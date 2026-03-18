В линейке Evolute стало на одну модель меньше
В линейке Evolute стало на одну модель меньше

Китайские автомобили: «Моторинвест» завершил продажи кроссоверов Evolute i-Jet

В России завершились продажи электрических кроссоверов Evolute i-Jet, которые выпускал липецкий завод «Моторинвест».

Модели уже нет в линейке бренда на официальном сайте, а раздел «Новые автомобили в наличии» не отображает ни одного экземпляра, сообщает источник, обративший внимание на исчезновение модели. «Автопоток» добавляет, что у дилеров по всей России обнаруживается лишь один непроданный Evolute i-Jet. Напомним, модель является клоном Seres SF5, собираемого «Моторинвестом» из китайских машинокомплектов.

СМИ связывают завершение продаж Evolute i-Jet с высокой ценой: в момент дебюта весной 2024 года машина стоила 6,92 млн рублей без учета скидок. К началу 2026-го цена упала до 5,27 млн. Сообщалось также, что с учетом трейд-ин и госсубсидии цена кроссовера начинается от 3,99 млн рублей. Но, по всей вероятности, этого оказалось недостаточно.

Источник:  Китайские автомобили
Иннокентий Кишкурно
18.03.2026 
Отзывы о Evolute i-Jet

