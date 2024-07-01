224 л.с., АКП, полный привод: новый внедорожник за 3,4 млн

«За рулем» проверил бездорожьем пикап JAC T9

Любая новинка фирмы JAC вдвойне интересна, ведь каждая модель может потом стать Москвичом или Соллерсом. Возможно, и новенький пикап JAC T9 постигнет такая судьба. Пока же он не сменил фамилию.

Но вместе с Соллерсом ST6 это уже третий пикап JAC на нашем рынке. Представители компании уверены, что это оправдано, ибо сегмент пикапов быстро растет и надо торопиться с выводом новых моделей.

JAC T9. Цена в России от 3 399 000 ₽

Боец

Не знаю, связаны ли со спешкой трудности перевода, но их много. Вместо запаса хода у нас «Остаток пробегов». А 2WD перевели как «Двухскоростной режим».

Это не случайно, ведь по умолчанию пикап заднеприводный, а передок подключается жестко и желательно на месте. Вместе с понижающей передачей, задним самоблоком и клиренсом в 21 см это делает Т9 грозным оружием на бездорожье.

Я тщетно пытался узнать степень блокировки заднего дифференциала, но пришлось довериться собственному опыту. На диагональном вывешивании колеса буксовали секунд пять-шесть, прежде чем дифференциал замкнулся. Возможно, стоило сделать его активнее, но в целом и этого хватает.

За решеткой есть защитная сетка: камень не пролетит, радиаторы будут целы.

А вот надеяться на работу противобуксовочной электроники, не включая понижающей передачи, я бы не стал. Пока она сообразит, что происходит, Т9 успеет закопаться.

Двойная оптика размещена высоко, и повредить ее сложно. Обвес сделан из ударопрочного пластика, что тоже не лишнее – особенно это касается заднего бампера, ведь угол съезда всего 23 градуса.

На разбитом грейдере Т9 так же хорош. Вот где держись! Снижать скорость не хочется, какие бы ямы ни встречались на пути: похвальный запас энергоемкости подвески.

Главное, чтобы в кузове не было вещей. Я запамятовал, что у меня там остался ланч-бокс. Приехав на место, понял, что он вылетел и остался где-то на лесной грунтовке.

Полный привод выполнен по схеме part-time: по умолчанию пикап заднеприводный. Задний дифференциал самоблокирующийся, передний – свободный.

Свежее сердце

Двигатель у Т9 только один, и он новый. Двухлитровый, c турбонаддувом: выдает 224 л. с. и 390 Н·м.

Но вся «моща» разбивается о флегматичность автомата. Представители фирмы даже не смогли ответить мне, что это за агрегат – Aisin, ZF или какой-то еще. Но, судя по передаточным числам, это ZF.

Наддувный двигатель N20TG с широкой полкой крутящего момента позволяет использовать 92‑й бензин.

Передачи нарезаны плотно, однако настойка управления ими не выдерживает критики: каждая попытка ускорения будто упирается в невидимую стену. Переход в спортрежим решает проблему лишь частично – чувствительность акселератора и задержка перехода автомата «вниз» немного улучшаются. Но какой режим ни включай, расход всё равно колеблется в районе 13–14 литров на сотню км.

Сюрпризом стало поведение Т9 на шоссе: он уверенно стоит на прямой, будто сзади – не мост с рессорами, а что-то более легковое. Только странно, что настройки электроусилителя нельзя менять на ходу. Для смены усилия надо остановиться и перевести коробку в «паркинг»!

Виртуальная приборная панель в солнечную погоду сильно бликует. К наполнению приборной панели и восприятию информации вопросов нет.

Рубленый интерьер сделан качественно, но грешит большим количеством бликов. Руль регулируется только по углу наклона. Вертикальный «планшет» поддерживает интерфейсы Android Auto и Apple CarPlay.

Восьмиступенчатому автомату, точнее его управляющей электронике, не хватает сообразительности. Режимы трансмиссии меняются шайбой.

