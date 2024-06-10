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Внедорожники Oting Paladin и Tank 300 – тест в цифрах

«За рулем» подготовил технический справочник о Oting Paladin и Tank 300

Подробнее об испытаниях читайте по этой ссылке.

Бриллиантовое сердце

Рама или понижающая передача: что важнее на бездорожье?

Под капотом Паладина стоит наддувный двигатель Mitsubishi 4K31, созданный в 2022 году китайским подразделением Mitsubishi в городе Шэньян. Надежд, что он как-то унифицирован с прошлыми двигателями марки, нет. Предыдущие моторы К‑серии были сделаны на основе знаменитого блока 4G63, ведущего историю с 1980 года. А вот 4K31 – двигатель нового поколения, и унификация касается только мелких расходников.

Nissan Palasso
Nissan Palasso

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И этот мотор Mitsubishi не ставится ни на одну модель Mitsubishi! Он встречается на китайских внедорожниках Nissan Palasso, Paladin и пикапе Dongfeng Rich 7 (он же Nissan Navara). От хитросплетений автомобильных брендов в Китае иногда кружится голова!

Oting Paladin
Tank 300

Данные производителей

Oting Paladin

Tank 300

Снаряженная / полная масса

1950 / 2501 кг

2230 / 2552 кг

Время разгона 0–100 км/ч

н.д.

10,6 с

Максимальная скорость

160 км/ч

175 км/ч

Топливо / запас топлива

АИ-92...95 / 73 л

АИ-92...95 / 80 л

Расход топлива: город / загород / смешанный цикл

н.д. / н.д. / 9,4 л/100 км

9,0 / 6,1 / 7,2 л / 100 км

ДВИГАТЕЛЬ

Тип

бензиновый

бензиновый

Расположение

спереди, продольно

Конфигурация / число клапанов

Р4/16

Р4/16

Рабочий объем

1997 см³

1967 см³

Мощность

160 кВт / 218 л.с. при 5500 об/мин

162 кВт / 220 л.с. при 5500 об/мин

Крутящий момент

360 Н·м при 1400 об/мин

380 Н·м при 1800–3600 об/мин

ТРАНСМИССИЯ

Тип привода

полный

полный

Коробка передач

А8

А8

Передаточные числа: I/II/III/IV/V/VI/VII/VIII/з.х.

5,00 / 3,20 / 2,14 / 1,72 / 1,31 / 1,00 / 0,82 / 0,64 / 3,46

5,00 / 3,20 / 2,14 / 1,72 / 1,31 / 1,00 / 0,82 / 0,64 / 3,46

Главная передача

н.д.

3,90

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Подвеска: спереди / сзади

независимая, на двойных
поперечных рычагах / зависимая пружинная

Рулевое управление

реечное, с ЭУР

реечное, с ЭУР

Тормоза: спереди / сзади

дисковые вентилируемые

дисковые вентилируемые /дисковые

Шины

255/60 R18

265/65 R17

Геометрическая проходимость

Oting Paladin

Tank 300

Просвет

a

250 мм

200 мм

b

315 мм

275 мм

c

230 мм

235 мм

Угол

α

33,5°

34,5°

β

28,0°

37,5°

γ

25,0°

22,5°

Сервис в цифрах

Периодичность ТО

Гарантия

Дилеры

Oting Paladin

10 000 км или 6 месяцев

3 года или 100 000 км

24

Tank 300

10 000 км или 12 месяцев

5 лет или 150 000 км

48

Замеры уровня шума, дБа

0 км/ч

60 км/ч

100 км/ч

Oting Paladin

51,7

66,7

69,8

Tank 300

50,8

63,4

67,4

Экспертная оценка автомобилей

Модель

Oting Paladin

Tank 300

Рабочее место водителя

Сиденье

9

8

Органы управления

7

9

Обзор

9

9

Салон

Передняя часть

8

9

Задняя часть

8

9

Багажник

9

8

Ходовые качества

Динамика

8

8

Тормоза

9

9

Управляемость

7

8

Комфорт

Шум

7

8

Плавность хода

9

9

Климат

8

8

Приспособленность к России

Геометрическая проходимость

10

9

Сервис

7

8

Эксплуатация

8

8

Промежуточная оценка

8,20

8,47

Поведение вне дороги

Энерговооруженность

9

9

Выносливость

9

8

Ходы подвесок

9

9

Общая оценка

8,33

8,50

Баллы проставляются коллегиально, группой экспертов ЗР. Оценка не является абсолютной, она показывает место машины в данном тесте с конкретными соперниками. Максимальная оценка – 10 баллов (идеал), 8 баллов – норма для машин этого класса.

Подробнее об испытаниях читайте по этой ссылке.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
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• Дрэг-рейсинг
• Выставка ретроавтомобилей
• Гоночное такси
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• Концерт группы «Кирпичи»

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За РулемВиноградов Александр
Фото:За РулемКульнев Александр
Количество просмотров 12
10.06.2024
Фото:За РулемКульнев Александр
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Отзывы о Tank 300

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