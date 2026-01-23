Новая реальность
#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Китайские автомобили
23 января
Лучшие машины в КНР: лидеров назвали сами китайцы
CheZhi перечислил самые качественные китайские...
Эти новые грузовики включены в программу субсидирования Минпромторга
23 января
Эти новые грузовики включены в программу субсидирования Минпромторга
Российские грузовики БАЗ вошли в программу...
Регионы смогут сами решать судьбу выделенок: подробности
23 января
Регионы смогут сами решать судьбу выделенок: подробности
Госдума в 1 чтении приняла законопроект о праве...

Минпромторг обновил список авто, доступных для льготного кредитования (кто вылетел)

В программе льготного автокредитования с ДВС остались только Lada, УАЗ и ГАЗ

Минпромторг РФ обновил перечень автомобилей, доступных для льготного кредитования в наступившем 2026 году.

Рекомендуем
Эти дизельные легковые автомобили все еще продаются в России

Согласно сообщению ведомства, в списке для машин с двигателем внутреннего сгорания теперь представлены исключительно модели брендов Lada, УАЗ и ГАЗ полной массой до 3,5 тонн, включая их донастроенные модификации. Главным условием стало требование по локализации – автомобиль должен набирать не менее 2500 баллов.

Это изменение привело к исключению из программы некоторых моделей, таких как Москвич 3 и кроссовер Tenet T4, которые ранее соответствовали прежним, менее строгим нормативам. В сегменте электромобилей поддержка сохранится для ряда моделей марок Evolute, Voyah, а также для Москвич 3е, Амберавто А5 и Eonyx.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Современный немецкий кроссовер продают в России дешевле 2 млн рублей

В министерстве напомнили, что на программу льготного автокредитования в следующем году заложено около 20 млрд рублей, а на льготный лизинг – 30 млрд рублей. Программа лизинга охватывает широкий спектр транспорта: от легковых и коммерческих автомобилей до пассажирских автобусов.

Льготные ставки предназначены для отдельных категорий граждан, включая медиков, педагогов, участников СВО и их семьи, а также многодетные семьи. Размер скидки зависит от типа автомобиля и категории получателя: для электромобилей она достигает 35%, а для машин с ДВС – 20% или 25% для жителей Дальнего Востока.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Источник:  РИА Новости
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Алексеева Елена
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 30
23.01.2026 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0