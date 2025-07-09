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JAC T9
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Названы самые популярные пикапы первого полугодия 2025 года

Сергей Целиков: Great Wall уступил лидерство по продажам пикапов в России

За первые полгода в России было зарегистрировано 10 072 пикапа, сообщил директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

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По сравнению с прошлым годом сегмент пикапов сократился на 18%, что не так уж много, учитывая общие темпы падения авторынка. Эксперт отмечает, что в лидеры вышел бренд JAC, поднявший свои продажи на 25%. Прежний фаворит Great Wall, напротив, просел, причем довольно существенно: сокращение относительно прошлого года составило 54%. УАЗ также сдает позиции, но пока удерживается впереди набирающего обороты Sollers.

Лучшие маршруты для путешествий по России Собираетесь в отпуск на автомобиле? Сначала загляните сюда. Наши авторы подготовили большой гид по всем регионам страны. Хорошего семейного отдыха!
ЛУЧШИЕ МАРШРУТЫ ПО РОССИИ

Топ-5 марок пикапов в РФ, январь-июнь 2025:

  • JAC - 2424 шт (+25%)
  • Great Wall - 1662 шт (-54%)
  • УАЗ - 1241 шт (-38%)
  • Sollers - 1220 шт (+12%)
  • Foton - 1002 шт (+293%)
JAC T9
JAC T9

Если смотреть рейтинг моделей, сразу понятно, за счет чего именно JAC вышел в лидеры: едва попавший на отечественный рынок пикап T9 стремительно набрал популярность. УАЗ Пикап пока на второй строчке, но все выглядит так, что к концу года значительная часть списка может претерпеть кардинальные изменения.

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Топ-5 моделей пикапов в РФ, январь-июнь 2025:

  • JAC T9 - 1540 (+464%)
  • УАЗ Пикап - 1241 шт (-38%)
  • Great Wall Poer - 1165 шт (-53%)
  • Sollers ST6 - 1138 шт (+5%)
  • Foton Tunland - 994 (+330%)

Источник: Сергей Целиков

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Иннокентий Кишкурно
09.07.2025 
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