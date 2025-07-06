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Машины продаются все хуже — эксперты обновили прогноз

Автостат: в 2025 году авторынок РФ может упасть на 30%

Аналитическое агентство «Автостат» обновило прогноз российского рынка новых легковых автомобилей на 2025 год. В целом выводы совпадают с недавней статистикой Минпромторга: авторынок продолжает падать.

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Эксперты агентства говорят, что с учетом всех ныне действующих факторов, самый благоприятный исход года – это сокращение на 10%, с прошлогодних 1,6 млн единиц техники до 1,4 машин, проданных в 2025-м. Но наиболее вероятна так называемая базовая версия прогноза: 1,25 млн проданных машин и минус 20% к 2024 году. Однако все может пойти еще хуже: пессимистичный сценарий – это всего 1,1 млн легковушек и падение на 30%.

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Исполнительный директор агентства Сергей Удалов считает, что предпосылок для скорого возвращения рынка к прежним показателям на данный момент нет.

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«Каких-то информационных и финансовых триггеров, которые бы толкали рынок вверх, в ближайшее время не ожидается. Сейчас рынок поддерживается какими-то локальными историями, но это не разворачивает его массово вверх. Да, люди меняют автомобили. И 90 – 100 тысяч машин в месяц – это покупки юрлиц, и те случаи, когда у тебя машина совсем состарилась или попала в ДТП, и тогда ты ее покупаешь. Вероятно, пока рынок таким и будет. А может даже перейдет к снижению – мы видим, какое ужесточение условий идет на рынке автокредитов», – рассказал Удалов.

Источник: Автостат

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Иннокентий Кишкурно
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 708
06.07.2025 
Фото:Depositphotos
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