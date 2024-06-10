Внедорожники Oting Paladin и Tank 300 – тест в цифрах
Подробнее об испытаниях читайте по этой ссылке.
Бриллиантовое сердце
Под капотом Паладина стоит наддувный двигатель Mitsubishi 4K31, созданный в 2022 году китайским подразделением Mitsubishi в городе Шэньян. Надежд, что он как-то унифицирован с прошлыми двигателями марки, нет. Предыдущие моторы К‑серии были сделаны на основе знаменитого блока 4G63, ведущего историю с 1980 года. А вот 4K31 – двигатель нового поколения, и унификация касается только мелких расходников.
И этот мотор Mitsubishi не ставится ни на одну модель Mitsubishi! Он встречается на китайских внедорожниках Nissan Palasso, Paladin и пикапе Dongfeng Rich 7 (он же Nissan Navara). От хитросплетений автомобильных брендов в Китае иногда кружится голова!
Данные производителей
|
|
Oting Paladin
|
Tank 300
|
Снаряженная / полная масса
|
1950 / 2501 кг
|
2230 / 2552 кг
|
Время разгона 0–100 км/ч
|
н.д.
|
10,6 с
|
Максимальная скорость
|
160 км/ч
|
175 км/ч
|
Топливо / запас топлива
|
АИ-92...95 / 73 л
|
АИ-92...95 / 80 л
|
Расход топлива: город / загород / смешанный цикл
|
н.д. / н.д. / 9,4 л/100 км
|
9,0 / 6,1 / 7,2 л / 100 км
|
ДВИГАТЕЛЬ
|
Тип
|
бензиновый
|
бензиновый
|
Расположение
|
спереди, продольно
|
Конфигурация / число клапанов
|
Р4/16
|
Р4/16
|
Рабочий объем
|
1997 см³
|
1967 см³
|
Мощность
|
160 кВт / 218 л.с. при 5500 об/мин
|
162 кВт / 220 л.с. при 5500 об/мин
|
Крутящий момент
|
360 Н·м при 1400 об/мин
|
380 Н·м при 1800–3600 об/мин
|
ТРАНСМИССИЯ
|
Тип привода
|
полный
|
полный
|
Коробка передач
|
А8
|
А8
|
Передаточные числа: I/II/III/IV/V/VI/VII/VIII/з.х.
|
5,00 / 3,20 / 2,14 / 1,72 / 1,31 / 1,00 / 0,82 / 0,64 / 3,46
|
5,00 / 3,20 / 2,14 / 1,72 / 1,31 / 1,00 / 0,82 / 0,64 / 3,46
|
Главная передача
|
н.д.
|
3,90
|
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
|
Подвеска: спереди / сзади
|
независимая, на двойных
|
Рулевое управление
|
реечное, с ЭУР
|
реечное, с ЭУР
|
Тормоза: спереди / сзади
|
дисковые вентилируемые
|
дисковые вентилируемые /дисковые
|
Шины
|
255/60 R18
|
265/65 R17
Геометрическая проходимость
|
|
Oting Paladin
|
Tank 300
|
Просвет
|
a
|
250 мм
|
200 мм
|
b
|
315 мм
|
275 мм
|
c
|
230 мм
|
235 мм
|
Угол
|
α
|
33,5°
|
34,5°
|
β
|
28,0°
|
37,5°
|
γ
|
25,0°
|
22,5°
Сервис в цифрах
|
|
Периодичность ТО
|
Гарантия
|
Дилеры
|
Oting Paladin
|
10 000 км или 6 месяцев
|
3 года или 100 000 км
|
24
|
Tank 300
|
10 000 км или 12 месяцев
|
5 лет или 150 000 км
|
48
Замеры уровня шума, дБа
|
|
0 км/ч
|
60 км/ч
|
100 км/ч
|
Oting Paladin
|
51,7
|
66,7
|
69,8
|
Tank 300
|
50,8
|
63,4
|
67,4
Экспертная оценка автомобилей
|
Модель
|
Oting Paladin
|
Tank 300
|
Рабочее место водителя
|
Сиденье
|
9
|
8
|
Органы управления
|
7
|
9
|
Обзор
|
9
|
9
|
Салон
|
Передняя часть
|
8
|
9
|
Задняя часть
|
8
|
9
|
Багажник
|
9
|
8
|
Ходовые качества
|
Динамика
|
8
|
8
|
Тормоза
|
9
|
9
|
Управляемость
|
7
|
8
|
Комфорт
|
|
Шум
|
7
|
8
|
Плавность хода
|
9
|
9
|
Климат
|
8
|
8
|
Приспособленность к России
|
Геометрическая проходимость
|
10
|
9
|
Сервис
|
7
|
8
|
Эксплуатация
|
8
|
8
|
Промежуточная оценка
|
8,20
|
8,47
|
Поведение вне дороги
|
Энерговооруженность
|
9
|
9
|
Выносливость
|
9
|
8
|
Ходы подвесок
|
9
|
9
|
Общая оценка
|
8,33
|
8,50
Баллы проставляются коллегиально, группой экспертов ЗР. Оценка не является абсолютной, она показывает место машины в данном тесте с конкретными соперниками. Максимальная оценка – 10 баллов (идеал), 8 баллов – норма для машин этого класса.
Подробнее об испытаниях читайте по этой ссылке.
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