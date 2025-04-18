Как выбрать подержанный пикап и не разочароваться

«За рулем» дал советы по выбору американского, китайского и российского пикапов

Пикап ― это заветная мечта многих автолюбителей. Особенно он привлекателен для жителей сельской местности, охотников и рыбаков. На такой машине можно ездить по бездорожью и перевозить объемные и тяжелые грузы.

Городских жителей, наоборот, настораживает непрактичность пикапов для обычных поездок.

Приобретая пикап, можно существенно сэкономить, если выбирать машину с пробегом. И вот как это следует делать.

Выбор пикапов на рынке

УАЗ, на самом деле, не самый популярный на вторичном рынке пикап. Лидирующие позиции занимает Toyota Hilux. К тому же подавляющее количество предложений составляют автомобили младше десяти лет, седьмого и нынешнего восьмого поколения.

Второе место по популярности занимает Mitsubishi L200, тоже представленный двумя поколениями и преимущественно моделями последних лет производства. Третье место досталось Volkswagen Amarok. УАЗ Пикап находится лишь на восьмой позиции.

Более двух третей представленных на вторичном рынке пикапов имеют возраст до 12 лет. Среди автомобилей старше 20 лет значительная часть приходится на модификации, созданные на основе моделей ИЖ и Нива. Эти машины часто продаются с неизвестным пробегом и по очень заниженным ценам.

Более двух третей машин ― дизельные. Многие модели официально продавались с этими двигателями. Больше половины ― с гидроавтоматом, остальные – с механическими коробками.

Переднеприводный пикап только один – Volkswagen Transporter четвертой генерации. А 90% обитающих в России пикапов – полноприводные.

Американские пикапы

Несмотря на экономические трудности и прекращение официальных продаж, крупные американские пикапы все же можно найти на вторичном рынке. Представлены практически все бренды: Ford, Chevrolet, Cadillac, Dodge и RAM, Lincoln, Jeep, а еще Toyota Tundra, разработанная специально для американского рынка.

Самый популярный среди них – Ford F-150 по цене от 1,6 млн рублей и RAM 1500 по цене от 3,7 млн рублей. Массовость и высокие цены ― признаки устойчивого спроса на эти модели. Они рассчитаны на эксплуатацию в сложных условиях. Однако в РФ их покупают не только для того, чтобы возить картошку, дрова или навоз. Поэтому «убитых» вариантов не так много, как кажется.

Что нужно учесть при выборе

Сегодня стоит проявлять осторожность при выборе редких моделей. Здесь неизбежны трудности с поиском запчастей. А еще не каждый автосервис согласится на ремонт, особенно если дело касается поломок основных узлов.

Наиболее редкими являются автомобили с пробегом от 100 до 200 тысяч км. Есть много экземпляров с пробегом свыше 300 тысяч км. Серые дилеры завозят машины сотнями – с пробегом менее 50 тысяч км.

Первые ― относительно доступные по цене, но очень изношенные. Вторые находятся в отличном состоянии, однако стоят немалых денег. Найти оптимальный вариант сейчас сложно, потребуется внимательно отслеживать частные объявления.

В остальном процесс выбора подходящей машины остается стандартным: уделяем внимание проверке документов, состоянию кузова, ключевых узлов и системе полного привода.

Пикапы часто эксплуатируют на бездорожье, что может привести к деформации рам. Эта проблема характерна и для других внедорожников. Визуально выявить эту проблему практически невозможно, поэтому рекомендуется провести проверку на ровной асфальтированной дороге. Нужно оценить, сохраняет ли автомобиль прямолинейное движение.

Деформация несущей конструкции может незначительно повлиять на управляемость и есть риск быстрого износа шин. Правильная регулировка схода-развала при кривизне несущей конструкции станет невозможной. Также важно проверить систему полного привода на наличие посторонних шумов.

Хитрость с запчастями для пикапов

Оптимальным вариантом будет пикап с компонентами, которые используются не только на этой модели, но и на других автомобилях, продаваемых в России.

Согласно этому критерию, можно выделить несколько фаворитов:

Mitsubishi L200,

Toyota Hilux,

Volkswagen Amarok,

SsangYong Actyon Sports.

Однако Hilux и Amarok едва ли вписываются в категорию бюджетных. Что касается действительно доступного пикапа Great Wall Deer, то с ним возможны проблемы даже по мелочам.

Конечно, многие поломки можно устранить, подогнав запчасти от Патриота или какого-нибудь Kia. Однако после такого ремонта автомобиль уже не будет казаться надежным.

Какой внедорожник круче? Теперь мы знаем ответ! Выбираемся из грязи на внедорожниках Лада Нива Legend, Нива Travel и УАЗ Патриот.