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Российский авторынок продолжает падение

Минпромторг: продажи новых автомобилей в РФ снизились на 28% в 1-м полугодии

Продажи новых легковых, легких коммерческих и грузовых автомобилей, а также автобусов в России в первые шесть месяцев текущего года упали на 28%, составив 607,5 тыс. единиц, сообщили в Минпромторге.

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Продано 333,3 тыс. новых автомобилей отечественного производства (-11% относительно показателей аналогичного периода 2024 года).

Продажи легковушек просели на 26%, до 526,7 тыс., LCV – на 19%, до 48,8 тыс., грузовиков – на 54%, до 27 тыс., автобусов – на 54%, до 4,9 тыс.

Рынок новых автомобилей в июне просел на 31% год к году, составив 101 тыс. единиц. Относительно мая 2025 года продажи сократились на 2%.

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В июне продажи легковушек составили 89,6 тыс., что на 27% меньше, чем в июне 2024 года, и на 1% ниже, чем в мае 2025 года.

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Источник: ТАСС

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 238
03.07.2025 
Фото:Depositphotos
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