Названы самые популярные пикапы в России
«Автостат» перечислил 5 самых популярных пикапов в России
В России с января по март текущего года было продано 5,27 тыс. новых пикапов. Это на 9% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. И все же сегмент пикапов выглядит довольно уверенно на фоне всего рынка, который за тот же период обвалился на 25%.
В модельном рейтинге в первом квартале 2025 года лидирует пикап JAC T9 (864 ед.).
JAC T9
Далее следуют Sollers ST6 (690 ед.), УАЗ Пикап (681 ед.), Foton Tunland (567 ед.) и Great Wall Poer (559 ед.).
Ранее «За рулем» сообщал, что представлен популярный кроссовер Subaru нового поколения.
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Источник: Автостат
Фото:freepik / freepik | JAC
15
20.04.2025
Фото:freepik / freepik | JAC
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