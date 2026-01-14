Гран-при
Китайский IT-гигант зарегистрировал в РФ товарный знак для продажи машин

14 января
14 января
Компания Xiaomi запатентовала в России бренд...
Максим Соколов
14 января
Глава АВТОВАЗа объяснил рост цен на Lada в начале 2026 года
Максим Соколов: Цены на Lada растут ниже уровня...
Максим Соколов
14 января
Сколько машин АВТОВАЗ способен выпускать в год: ответ главы компании
Глава АВТОВАЗа Соколов заявил о возможности...

Выбираем лучший пикап 2025 года — выигрываем новую Ладу!

Гран-при «За рулем»: в 2025 году на рынок РФ вышли пять новых пикапов

Продолжаем рассказывать вам о работе престижной автомобильной премии Гран-при «За рулем» 2026.

Вкратце напомним: в рамках премии наши читатели определяют лучшие новые автомобили, появившиеся в России в ушедшем году. И в благодарность за участие в нашем большом народном жюри мы разыгрываем автомобиль Lada Iskra SW Cross!

Если еще не присоединились к этому увлекательному процессу, сейчас самое время!

Премия устроена просто: мы говорим, что в 2025-м в РФ появилось 54 новинки, для вашего удобства разбиваем их на 10 классов, а вам остается лишь назвать своего фаворита в каждом из них. В рассмотрение берем реально новые модели (без учета новых комплектаций или обновлений моторной гаммы), а также машины российских прокси-марок, которые могли быть известны ранее, но под другими именами.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Давайте в качестве примера заглянем в класс пикапов, где у нас сразу пять новичков:

Соллерс ST8, 136–204 л. с., полный привод
Соллерс ST9, 224 л. с., полный привод
Foton Tunland V7, 159 л. с., полный привод
Foton Tunland V9, 159 л. с., полный привод
Huanghai N7, 205 л. с., полный привод

Что ж, класс довольно интересный: пикапы в РФ долгое время были очень нишевым транспортом, но теперь, благодаря Китаю, ниша оказывается не столь уж узкой! Читайте про каждую машину по ссылкам выше, участвуйте в опросе под этой публикацией, а затем переходите в онлайн-голосование. Там вы сможете оставить мнение по всем 10 классам новинок – давайте решим, какие из них достойны места на нашем авторынке!

И еще раз о главном: в благодарность за потраченное время и высказанное мнение мы по многолетней традиции разыграем среди участников опроса новую машину. У вас есть реальный шанс стать обладателем автомобиля Lada Iskra SW Cross Гран-при

При голосовании не забудьте оставить свои контакты, чтобы мы могли найти счастливчика!

Гид по запчастям: сравнительные тесты и советы экспертов «За рулем»

Все подробности о конкурсе собраны в специальном разделе на нашем сайте.

  • Генеральный партнер Гран-при «За рулем» 2026 – холдинг «Кордиант».
  • Знакомьтесь с номинантами Гран-при «За рулем» 2026.
  • Узнайте, какие автомобили победили в Гран-при «За рулем» 2025.
  • Читайте о том, кому из наших читателей достались призовые машины в прошлый раз.
13 января
Лучший пикап 2025 года – это...
