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Названы самые популярные пикапы в России

«Автостат» перечислил 5 самых популярных пикапов в России

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В России с января по март текущего года было продано 5,27 тыс. новых пикапов. Это на 9% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. И все же сегмент пикапов выглядит довольно уверенно на фоне всего рынка, который за тот же период обвалился на 25%.

В модельном рейтинге в первом квартале 2025 года лидирует пикап JAC T9 (864 ед.).

JAC T9
JAC T9

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Далее следуют Sollers ST6 (690 ед.), УАЗ Пикап (681 ед.), Foton Tunland (567 ед.) и Great Wall Poer (559 ед.).

Ранее «За рулем» сообщал, что представлен популярный кроссовер Subaru нового поколения.

Источник: Автостат

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Ушакова Ирина
Фото:freepik / freepik | JAC
Количество просмотров 15
20.04.2025 
Фото:freepik / freepik | JAC
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