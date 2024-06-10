Toyota Tundra проехала 1,4 млн км за 6 лет с единственным крупным ремонтом

Владелец перечислил 3 неисправности пикапа Toyota Tundra за 1,4 млн км пробега

В США владелец пикапа Toyota Tundra проехал 879 тыс. миль (1,4 млн км). Он рассказал, что пришлось ремонтировать в машине за такой период эксплуатации.

Владелец машины пояснил, что за все время у пикапа 2018 года выпуска пришлось заменить автоматическую трансмиссию, ступичные подшипники, а также проходить регламентное ТО.

Toyota Tundra

Toyota Tundra оснащена двигателем V8 5.7, он остается в рабочем состоянии, а трансмиссия была заменена при пробеге 500 тыс. миль (805 тыс. км).

Пикап купили в апреле 2018 года и активно используют: в среднем машина проезжает за день 644 км.

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Источник: Carscoops