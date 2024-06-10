Рама или понижающая передача: что важнее на бездорожье?

«За рулем» испытал два рамных внедорожника – Oting Paladin и Tank 300

Что есть настоящий внедорожник? И где та грань, которая отделяет его от обычного кроссовера?

Кто-то считает главными признаками внедорожников раму, мощные мосты и трансмиссию part-time. Но Land Rover и Нива доказали, что всё это необязательно. Я считаю одним из ключевых признаков внедорожника понижающую передачу.

Рамный Oting Paladin, известный в Китае как Nissan Terra, со всех точек зрения явно не паркетник. Имеет понижающую передачу, жестко подключаемый передний мост и две межколесные блокировки. Самый доступный Paladin с полным приводом в исполнении Премиум стоит 4,2 млн рублей.

Tank 300 City – с постоянным полным приводом. У него многодисковая муфта в трансмиссии, хотя блокировки и понижающая передача тоже есть. Такой Tank в верхней комплектации Premium стоит 4,8 млн, включая доплату 300 тысяч рублей за постоянный полный привод.

Tank 300

Дебютировал в России в начале 2023 года. Доступен как с подключаемым полным приводом, так и с постоянным. Автомобили собираются на заводе в Чунцине, Китай.

ДВИГАТЕЛИ:

бензиновый: 2.0 (220 л.с.) – от 4 099 000 ₽ Oting Paladin

По сути, рамник Nissan Terra, который построен на базе пикапа Nissan Navara. Собирается на заводе Чжэнчжоу Nissan в городе Чжэнчжоу, Китай.

ДВИГАТЕЛИ:

бензиновый: 2.0 турбо (218 л.с.) – от 3 799 000 ₽*

*Заднеприводная версия.



Больше, да меньше

Когда мы измеряли объем багажника Отинга, я боялся, что не хватит тарированных кубиков, которыми в соответствии со стандартом VDA мы «грузим» испытываемые автомобили. Под крышу влезает кубометр, и больше пятисот литров – под воображаемую шторку. Представить ее существование придется из-за того, что подобного девайса у Паладина нет. Как, впрочем, и у Танка.

Багажник Паладина – бездонный. В пятиместном варианте под крышу он вмещает кубометр груза. Семиместные версии к нам пока не везут. Багажник Танка компактнее, однако пространство организовано эффективнее. Есть такелажные петли, розетка на 220 В и карманы на обивке двери. Шторки или полки нет.

Но даже без этого организация грузового отсека «трехсотки» на другом уровне. Багажник Отинга – это большой, но совершенно пустой склад. А у Танка – готовое обставленное складское помещение. Повсюду такелажные петли, есть сетки и карманы. А помимо розетки на 12 В – еще и бытовая на 220 В.

И в этом весь Tank 300. Интерьер хочется разглядывать, трогать и исследовать. Качество ощущается в материалах, проработке и посадке. Несмотря на коротковатую подушку кресла, за рулем мне удобнее, ведь руль Танка регулируется не только по углу наклона, но и вылету – в Паладине такой возможности нет.

Приборы частично нарисованы. Основные приборы электронные, но воспринимать информацию удобно.

На фоне исходной Терры салону Отинга добавили «люксовости» в виде разноцветной обивки, пластмассового дерева и прочих мелочей. Но лучше бы доработали посадку.

На здоровенный планшет медиасистемы вывели практически все функции – а стоило сделать и физические клавиши для основных функций. Трансмиссия управляется шайбой. Кнопки блокировок межколесных дифференциалов расположились рядом. Есть функция силового разворота.

Передние сиденья комфортны, но не могут компенсировать отсутствие регулировки руля по вылету.

Спинки второго ряда регулируются по углу наклона. А вот места по высоте мало – люди выше среднего почти упираются головой в потолок. Обогрев всех сидений, как и обогрев руля – пока дилерские. Позже появятся нормальные заводские клавиши.

Сзади в Танке просторнее, хотя даже с учетом запаски, висящей на двери багажника, он короче. Особенно остро разница в пространстве ощущается по высоте. Если в Отинге человек ростом 185 см почти упирается в потолок, то в 300‑м можно садиться в колпаке волшебника. Наверное, он и компоновал салон Танка.

Oting Paladin всеми силами стремились осовременить, однако нужного эффекта не вышло. Пластмассовое дерево, бежевая кожа и огромный планшет на панели не могут скрыть уже немалого возраста модели. Tank со своей нарочитой олдскульностью получился не только харизматичным. Он вне времени, как Wrangler или G‑class, которыми создатели явно вдохновлялись.

Приборная панель полностью виртуальная. Количество выводимой информации огромно. Экран медиасистемы быстро реагирует на касания. Меню интуитивно понятно, что у «китайцев» встретишь нечасто.

Монументальный салон Танка интересен, дорог и одновременно удобен.

Селектор не только красив, но и эргономичен. Режимы движения и понижайка управляются двумя шайбами. Тут же – клавиша танкового разворота. На машинах для российского рынка появились физические клавиши основных функций, в том числе и блокировок обоих межколесных дифференциалов.

Единственный недостаток передних сидений – малая длина подушки. Но посадка куда лучше, чем в Паладине.

