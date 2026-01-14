Выбираем лучший пикап 2025 года — выигрываем новую Ладу!
Продолжаем рассказывать вам о работе престижной автомобильной премии Гран-при «За рулем» 2026.
Вкратце напомним: в рамках премии наши читатели определяют лучшие новые автомобили, появившиеся в России в ушедшем году. И в благодарность за участие в нашем большом народном жюри мы разыгрываем автомобиль Lada Iskra SW Cross!
Если еще не присоединились к этому увлекательному процессу, сейчас самое время!
Премия устроена просто: мы говорим, что в 2025-м в РФ появилось 54 новинки, для вашего удобства разбиваем их на 10 классов, а вам остается лишь назвать своего фаворита в каждом из них. В рассмотрение берем реально новые модели (без учета новых комплектаций или обновлений моторной гаммы), а также машины российских прокси-марок, которые могли быть известны ранее, но под другими именами.
Давайте в качестве примера заглянем в класс пикапов, где у нас сразу пять новичков:
Что ж, класс довольно интересный: пикапы в РФ долгое время были очень нишевым транспортом, но теперь, благодаря Китаю, ниша оказывается не столь уж узкой! Читайте про каждую машину по ссылкам выше, участвуйте в опросе под этой публикацией, а затем переходите в онлайн-голосование. Там вы сможете оставить мнение по всем 10 классам новинок – давайте решим, какие из них достойны места на нашем авторынке!
И еще раз о главном: в благодарность за потраченное время и высказанное мнение мы по многолетней традиции разыграем среди участников опроса новую машину. У вас есть реальный шанс стать обладателем автомобиля Lada Iskra SW Cross
При голосовании не забудьте оставить свои контакты, чтобы мы могли найти счастливчика!
Все подробности о конкурсе собраны в специальном разделе на нашем сайте.
