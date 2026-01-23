Минпромторг обновил список авто, доступных для льготного кредитования (кто вылетел)
Минпромторг РФ обновил перечень автомобилей, доступных для льготного кредитования в наступившем 2026 году.
Согласно сообщению ведомства, в списке для машин с двигателем внутреннего сгорания теперь представлены исключительно модели брендов Lada, УАЗ и ГАЗ полной массой до 3,5 тонн, включая их донастроенные модификации. Главным условием стало требование по локализации – автомобиль должен набирать не менее 2500 баллов.
Это изменение привело к исключению из программы некоторых моделей, таких как Москвич 3 и кроссовер Tenet T4, которые ранее соответствовали прежним, менее строгим нормативам. В сегменте электромобилей поддержка сохранится для ряда моделей марок Evolute, Voyah, а также для Москвич 3е, Амберавто А5 и Eonyx.
В министерстве напомнили, что на программу льготного автокредитования в следующем году заложено около 20 млрд рублей, а на льготный лизинг – 30 млрд рублей. Программа лизинга охватывает широкий спектр транспорта: от легковых и коммерческих автомобилей до пассажирских автобусов.
Льготные ставки предназначены для отдельных категорий граждан, включая медиков, педагогов, участников СВО и их семьи, а также многодетные семьи. Размер скидки зависит от типа автомобиля и категории получателя: для электромобилей она достигает 35%, а для машин с ДВС – 20% или 25% для жителей Дальнего Востока.