Несмотря на меньший размер машины, на втором ряду Танка сидеть удобнее, а места больше по всем направлениям. Для пассажиров второго ряда есть обогрев сидений, зарядки для смартфонов.

Уроки геометрии

Под редукторами Паладина – почти четверть метра! Передаточное число понижающей передачи – 3,48 против 2,6 у Танка. Врубаю передний мост, включаю понижайку и блокирую оба межколесных дифференциала.

Чуть перегазуешь – колеса тут же срываются в пробуксовку: увы, у Палладина обычные кроссоверные покрышки вместо «атэшек». Он с ходу ныряет в раскисшую колею и уверенно прет по ней.

На ровном шоссе Oting – типичный рамник старой школы, шумный и не очень поворотливый.

Возможности Паладина на бездорожье ограничивают лишь дорожные шины. Отличная геометрическая проходимость и две блокировки творят чудеса.

На переднем фланге под бампером есть пластиковый щиток, частично прикрывающий двигатель. Он героически пал жертвой первого же касания грунта. Если надумаете брать Paladin, сразу купите металлическую защиту. Ну и шины.

У Танка таких проблем нет – все ценные агрегаты прикрыты металлом, а кузов опоясывает обвес из некрашеного пластика, выдерживающий прямой удар до 15 км/ч. Невольно пришлось проверить: сработал как надо.

Несмотря на большие углы въезда и съезда, геометрические возможности Танка тоже не безграничны. Тем не менее, он ничуть не отстает от Паладина, а обогнать не может только потому, что на выбранном нами участке оффроуда ширины хватало лишь на одного.

Tank 300 доказывает, что рамник с неразрезным задним мостом может быть приятен и на асфальте. Конечно, это не кроссовер, но в целом автомобиль комфортен и понятен.

Tank 300 на бездорожье хорош! Даже с муфтой подключения передней оси это полноценный ­внедорожник.

И как мы не старались довести межосевую муфту «трехсотки» до предела работоспособности, это не удалось. Она уверенно держалась всю поездку. Констатирую: внедорожное вооружение Танка не хуже, чем у Отинга, включая межколесные блокировки и силовой разворот.

Большие ходы подвесок Танка дают опасное чувство вседозволенности на разбитой дороге. Даже когда колеса отрываются от земли, чувства, что оторвешь еще что-то, нет. Сбросить скорость меня заставил собственный рюкзак, который я не пристегнул на заднем сиденье.

В Паладине закрепил вещи заранее. Он также невозмутимо мчит по ямам любого калибра. А на одном из «лежачих полицейских» я невольно подставил владельца едущего за мной кроссовера Toyota RAV4. Он самонадеянно решил последовать моему примеру и не тормозить. Надеюсь, что его подвеска осталась целой…

Во время теста пришлось поработать тягачом, чтобы вытащить свалившуюся в колею Ниву.

Отингу еще бы шумоизоляцию получше. Частично прикрытые колесные арки и тонкие боковые стекла делают шумовой фон неприлично высоким. Tank 300 тоже нельзя назвать бесшумным, особенно из-за аэродинамики кирпича. Но на фоне Отинга он в другой лиге.

Такие разные близнецы

Разница между машинами особенно проявляется на ровном шоссе. Казалось бы, чего ждать от рамного внедорожника на высокопрофильных шинах? Но Tank 300 показывает, что даже с такими вводными можно оставаться понятным и послушным. Большой внедорожник неожиданно хорошо ввинчивается в поворот и стойко держится на траектории.

Попытка удержаться за ним на Паладине может кончиться вне дороги. Из-за больших кренов на поворотах внешнее колесо перегружается, и даже кроссоверные шины теряют терпение. Резкие маневры Oting с его бесконечно «длинным» рулем (почти пять оборотов!) не любит. Этот автомобиль для прямых направлений. Хотя и тут требуется легкая корректировка.

Под капотом китайского Ниссана – турбомотор… Mitsubishi. Ураганной динамики нет, но и жаловаться на отсутствие тяги грешно. Двигатель у Танка – двухлитровый, наддувный, мощностью 220 л. с. Производитель допускает заливать 92‑й бензин.

Жаль, ведь с двухлитровым турбомотором Mitsubishi пятиметровый Oting ускоряется легко и непринужденно. При этом средний расход держится в районе 11 л/100 км.

Tank 300 по динамике близок – как и по мощности (218 и 220 л. с.). У обоих внедорожников одинакова масса, и даже коробки – восьмиступенчатые автоматы ZF. Только у «трехсотки» управлять автоматом удобнее: сигнал от селектора к блоку управления приходит мгновенно, а Паладину при включении Драйва или Реверса надо подумать. Это жирный минус: выехать враскачку на бездорожье не получится.

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Если бы не он

Несмотря на недостатки, Otnig Paladin располагает к себе. Это честный и брутальный внедорожник без оговорок. Да и цена чуть выше 4 млн рублей по нынешним временам не кажется запредельной.

Всю малину портит существование Танка, который уверенно переиграл соперника. Это такой же честный внедорожник, но он современнее и приятнее в повседневной жизни – в том числе благодаря постоянному полному приводу.

Технические характеристики и выводы экспертов о проходимости Oting Paladin и Tank 300 по этой ссылке.