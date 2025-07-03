Российский авторынок продолжает падение

Минпромторг: продажи новых автомобилей в РФ снизились на 28% в 1-м полугодии

Продажи новых легковых, легких коммерческих и грузовых автомобилей, а также автобусов в России в первые шесть месяцев текущего года упали на 28%, составив 607,5 тыс. единиц, сообщили в Минпромторге.

Продано 333,3 тыс. новых автомобилей отечественного производства (-11% относительно показателей аналогичного периода 2024 года).

Продажи легковушек просели на 26%, до 526,7 тыс., LCV – на 19%, до 48,8 тыс., грузовиков – на 54%, до 27 тыс., автобусов – на 54%, до 4,9 тыс.

Рынок новых автомобилей в июне просел на 31% год к году, составив 101 тыс. единиц. Относительно мая 2025 года продажи сократились на 2%.

В июне продажи легковушек составили 89,6 тыс., что на 27% меньше, чем в июне 2024 года, и на 1% ниже, чем в мае 2025 года.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России увеличат скидки на автомобили по госпрограммам.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: ТАСС