Эти дизельные легковые автомобили все еще продаются в России

На рынке дизельных машин в РФ остались пикапы и большие внедорожники

Российский рынок дизельных автомобилей претерпел серьезные изменения.

Выбираем недорогой универсальный автомобиль: сравнили две Лады и Солярис

После ухода европейских, американских и большинства корейских марок выбор легковых моделей на «тяжелом» топливе резко сократился.

Сейчас дизели в основном устанавливают на большие внедорожники и пикапы – машины для перевозки грузов, буксировки и бездорожья, отмечает «Российская газета».

Однако эту тенденцию может переломить УАЗ, который готовит для обновленного Патриота, УАЗ Пикапа и фургона Профи новый 2-литровый турбодизель Sollers. Появление таких машин ожидается до третьего квартала 2026 года.

Haval H9
Haval H9

Среди ключевых дизельных моделей сегодня выделяется ведущая «семерка», которую возглавляет рамный внедорожник Haval H9 с 2,4-литровым мотором (184 л.с.), независимой подвеской и множеством внедорожных систем.

BAIC BJ60
BAIC BJ60

Крупный BAIC BJ60 предлагается как «мягкий гибрид» с дизелем и электромотором, и имеет при этом блокировки дифференциалов и специализированные режимы для бездорожья. А гигантский Haval H5, построенный на базе пикапа, выделяется рекордной экономичностью – всего 7,9 л/100 км.

Haval H5
Haval H5

Внедорожник BAW 212 T01 недавно подешевел на 800 тысяч рублей (до 3 595 000 рублей) после адаптации двигателя под новые правила утилизационного сбора. Модель обладает большим клиренсом и запасом хода до 1000 км.

В сегменте пикапов одним из самых доступных является Dongfeng DF6 (от 2,35 млн рублей), он создан на базе Nissan Navara.

А Sollers ST6, выпускаемый в Ульяновске, предлагает дизельную версию за 2,73 млн рублей.

И, наконец, пикап GWM Poer поставляется в Россию из Китая с выбором из двух двигателей: 2.0-литровым бензиновым (218 л.с.) и 2.4-литровым дизельным (184 л.с., 380 Нм), которые также используются на Haval H9. Причем дизель закреплен за топовой версией Premium, а бензин – за базовой Elite.

Среди представленных в РФ других автомобилей с дизельными моторами также назовем JAC T8, JAC T9, Foton Tunland V7 и Foton Tunland V9.

Несмотря на то, что по параллельному импорту ввозятся единичные экземпляры таких дизельных «икон», как Toyota Land Cruiser 300, Land Rover Range Rover и BMW X7, основной тренд остается неизменным: в России дизель прочно закрепился в сегменте коммерчески ориентированного внедорожного транспорта.

Источник:  «Российская газета»
