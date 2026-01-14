Выбираем лучший пикап 2025 года — выигрываем новую Ладу!

Гран-при «За рулем»: в 2025 году на рынок РФ вышли пять новых пикапов

Продолжаем рассказывать вам о работе престижной автомобильной премии Гран-при «За рулем» 2026.

Вкратце напомним: в рамках премии наши читатели определяют лучшие новые автомобили, появившиеся в России в ушедшем году. И в благодарность за участие в нашем большом народном жюри мы разыгрываем автомобиль Lada Iskra SW Cross!

Если еще не присоединились к этому увлекательному процессу, сейчас самое время!

Премия устроена просто: мы говорим, что в 2025-м в РФ появилось 54 новинки, для вашего удобства разбиваем их на 10 классов, а вам остается лишь назвать своего фаворита в каждом из них. В рассмотрение берем реально новые модели (без учета новых комплектаций или обновлений моторной гаммы), а также машины российских прокси-марок, которые могли быть известны ранее, но под другими именами.

Давайте в качестве примера заглянем в класс пикапов, где у нас сразу пять новичков:

Соллерс ST8, 136–204 л. с., полный привод Соллерс ST9, 224 л. с., полный привод

Foton Tunland V7, 159 л. с., полный привод Foton Tunland V9, 159 л. с., полный привод

Huanghai N7, 205 л. с., полный привод

Что ж, класс довольно интересный: пикапы в РФ долгое время были очень нишевым транспортом, но теперь, благодаря Китаю, ниша оказывается не столь уж узкой! Читайте про каждую машину по ссылкам выше, участвуйте в опросе под этой публикацией, а затем переходите в онлайн-голосование. Там вы сможете оставить мнение по всем 10 классам новинок – давайте решим, какие из них достойны места на нашем авторынке!

И еще раз о главном: в благодарность за потраченное время и высказанное мнение мы по многолетней традиции разыграем среди участников опроса новую машину. У вас есть реальный шанс стать обладателем автомобиля Lada Iskra SW Cross

При голосовании не забудьте оставить свои контакты, чтобы мы могли найти счастливчика!

Все подробности о конкурсе собраны в специальном разделе на нашем сайте.