В интерьере не оставили даже намека на утилитарность, хотя посадка осталась типичной для старых рамников. Сиденье стоит низко относительно пола, а руль регулируется лишь по углу. Особенно это критично для высоких водителей, которым придется выбирать между согнутыми ногами и подпиранием головой потолка.

Еще больше раздражает количество бликов. К зеркальным экранам медиасистемы и виртуальной приборной панели прибавились детали отделки. Декоративные панели под фрезерованный алюминий на центральном тоннеле вместе с кнопками и шайбой управления полного привода генерируют целую стаю солнечных зайчиков.

Хотя на втором ряду есть подлокотник и свои дефлекторы, комфорт весьма условный. Подушка расположена низко.

Настоящий грузовой

JAC T9 доступен лишь в одной богатой версии – и только с автоматом. Цена – 3,4 млн рублей. То есть, он не дороже и не дешевле конкурентов. Где-то близко. Первый среди них – Great Wall Poer с АКП.

Грузовая платформа размером примерно 1,5×1,5 м (без учета колесных арок) облита ударопрочным составом. Погрузочная высота чуть меньше 90 см.

Продажи начались в мае, но торопиться я бы не стал. Пока ОТТС не подразумевает установку тягово‑сцепного устройства: законно таскать прицепы нельзя. Как и заезжать в центр Москвы, потому что, согласно документам, T9 готов взять на борт больше тонны груза, а полная масса больше 2,5 тонн. А значит, ездить в левых рядах на многополосной магистрали и въезжать в зону действия грузового каркаса тоже нельзя.

Сертификация ТСУ и изменение грузоподъемности должны случиться летом этого года. Но когда исправят ленивый автомат – вопрос открытый.

JAC T9. Цена в России от 3 399 000 ₽

Отличная проходимость и несокрушимость на разбитой дороге Управление тягой, расход топлива

JA C T9

Длина / ширина / высота / база 5330 / 1965 / 1880 / 3110 мм

5330 / 1965 / 1880 / 3110 мм Снаряженная / полная масса 2045 / 3100 кг

2045 / 3100 кг Размеры грузового отсека 1520×1590×470 мм

1520×1590×470 мм Максимальная скорость 150 км/ч

150 км/ч Разгон 0–100 км/ч 11,2 с

11,2 с Двигатель бензиновый, P4, 16 клапанов, 1998 см³; 165 кВт / 224 л.с. при 5500 об/мин; 390 Н·м при 1900–3000 об/мин

бензиновый, P4, 16 клапанов, 1998 см³; 165 кВт / 224 л.с. при 5500 об/мин; 390 Н·м при 1900–3000 об/мин Топливо / запас топлива АИ-92 / 76 л

АИ-92 / 76 л Трансмиссия полный привод; А8

АМЕРИКАНСКИЕ ТРАКИ С ПРОБЕГОМ ЗА ТЕ ЖЕ ДЕНЬГИ

За 3,5 млн рублей можно найти Ford F‑150 седьмого поколения 2012–2013 годов выпуска. У него турбомотор V6 объемом 3,5 литра (365 л. с.) и шестиступенчатый автомат.

Dodge RAM за эти деньги также будет 2012–2013 годов выпуска, зато с могучим атмосферником Hemi V8 5.7 (396 л. с.) с восьмиступенчатым автоматом.

Еще один пикап из большой американской тройки – Chevrolet Silverado, но это зверь редкий.

Ford F‑150

А вот исполинский трак Toyota Tundra 2009–2010 годов, также созданный для США, на вторичке есть. Двигатель бензиновый, V8 объемом 5,7 литра (381 л. с.).

Dodge RAM Toyota Tundra

Плюсы и минусы у всех этих траков одинаковые. Из недостатков – большой транспортный налог и огромный расход топлива. Но все трое отличаются недюжинным запасом прочности, локомотивной тягой и большой вместимостью грузовых отсеков: два европоддона или мототехника в кузов помещаются. Кроме того, у всех грузоподъемность меньше тонны, а значит, и ограничений по перемещению, в отличие от Т9, нет. Ну и стоит ли говорить о невероятной харизме этих гигантов?