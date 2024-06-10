Внедорожники Oting Paladin и Tank 300 – тест в цифрах

«За рулем» подготовил технический справочник о Oting Paladin и Tank 300

Подробнее об испытаниях читайте по этой ссылке.

Бриллиантовое сердце

Под капотом Паладина стоит наддувный двигатель Mitsubishi 4K31, созданный в 2022 году китайским подразделением Mitsubishi в городе Шэньян. Надежд, что он как-то унифицирован с прошлыми двигателями марки, нет. Предыдущие моторы К‑серии были сделаны на основе знаменитого блока 4G63, ведущего историю с 1980 года. А вот 4K31 – двигатель нового поколения, и унификация касается только мелких расходников.

Nissan Palasso

И этот мотор Mitsubishi не ставится ни на одну модель Mitsubishi! Он встречается на китайских внедорожниках Nissan Palasso, Paladin и пикапе Dongfeng Rich 7 (он же Nissan Navara). От хитросплетений автомобильных брендов в Китае иногда кружится голова!

Oting Paladin Tank 300

Данные производителей

Oting Paladin Tank 300 Снаряженная / полная масса 1950 / 2501 кг 2230 / 2552 кг Время разгона 0–100 км/ч н.д. 10,6 с Максимальная скорость 160 км/ч 175 км/ч Топливо / запас топлива АИ-92...95 / 73 л АИ-92...95 / 80 л Расход топлива: город / загород / смешанный цикл н.д. / н.д. / 9,4 л/100 км 9,0 / 6,1 / 7,2 л / 100 км ДВИГАТЕЛЬ Тип бензиновый бензиновый Расположение спереди, продольно Конфигурация / число клапанов Р4/16 Р4/16 Рабочий объем 1997 см³ 1967 см³ Мощность 160 кВт / 218 л.с. при 5500 об/мин 162 кВт / 220 л.с. при 5500 об/мин Крутящий момент 360 Н·м при 1400 об/мин 380 Н·м при 1800–3600 об/мин ТРАНСМИССИЯ Тип привода полный полный Коробка передач А8 А8 Передаточные числа: I/II/III/IV/V/VI/VII/VIII/з.х. 5,00 / 3,20 / 2,14 / 1,72 / 1,31 / 1,00 / 0,82 / 0,64 / 3,46 5,00 / 3,20 / 2,14 / 1,72 / 1,31 / 1,00 / 0,82 / 0,64 / 3,46 Главная передача н.д. 3,90 ХОДОВАЯ ЧАСТЬ Подвеска: спереди / сзади независимая, на двойных

поперечных рычагах / зависимая пружинная Рулевое управление реечное, с ЭУР реечное, с ЭУР Тормоза: спереди / сзади дисковые вентилируемые дисковые вентилируемые /дисковые Шины 255/60 R18 265/65 R17

Геометрическая проходимость

Oting Paladin Tank 300 Просвет a 250 мм 200 мм b 315 мм 275 мм c 230 мм 235 мм Угол α 33,5° 34,5° β 28,0° 37,5° γ 25,0° 22,5°

Сервис в цифрах

Периодичность ТО Гарантия Дилеры Oting Paladin 10 000 км или 6 месяцев 3 года или 100 000 км 24 Tank 300 10 000 км или 12 месяцев 5 лет или 150 000 км 48

Замеры уровня шума, дБа

0 км/ч 60 км/ч 100 км/ч Oting Paladin 51,7 66,7 69,8 Tank 300 50,8 63,4 67,4

Экспертная оценка автомобилей

Модель Oting Paladin Tank 300 Рабочее место водителя Сиденье 9 8 Органы управления 7 9 Обзор 9 9 Салон Передняя часть 8 9 Задняя часть 8 9 Багажник 9 8 Ходовые качества Динамика 8 8 Тормоза 9 9 Управляемость 7 8 Комфорт Шум 7 8 Плавность хода 9 9 Климат 8 8 Приспособленность к России Геометрическая проходимость 10 9 Сервис 7 8 Эксплуатация 8 8 Промежуточная оценка 8,20 8,47 Поведение вне дороги Энерговооруженность 9 9 Выносливость 9 8 Ходы подвесок 9 9 Общая оценка 8,33 8,50

Баллы проставляются коллегиально, группой экспертов ЗР. Оценка не является абсолютной, она показывает место машины в данном тесте с конкретными соперниками. Максимальная оценка – 10 баллов (идеал), 8 баллов – норма для машин этого класса.

Подробнее об испытаниях читайте по этой ссылке.