Купить «электричку» или гибрид поможет государство

Электромобили и последовательные гибриды остались в программе льготных кредитов

Помимо машин с классическими ДВС, место в программе льготного кредитования на 2026 год сохранили электромобили и последовательные гибриды.

Так, господдержка сохраняется при покупке Evolute I-Jet, I-Joy, I-Van, I-Sky и I-Space, Voyah Dream, Free и Passion, все модели Eonyx, а также Амберавто А5 и Москвич 3е. Отметим, что обычный бензиновый Москвич 3 из обновленного списка льготных машин выпал: его включили в список в начале 2025 года, когда требовалось всего 2000 баллов локализации. Теперь же необходимо иметь 2500 – при цене бензиновой машины не более 2 млн рублей (для электро и гибридов этого ценового потолка нет).

Электро-Москвич все еще можно купить по льготе, в отличии от точно такой же бензиновой машины

По госпрограмме скидка на оставшиеся в списке электромобили и последовательные гибриды составляет до 35%, но не более 925 тыс. рублей.

Важный момент: чтобы купить электрическую или гибридную машину по госпрограмме, необязательно принадлежать к льготной категории граждан, как в случае с покупкой бензиновой машины. Скидкой может воспользоваться любой, кому банк оформит кредит на покупку автомобиля из вышеприведенного списка, выпущенного в 2025 или 2026 году, с ПТС, который оформлен не раньше 1 декабря 2025 года.

