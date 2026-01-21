В России эти машины набирают популярность — названы лучшие!
Стали известны самые крупные производители пикапов из КНР – многие из этих марок уже хорошо известны и в РФ. Первое место заняла компания Great Wall Motor (GWM), годовой объем выпуска пикапов за 2025 год у которой составил 181 700 машин. Полностью рейтинг выглядит так:
- GWM – 181 700
- JAC – 60 700
- Changan – 56 600
- SAIC Maxus – 56 500
- JMC – 51 600
- Zhengzhou Nissan – 49 700
- BYD – 39 500
- BAIC Foton – 35 100
- Isuzu – 21 700
- Geely Riddara – 17 300
Отметим, что в России в 2025 году популярностью пользовался пикап JAC T9 (на фото): хотя продукция GWM частно шла с ним почти вровень, а локальных успехов добивался и отечественный УАЗ, модель стала лидером продаж и в первом квартале, и по результатам первого полугодия. В начале 2026-го компания вывела на рынок РФ пикап T9 с подвеской Multilink, которой у его российского клона Sollers ST9 пока нет.
