимний пакет – тут обогревается вообще всё: все сиденья, руль, стёкла и зеркала.

Geely Monjaro

При этом под капотом всё осталось как прежде. Работает знакомый 2,0-литровый турбомотор на 238 лошадиных сил в паре с восьмиступенчатым автоматом. Привод полный, с интеллектуальной системой, которая сама решает, когда нужно подключить заднюю ось.

Geely Monjaro

Правда, за все эти удовольствия теперь просят больше. Цена обновлённой версии Monjaro «Люкс» установлена на отметке 4,6 миллиона рублей. Это на 50 тысяч дороже, чем стоила машина до модернизации.